Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов - 27.04.2024 Украина.ру
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Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов - 27.04.2024 Украина.ру
Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
Пьяные военкомы задержали члена организации, вывозившего животных из зоны боевых действий на востоке Украины, а когда местные жительницы пытались отбить "призывника", им угрожали побоями. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", прилагая соответствующее видео
2024-04-27T00:03
2024-04-27T00:03
новости
украина
военком
военкомат
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Судя по кадрам, люди в военной форме со знаками отличия украинской армии начали совестную перепалку с местными жительницами. По тому как они двигались и говорили становится понятно, что военкомы пьяны. Это подтверждали и местные жительницы, которые отчаянно пытались "отбить" украинца. "Закрыли нашего человека и вот дерутся...Да, это представители ТЦК (прим. ред. - территориальный центр комплектования – новое название военкоматов на Украине). Давайте нам человека нашего. Это нарушение прав человека", – говорят женщины. После этого, один из мужчин в нецензурной форме угрожал женщинам побоями, если те не перестанут требовать вернуть "призывника". По данным телеканала "Общественное" пьяные военкомы на видео задержали члена организации "Спасение животных Харьков". Супруга волонтера утверждает, что военкомы схватили ее мужа, когда он возвращался из Польши, когда он вез туда бездомных собак из прифронтовых регионов Харьковской области. Примечательно, что после того, как видео попало в сеть, снимавшую его женщину обвинили в провокации. Львовский военкомат осудил поведение своих работников, но добавил, что украинца они задержали законно, так как его признали годным к военной службе и готовят к отправке на фронт.
https://ukraina.ru/20240424/1054695537.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, военком, военкомат, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, военком, военкомат, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация

Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов

00:03 27.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
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Пьяные военкомы задержали члена организации, вывозившего животных из зоны боевых действий на востоке Украины, а когда местные жительницы пытались отбить "призывника", им угрожали побоями. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны", прилагая соответствующее видео
Судя по кадрам, люди в военной форме со знаками отличия украинской армии начали совестную перепалку с местными жительницами. По тому как они двигались и говорили становится понятно, что военкомы пьяны. Это подтверждали и местные жительницы, которые отчаянно пытались "отбить" украинца.

"Закрыли нашего человека и вот дерутся...Да, это представители ТЦК (прим. ред. - территориальный центр комплектования – новое название военкоматов на Украине). Давайте нам человека нашего. Это нарушение прав человека", – говорят женщины.

После этого, один из мужчин в нецензурной форме угрожал женщинам побоями, если те не перестанут требовать вернуть "призывника".
По данным телеканала "Общественное" пьяные военкомы на видео задержали члена организации "Спасение животных Харьков". Супруга волонтера утверждает, что военкомы схватили ее мужа, когда он возвращался из Польши, когда он вез туда бездомных собак из прифронтовых регионов Харьковской области.
Примечательно, что после того, как видео попало в сеть, снимавшую его женщину обвинили в провокации. Львовский военкомат осудил поведение своих работников, но добавил, что украинца они задержали законно, так как его признали годным к военной службе и готовят к отправке на фронт.
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Заголовок открываемого материала
00:03Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
23:37Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
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