https://ukraina.ru/20240427/1054757196.html
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию - 27.04.2024 Украина.ру
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
Журналистское сообщество занимается тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И продукт такой работы внутри России — это общественный баланс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:00
2024-04-27T03:00
2024-04-27T03:00
новости
россия
китай
миа "россия сегодня"
журналисты
журналистика
пропаганда
дмитрий киселев
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В ЦК Компартии Китая до сих пор есть подразделение, которое официально занимается пропагандой. И они этого совершенно не стесняются, сказал Киселев.Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного, отметил директор МИА "Россия Сегодня".Это означает, что я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, добавил он. И было бы странно, если бы у журналиста не было такой задачи, как обращение "в свою веру своей аудитории", подчеркнул Киселев.Конечно, этим занимается не только МИА "Россия Сегодня", но, как журналистский коллектив, в значительной степени мы взяли на себя ответственность за общественный баланс в стране и за атмосферу, которая позволяет стране развиваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, китай, миа "россия сегодня", журналисты, журналистика, пропаганда, дмитрий киселев
Новости, Россия, Китай, МИА "Россия сегодня", журналисты, журналистика, пропаганда, Дмитрий Киселев
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
Журналистское сообщество занимается тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И продукт такой работы внутри России — это общественный баланс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
В ЦК Компартии Китая до сих пор есть подразделение, которое официально занимается пропагандой. И они этого совершенно не стесняются, сказал Киселев.
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного, отметил директор МИА "Россия Сегодня".
Это означает, что я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, добавил он. И было бы странно, если бы у журналиста не было такой задачи, как обращение "в свою веру своей аудитории", подчеркнул Киселев.
"Потому что, конечно же, мы занимаемся тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И наш продукт внутри России — это общественный баланс", - отметил журналист.
Конечно, этим занимается не только МИА "Россия Сегодня", но, как журналистский коллектив, в значительной степени мы взяли на себя ответственность за общественный баланс в стране и за атмосферу, которая позволяет стране развиваться, заключил собеседник издания.