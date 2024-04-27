https://ukraina.ru/20240427/1054757196.html

Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию

Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию - 27.04.2024 Украина.ру

Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию

Журналистское сообщество занимается тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И продукт такой работы внутри России — это общественный баланс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T03:00

2024-04-27T03:00

2024-04-27T03:00

новости

россия

китай

миа "россия сегодня"

журналисты

журналистика

пропаганда

дмитрий киселев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/25/1018662592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4deda8f1def06e4814a04112a94f27d2.jpg

В ЦК Компартии Китая до сих пор есть подразделение, которое официально занимается пропагандой. И они этого совершенно не стесняются, сказал Киселев.Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного, отметил директор МИА "Россия Сегодня".Это означает, что я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, добавил он. И было бы странно, если бы у журналиста не было такой задачи, как обращение "в свою веру своей аудитории", подчеркнул Киселев.Конечно, этим занимается не только МИА "Россия Сегодня", но, как журналистский коллектив, в значительной степени мы взяли на себя ответственность за общественный баланс в стране и за атмосферу, которая позволяет стране развиваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, миа "россия сегодня", журналисты, журналистика, пропаганда, дмитрий киселев