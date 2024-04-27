Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054757196.html
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию - 27.04.2024 Украина.ру
Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
Журналистское сообщество занимается тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И продукт такой работы внутри России — это общественный баланс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:00
2024-04-27T03:00
новости
россия
китай
миа "россия сегодня"
журналисты
журналистика
пропаганда
дмитрий киселев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/25/1018662592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4deda8f1def06e4814a04112a94f27d2.jpg
В ЦК Компартии Китая до сих пор есть подразделение, которое официально занимается пропагандой. И они этого совершенно не стесняются, сказал Киселев.Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного, отметил директор МИА "Россия Сегодня".Это означает, что я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, добавил он. И было бы странно, если бы у журналиста не было такой задачи, как обращение "в свою веру своей аудитории", подчеркнул Киселев.Конечно, этим занимается не только МИА "Россия Сегодня", но, как журналистский коллектив, в значительной степени мы взяли на себя ответственность за общественный баланс в стране и за атмосферу, которая позволяет стране развиваться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/25/1018662592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ba8375d4cbd83a7011d06c98b2119b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, китай, миа "россия сегодня", журналисты, журналистика, пропаганда, дмитрий киселев
Новости, Россия, Китай, МИА "Россия сегодня", журналисты, журналистика, пропаганда, Дмитрий Киселев

Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию

03:00 27.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкXX Петербургский международный экономический форум. День первый
XX Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
Журналистское сообщество занимается тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И продукт такой работы внутри России — это общественный баланс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
В ЦК Компартии Китая до сих пор есть подразделение, которое официально занимается пропагандой. И они этого совершенно не стесняются, сказал Киселев.
Если взять латинскую основу слова "пропаганда" — то это означает "распространение". То есть это распространение своих взглядов, распространение информации, в этом нет ничего дурного, отметил директор МИА "Россия Сегодня".
Это означает, что я занимаюсь профессиональной журналистской деятельностью, добавил он. И было бы странно, если бы у журналиста не было такой задачи, как обращение "в свою веру своей аудитории", подчеркнул Киселев.
"Потому что, конечно же, мы занимаемся тем, что оказываем формирующее воздействие на аудиторию. И наш продукт внутри России — это общественный баланс", - отметил журналист.
Конечно, этим занимается не только МИА "Россия Сегодня", но, как журналистский коллектив, в значительной степени мы взяли на себя ответственность за общественный баланс в стране и за атмосферу, которая позволяет стране развиваться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 10:56
Поблагодарил за сотрудничество с РПЦ и удостоил ордена: патриарх Кирилл поздравил Киселева с юбилеемПатриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием
 
НовостиРоссияКитайМИА "Россия сегодня"журналистыжурналистикапропагандаДмитрий Киселев
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
03:50Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
03:40"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
03:10"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
03:00Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
00:03Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
23:37Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
23:17В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
22:56Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
22:26В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
21:59Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
21:28В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
21:14В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
20:49Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
20:28США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
20:12Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
20:10Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
Лента новостейМолния