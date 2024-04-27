Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
Белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы Республики. Граница в Полесье контролируется условно, потому что там сплошные леса и болота. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.
Такую угрозу нельзя недооценивать. И дело тут в самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. Но реально контролируется она условно, потому что там густые леса и обширные болота, рассказал политолог.
Он добавил, что его знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы. Они состояли из 20-50 молодых парней, которые пересекали границу, достигали какой-либо точки и возвращались на Украину, добавил он.
"Нужно понимать, что у Минска весьма малочисленная армия. И погранвойска у них тоже малочисленные. Они не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы у такой маленькой республики", - отметил Кочетков.
Более того, для такой операции противнику не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Хорошо обученные ДРГ по 10-15 человек могут переходить границу, накапливаться и идти дальше, заключил собеседник издания.
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