https://ukraina.ru/20240427/1054747187.html

Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии

Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру

Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии

Белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы Республики. Граница в Полесье контролируется условно, потому что там сплошные леса и болота. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2024-04-27T04:00

2024-04-27T04:00

2024-04-27T04:00

новости

белоруссия

полесье

украина

алексей кочетков

александр лукашенко

нато

кгб

диверсанты

дрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101912/88/1019128862_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_e61e63dbd92e2885a78bf34f80def8c6.jpg.webp

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.Такую угрозу нельзя недооценивать. И дело тут в самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. Но реально контролируется она условно, потому что там густые леса и обширные болота, рассказал политолог.Он добавил, что его знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы. Они состояли из 20-50 молодых парней, которые пересекали границу, достигали какой-либо точки и возвращались на Украину, добавил он.Более того, для такой операции противнику не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Хорошо обученные ДРГ по 10-15 человек могут переходить границу, накапливаться и идти дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html

белоруссия

полесье

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, полесье, украина, алексей кочетков, александр лукашенко, нато, кгб, диверсанты, дрг