Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
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Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
Белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы Республики. Граница в Полесье контролируется условно, потому что там сплошные леса и болота. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2024-04-27T04:00
2024-04-27T04:00
новости
белоруссия
полесье
украина
алексей кочетков
александр лукашенко
нато
кгб
диверсанты
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.Такую угрозу нельзя недооценивать. И дело тут в самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. Но реально контролируется она условно, потому что там густые леса и обширные болота, рассказал политолог.Он добавил, что его знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы. Они состояли из 20-50 молодых парней, которые пересекали границу, достигали какой-либо точки и возвращались на Украину, добавил он.Более того, для такой операции противнику не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Хорошо обученные ДРГ по 10-15 человек могут переходить границу, накапливаться и идти дальше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054720853.html
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новости, белоруссия, полесье, украина, алексей кочетков, александр лукашенко, нато, кгб, диверсанты, дрг
Новости, Белоруссия, Полесье, Украина, Алексей Кочетков, Александр Лукашенко, НАТО, КГБ, диверсанты, ДРГ

Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии

04:00 27.04.2024
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкПразднование Дня Независимости в Минске
Празднование Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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Белорусские погранвойска не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы Республики. Граница в Полесье контролируется условно, потому что там сплошные леса и болота. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.
Такую угрозу нельзя недооценивать. И дело тут в самой границе с Полесьем. Принято считать, что она с обеих сторон хорошо контролируется. Но реально контролируется она условно, потому что там густые леса и обширные болота, рассказал политолог.
Он добавил, что его знакомый из погранвойск КГБ Белоруссии рассказывал, как еще в 2020 году, когда там была попытка переворота, они фиксировали и блокировали целые группы. Они состояли из 20-50 молодых парней, которые пересекали границу, достигали какой-либо точки и возвращались на Украину, добавил он.
"Нужно понимать, что у Минска весьма малочисленная армия. И погранвойска у них тоже малочисленные. Они не рассчитаны для охраны такой протяженной и очень сложной границы у такой маленькой республики", - отметил Кочетков.
Более того, для такой операции противнику не нужны батальонно-тактические группы с танками, как это было в Белгородской области. Хорошо обученные ДРГ по 10-15 человек могут переходить границу, накапливаться и идти дальше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
Олег Измайлов интервью - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Вчера, 05:50
Олег Измайлов: Даже если Россия как следует грохнет по ВСУ, они отступят в удобное для них волчье логово Нам больше надо опасаться не украинских дронов, а дальнобойных ракет ATACAMS. Противник копит силы для серьезных ударов, способных нанести большой ущерб нашей логистике. Их в этом нам надо опережать
 
НовостиБелоруссияПолесьеУкраинаАлексей КочетковАлександр ЛукашенкоНАТОКГБдиверсантыДРГ
 
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Заголовок открываемого материала
04:10Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
03:50Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
03:40"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
03:10"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
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