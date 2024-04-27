Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
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Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру
Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
Для того, чтобы организовать диверсию на границе Белоруссии не требуется большого количества людей в спящих ячейках. Они просто будут передавать боевикам информацию. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
2024-04-27T03:30
2024-04-27T03:30
новости
белоруссия
украина
россия
алексей кочетков
александр лукашенко
всу
граница
дрг
диверсанты
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.При этом КГБ республики заявили, что для этого могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая базируется близ границы с Украиной.Для такой операции большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти, рассказал политолог.Но Россия была готова к такой атаке и на границе с Украиной было накоплено достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. А в Белоруссии народ вообще непуганый и угроза подобных диверсий очень велика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
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новости, белоруссия, украина, россия, алексей кочетков, александр лукашенко, всу, граница, дрг, диверсанты, боевики, кгб
Новости, Белоруссия, Украина, Россия, Алексей Кочетков, Александр Лукашенко, ВСУ, граница, ДРГ, диверсанты, Боевики, КГБ

Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии

03:30 27.04.2024
 
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegramукрепления на украино-белорусской границе
укрепления на украино-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
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Для того, чтобы организовать диверсию на границе Белоруссии не требуется большого количества людей в спящих ячейках. Они просто будут передавать боевикам информацию. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.
При этом КГБ республики заявили, что для этого могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая базируется близ границы с Украиной.
Для такой операции большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти, рассказал политолог.

"Давайте вспомним нашу ситуацию. Когда такие же боевики ГУР под видом власовцев заходили на нашу территорию, нам потребовалось какое-то время, чтобы выбить их из населенных пунктов", - добавил эксперт.

Но Россия была готова к такой атаке и на границе с Украиной было накоплено достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. А в Белоруссии народ вообще непуганый и угроза подобных диверсий очень велика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру
Руслан Калинчук интервью
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Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины На Украине началась информационная кампания по подготовке к принятию закона о запрете канонической Украинской православной церкви.
 
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04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
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03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
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