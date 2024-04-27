Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegramукрепления на украино-белорусской границе
© Фото : ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram
Для того, чтобы организовать диверсию на границе Белоруссии не требуется большого количества людей в спящих ячейках. Они просто будут передавать боевикам информацию. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.
При этом КГБ республики заявили, что для этого могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая базируется близ границы с Украиной.
Для такой операции большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти, рассказал политолог.
"Давайте вспомним нашу ситуацию. Когда такие же боевики ГУР под видом власовцев заходили на нашу территорию, нам потребовалось какое-то время, чтобы выбить их из населенных пунктов", - добавил эксперт.
Но Россия была готова к такой атаке и на границе с Украиной было накоплено достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. А в Белоруссии народ вообще непуганый и угроза подобных диверсий очень велика, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру