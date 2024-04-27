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Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии

Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии - 27.04.2024 Украина.ру

Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии

Для того, чтобы организовать диверсию на границе Белоруссии не требуется большого количества людей в спящих ячейках. Они просто будут передавать боевикам информацию. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру политолог, один из лидеров движения "Русский Союз" Алексей Кочетков

2024-04-27T03:30

2024-04-27T03:30

2024-04-27T03:30

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дрг

диверсанты

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах оппозиции и их западных кураторов захватить Кобринский район (Брестская область), объявить новую власть и обратиться к НАТО с требованием ввести войска на территорию РБ.При этом КГБ республики заявили, что для этого могут быть использованы спящие ячейки внутри страны и часть из 120-тысячной группировки ВСУ, которая базируется близ границы с Украиной.Для такой операции большого количества людей в спящих ячейках не нужно. Они просто будут передавать боевикам информацию. Несколько сот человек вполне хватит, чтобы перейти границу, проникнуть в город и захватить ключевые органы власти, рассказал политолог.Но Россия была готова к такой атаке и на границе с Украиной было накоплено достаточно артиллерии, авиации и бронетехники. А в Белоруссии народ вообще непуганый и угроза подобных диверсий очень велика, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: ВСУ готовят в Белоруссии "атаку на Белгород", а Литва спустилась на этаж к России читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240425/1054732266.html

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