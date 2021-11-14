Приезд Елены Зеленской во Львов заметили не только участники форума о школьном питании, но и жители центральной части города, которых призвали не подходить к окнам, чтобы не стать мишенью снайперов

Владимир Зеленский в Луцке будет отвечать на вызовы мигрантов

В воскресенье, 14 ноября, в Луцке может состояться выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с участием президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ. На заседании должны рассмотреть ситуацию на границах Украины вообще и возможное проникновение незаконных мигрантов со стороны Белоруссии в частности. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Вечером в четверг, 11 ноября, четверг секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале 1+1 заявил: «По нашим разведданным, на территории Белоруссии уже находится 15 тысяч мигрантов. У нас состоялись два больших совещания, потом был отчет президенту». Он сообщил, что 14 ноября запланировано совещание по вопросам мигрантов в Луцке. «Будут принимать участие, по меньшей мере, три министра, мы на совещание приглашаем послов Польши и Литвы. Будем обсуждать, как отвечать на эти вызовы», — добавил Данилов.

Также 11 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский вместе с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем посетили Волынь. Они проверили отработку действий «по защите от возможной попытки прорыва украинской границы искусственно организованными группами мигрантов со стороны Белоруссии, а также для противодействия другим гибридным угрозам», сообщили в МВД Украины.

Денис Монастырский также посетил посёлок Шацк, где встретился с местными властями и жителями. По словам министра, именно Шацкая община может стать одной из точек прорыва мигрантов, ведь её территория максимально приближена к Польше. И хотя пока прямой угрозы нет, а ситуация на границе полностью контролируется, готовиться к возможной эскалации нужно уже сейчас, считает он.

«По данным украинской разведки, ныне в Белоруссии сосредоточены более 5 тысяч мигрантов из Ирака и Ирана. Чтобы предотвратить их возможный прорыв и дестабилизацию ситуации в Украине, мы сосредотачиваем на Волыни дополнительные силы МВД, привлекая к усиленной охране границы около 8,5 тысячи военнослужащих, полицейских и необходимую технику», — заявил Монастырский в Шацке, явно не согласовав данные о числе мигрантов с Даниловым. Глава МВД Украины также заручился поддержкой поселкового головы Сергея Карпука в вопросе обеспечения прибывших для охраны границы военнослужащих теплыми помещениями в Шацке, ведь сейчас они живут в палатках.

Супруга президента во Львове запомнилась снайперами на крышах домов

В пятницу, 12 ноября, во Львове начался четвертый региональный форум «Реформа системы школьного питания». В форуме, который проходит на «Арене Львов», принимают участие министры образования Сергей Шкарлет и здравоохранения Виктор Ляшко, глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, но главной гостьей стала первая леди Украины Елена Зеленская. Её приезд заметили не только участники форума, но и жители центральной части Львова, которых призвали не подходить к окнам.

«Только что в нашу редакцию пришли сотрудники львовской полиции. Они предупредили нас, чтобы мы не выглядывали в окна, потому что приехала госпожа президентская Зеленская. В этой связи на крышах сидят снайперы, и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение» — написал в Facebook веб-редактор Радио «Свобода» Василий Терещук. «Такого не было даже при Яныке (Викторе Януковиче — ред). Приветствуем Зеленскую во Львове. Надеемся, что она покинет город как можно быстрее», — добавил Терещук.

А редактор львовской газеты «Ратуша» Николай Савельев описал подготовку к приезду супруги президента ещё красочнее: «В коридорах — полиция, в дворике ратуши — полиция. Кто-то не закрыл окно на чердаке — а во Львов должна приехать ПЕРВАЯ ЛЕДИ! Боятся, что из этого кто-то стрельнет в неё. Но, несмотря на присутствие силовиков, какой-то бомж нахально помочился прямо в подземном переходе на площади Мытной (в нескольких десятках метров от здания Львовской областной государственной администрации — прим)».

Елена Зеленская нередко подвергается обструкции со стороны рядовых украинцев, которые недовольны ее деятельностью в ранге первой леди. Супругу президента, в частности, критикуют за ее реформы школьного питания на фоне падения уровня жизни и деградации образования. Кроме того, в её сотрудничестве с эпатажным шеф-поваром Евгением Клопотенко, победителем кулинарного шоу «МастерШеф» и основателем проекта «Новое школьное питание», многие видят коррупционную составляющую. Зеленская проявляет некую цензуру в шутках «Квартала 95» - Пикалов © Instagram Елена Зеленская

Супруга президента пробудет во Львове, который находится в «красной» карантинной зоне, два дня. 12 ноября в форуме примут участие представители Львовской, Винницкой, Закарпатской, Ровенской и Волынской областей, а 13 ноября — Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Программа обоих дней форума будет идентичной. Она включает, в частности, практическую панель — демонстрацию возможностей современного технологического процесса от команды организации «Национальная ассоциация общественного питания». За 45 минут её повара приготовят обед в ассортименте из девяти блюд для 700 человек — участников форума, а председатель правления ассоциации Орест Степаняк презентует «дорожную карту» перехода на новые стандарты приготовления пищи для школьников.

Областные советы региона требуют отметить 80-летие создания УПА* на государственном уровне

В пятницу, 12 ноября, Ивано-Франковский областной совет принял обращение к центральным органам власти Украины, потребовав на государственном уровне отпраздновать 80-ю годовщину создания «Украинской повстанческой армии» (УПА*). За соответствующее решение на сессии облсовета проголосовало 63 депутата из 67 присутствующих (всего депутатов 84).

УПА* — это вооружённые отряды бандеровского крыла Организации украинских националистов (ОУН*), вооружённые немецкими оккупационными силами. Фактически структура была создана весной 1943 года, но в 1947-м руководитель УПА* Роман Шухевич (бывший капитан абвера и командир карательного батальона шуцманшафта №201) установил датой создания организации 14 октября 1942 года.

Представляя на сессии проект обращения, депутат Марьяна Гринечко заявила, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект постановления о праздновании 80-летия создания УПА*. Оно предусматривает социально-бытовую и материальную поддержка участников «освободительного движения периода Второй мировой войны и московско-большевистской оккупации», упорядочение захоронений участников на территории других государств. Также в проекте рекомендовано президенту Украины присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, и вернуть это звание Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Днём ранее на сессии Тернопольского областного совета 2022 год на территории области был провозглашён «годом УПА*». Районным, городским, поселковым, сельским советам области рекомендовано поддержать это решение, и «развернуть широкую просветительскую деятельность по информированию общественности о выдающемся вкладе УПА* в борьбу за независимость украинского государства». Кроме того, управлению образования и науки Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) поручено организовать в учебных заведениях проведение тематических мероприятий по празднованию в 2022-м «года УПА*», а департаменту культуры и туризма ОГА — провести в библиотеках, музейных и архивных учреждениях области тематические выставки.

Отмечу, что Львовский областной совет провозгласил 2022-й «годом УПА*» на территории области 7 октября этого года, а губернатор Прикарпатья Андрей Бойчук принял соответствующее решение относительно Ивано-Франковской области ещё 24 июня 2021-го.

Кроме вышеупомянутого решения, Тернопольский областной совет призвал президента, правительство и парламент Украины создать в Киеве Национальный пантеон героев и перезахоронить в нём Пилипа Орлика, Богдана Хмельницкого, Симона Петлюру, Евгения Коновальца, Степана Бандеру, Андрея Мельника и других. Иудушки украинской истории. Мазепа, Петлюра и Бандера торговали Украиной за власть © odnarodyna.org

Стоит отметить, что героизируя таких исторических персонажей, как Степан Бандера или роман Шухевич, подчинённые которых убили сотни тысяч евреев, поляков и украинцев, на Западной Украине уже несут конкретные имиджевые и финансовые потери. Так, мэр Тернополя Сергей Надал в интервью киевскому изданию «Фокус», опубликованному 11 ноября, сказал, что принимая решение о присвоении городскому стадиону имени Шухевича местные власти и подумать не могли, какой резонанс это вызовет в соседней Польше. Надал сообщил, что в Тернополе уже более 20 лет существуют улицы Степана Бандеры, солдат дивизии «СС Галичина»и улица Романа Шухевича, которая проходит рядом со стадионом. Поэтому, когда в день рождения командующего УПА 5 марта 2021 года городской совет решил присвоить стадиону его имя, никто не колебался.

«Я думаю, что ситуация была искусственно спровоцирована, скорее всего, Россией. То, что этот вопрос поднял посол Израиля на Украине перед окончанием своей каденции, тоже имело политическое значение, — отметил Сергей Надал. — Я знаю, какое было безумное давление на наших партнёров в Польше, у которых органы центральной власти устраивали проверки, обыски. Цель была одна — разорвать партнерство с Тернополем. Только город Замостье, с которым мы только начинали партнерство, это сделал. Его городской голова — сторонник нетрадиционных ценностей и отношений — пошел на то, чтобы разорвать с нами сотрудничество. Я не думаю, что 69 тысяч евро — это цена, за которую мы откажемся от своей истории и памяти».

Упомянутые деньги были выделены властями польского города на реализацию проекта «Общая история Тернополя и Замостья». Ныне власти других городов-побратимов и партнёров Тернополя из Польши также рассматривают вопрос о прекращении отношений с западно-украинским городом, где героизируют людей, ответственных за массовые убийства мирных поляков.

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ