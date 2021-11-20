Самыми громкими событиями в регионе стали отставки высших должностных лиц Закарпатья - губернатора и председателя облсовета, а также арест антивакцинатора Остапа Стахива, которого СБУ объявила «рукой Кремля»

Закарпатье лишилось губернатора и председателя облсовета

В пятницу, 19 ноября, на сайте президента Украины появился указ об увольнении главы Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Анатолия Полоскова, датированный предыдущим днём — когда губернатор края написал заявление об увольнении по собственному желанию. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Всем было понятно, что это лишь соблюдение правил игры, поскольку ещё 17 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение Полоскова. Таким образом, за время президентства Владимира Зеленского на Закарпатье уволен уже третий глава ОГА, при этом ни один из них не продержался на должности даже года. Нынешнее увольнение свидетельствует о затяжном и системном кризисе кадров в Офисе президента, дискредитирующем президентскую вертикаль как таковую, от чего постоянно страдают регионы.

Уже бывший губернатор Закарпатья Анатолий Полосков — уроженец Архангельска, этнический русский, ему 53 года. С 1990-го живет и работает в Закарпатье, последние 10 лет перед приходом на госслужбу был исполнительным директором винодельческой компании «Шато-Чизай» в городе Берегово. Назначение Полоскова главой ОГА в декабре 2020-го стало результатом договоренностей между локальным политическим проектом «Родное Закарпатье» (его бенефициары — четвёрка закарпатских депутатов-мажоритарщиков, входящих в группу «Доверие» в Верховной Раде Украины), с одной стороны, а также Офисом президента и закарпатскими «слугами народа» — с другой. Предыдущий глава ОГА Алексей Петров, представитель партии «Слуга народа» и генерал СБУ, по результатам этих договоренностей стал председателем Закарпатского областного совета, а Полоскова, представителя «Родного Закарпатья», президент назначил на пост губернатора. В то время обе стороны были ближайшими союзниками. СБУ обвинила газовую компанию в Закарпатье в экологическом бедствии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако союз оказался недолговечным. В июле этого года Петров «кинул» своих союзников, «Родное Закарпатье» и его сателлитов («Европейскую солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщину» Юлии Тимошенко). Петров создал в областном совете новое большинство с «Командой Балоги», партией «За будущее» Игоря Палицы, венгерской партией КМКС, а также «Оппозиционной платформой — за жизнь» (ОПЗЖ). А через три месяца, в конце октября, бывшие союзники взяли реванш, отправив Петрова в отставку голосами «Родного Закарпатья», «Команды Балоги», «Батькивщины», «Европейской солидарности» и ОПЗЖ. Организаторами «переворота» стали депутаты от «Родного Закарпатья», которые, чтобы выгнать Петрова, объединились даже с ярым врагом — «Командой Балоги».

При этом отправка Петрова в отставку превратилась в настоящий сериал. Первый раз 35 из 64-х депутатов Закарпатского областного совета проголосовали за это ещё 28 октября, но сам Петров и его покровитель, лидер местных «слуг народа» Николай Тищенко, объявили это решение нелегитимным. Чтобы подтвердить свою волю, депутаты облсовета попытались собраться сначала 4-го, потом 6-го ноября, но в результате внеочередная сессия состоялась лишь 15-го. На ней Алексей Петров выступил с отчётом и подал в отставку, которая была принята (по слухам, Петрову уже подготовлено тёплое местечко в центральном аппарате СБУ).

Но как только депутаты попытались избрать нового председателя Закарпатского областного совета (кандидат был один — Владимир Чубирко от «Родного Закарпатья»), было объявлено о «минировании» административного здания, и всех из него вывели. Перед фактически силовым выдворением депутаты приняли решение продолжить заседание 17 ноября, но в этот день сообщение о «минировании» поступило и вовсе в час ночи. Теперь сессия, на которой должны избрать нового руководителя «областного парламента», назначена на 25 ноября. Состоится ли она — сказать сложно, поскольку аппаратом областного совета продолжает руководить человек Петрова, зампред облсовета Василий Иванчо («За будущее»), который выполняет все пожелания Киева. Закарпатские разборки: появилась новая версия причины отставки Авакова © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Местные комментаторы отмечают, что Владимир Зеленский, подписав 18 ноября указ о временном возложении исполнения обязанностей главы Закарпатской ОГА на вице-губернатора Петра Добромильского, откровенно нарушил закон. Во-первых, назначение и.о. губернатора не предусмотрено Конституцией Украины. Во-вторых, в статье 39 закона «О местных государственных администрациях» чётко написано: «В случае отсутствия главы местной государственной администрации его функции и полномочия выполняет первый заместитель главы, а в случае отсутствия — один из заместителей главы». Однако первый вице-губернатор Закарпатья Мирослав Белецкий ещё не уволен, хотя и написал заявление об отставке. Но поскольку он, как и Полосков, представитель «Родного Закарпатья», президент пошел на нарушение и назначил и.о. губернатора Добромильского, ныне выдвиженца «слуг народа». При этом в прошлом созыве областного совета он представлял партию Виктора Балоги «Единый центр».

Антивакцинатора Стахива СБУ обвинила в подготовке госпереворота по указке Москвы

Не успел первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко разразиться программной статьёй «Почему Россия раскручивает новый виток агрессии против Украины», в которой чиновник обвинил Москву в провокации «антиковидных протестов» на Украине, как Служба безопасности Украины поспешила предоставить «доказательства» этого.

Во вторник, 16 ноября, сотрудники СБУ провели во Львове обыск у противника вакцинации от коронавируса Остапа Стахива. Стахив — один из лидеров антивакцинаторского движения в Украине, он считает пандемию COVID-19 «выдумкой», выступает против вакцинации и карантинных ограничений. Также он призывал выходить на массовую акцию противников вакцинации, которая состоялась в правительственном квартале Киева 3 ноября, и стал одним из её хедлайнеров.

Через несколько часов после обыска пресс-служба СБУ сообщила о блокировке антиукраинской сети, которая, по версии ведомства, готовила государственный переворот в стране под антивакцинаторскими лозунгами. При этом неназванные источники уточняли для провластных СМИ, что лидером группы был львовский противник вакцинации Остап Стахив.

По информации СБУ, сеть действовала в нескольких регионах Украины. Её участники якобы призывали к насильственному изменению конституционного строя этой страны. В спецслужбе сообщили, что, по предварительным данным следствия, действия сети «координировали российские кураторы», а подозреваемые подыскивали оружие и соучастников, чтобы захватить власть в регионах. Затем они якобы собирались создать собственные территориальные общины со своей «милицией». В ходе обысков изъяли доказательства финансирования из России, отметили в СБУ, — но обнародовали лишь фото поддельных печатей местных территориальных общин и обсуждение в интернет-мессенджере достоинств карабина «Сайга». Без лишних вопросов: на Украине открылся кабинет анонимной вакцинации © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

При этом Остапу Стахиву вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сам Стахив отвергает обвинения в попытках свержения конституционного строя на Украине и связях с Россией.

17 ноября Галицкий райсуд Львова не смог избрать меру пресечения Стахиву, так как тот не пришел на заседание. Однако на следующий день антивакцинатор появился в суде, при этом его адвокат заявил, что Остапа Стахива похитили из районной больницы в Сваляве Закарпатской области. «Они пришли, просто меня скрутили и вынесли из больницы. У меня один из клапанов сердца не работает, я могу в любой момент умереть», — заявил Стахив. В то же время следователь предоставил в суд справку от медиков о том, что состояние здоровья подозреваемого позволяет ему принимать участие в судебном заседании.

В результате Галицкий районный суд Львова постановил заключить Остапа Стахива под стражу на 60 суток, с возможностью внесения 998 тысяч гривен (37,5 тысяч долларов) в качестве залога — таким было требование прокурора. Суд по избранию меры пресечения длился более четырех часов, после него Стахив заявил, что будет подавать апелляцию, потому что денег на залог у него нет.

При этом у Стахива всегда хватало денег, чтобы в сопровождении группы соратников устраивать различные провокации, связанные с пандемией COVID-19, которые могли поставить под угрозу жизни пациентов. Так, в апреле минувшего года группа во главе со Стахивым прибыла в Ивано-Франковск, который тогда находился в «красной зоне» — больницы были переполнены, медиков не хватало. В Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) Стахив представился журналистом. Директор больницы Тарас Масляк рассказал ему о ситуации с больными COVID-19 и показал больницу. В то время в ЦГКБ находилось 186 таких больных, но выйдя из больницы, Стахив заявил, что ковид-пациентов… нет, потому что в коридорах очень тихо и врачи ходят спокойно. «Входите, снимайте на видео, что происходит в больницах, потому что то, что показывают на видео — это не то», — призывал тогда Стахив. В тот же день он попытался попасть в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу. Когда его туда не пустили, «блогер» заключил: «Потому что там нет больных».

А в мае того же года он устроил скандал в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы, где проводится лечение больных коронавирус пациентов. Стахив вошёл в помещение медицинского учреждения без средств индивидуальной защиты, а свой визит в больницу он транслировал в прямом эфире в Facebook. Примечательно, что вызванные медиками сотрудники полиции, проверив документы Остапа Стахива, не имели к «блогеру» никаких претензий — хотя он требовал от врачей не просто сообщить количество пациентов, но и снять тех внутри отделения. Примечательно, что и в Ивано-Франковске, и в Черновцах Стахив пользовался удостоверением «журналиста» несуществующего СМИ.

Ныне Остап Стахив находится в СИЗО Львова и пока не обращался к своим соратникам за материальной помощью — хотя раньше регулярно делал это в своих видеоблогах. При этом в одном из львовских пабликов в Facebook уже предложили антивакцинатору способ собрать почти миллион гривен на залог. Для этого тысяча его сторонников должна вакцинироваться, получить от Владимира Зеленского обещанную тысячу гривен — и дело в шляпе…