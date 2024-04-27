https://ukraina.ru/20240427/1054766472.html

"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций

"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций - 27.04.2024 Украина.ру

"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций

Правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T03:10

2024-04-27T03:10

2024-04-27T03:10

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Россия сейчас на таком взлете, что ни о каком "душном охранительстве" речи и не идет. Мы развиваемся естественным и свободным образом, сказал Киселев.Он добавил, что у России - прекрасное руководство и считает что Владимир Путин — лучший правитель в истории России. При этом правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей, подчеркнул журналист.Сейчас Россия - вместе с мировым большинством и осознает себя совершенно по-другому. "Мы свободны, мы не комплексуем", добавил он. В своей богатейшей и самодостаточной культуре Россия является частью мировой культуры, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html

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новости, россия, европа, владимир путин, миа "россия сегодня", михаил мишустин, дмитрий киселев, культура, страна, правительство