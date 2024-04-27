"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций - 27.04.2024 Украина.ру
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"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций - 27.04.2024 Украина.ру
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
Правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:10
2024-04-27T03:10
новости
россия
европа
владимир путин
миа "россия сегодня"
михаил мишустин
дмитрий киселев
культура
страна
правительство
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Россия сейчас на таком взлете, что ни о каком "душном охранительстве" речи и не идет. Мы развиваемся естественным и свободным образом, сказал Киселев.Он добавил, что у России - прекрасное руководство и считает что Владимир Путин — лучший правитель в истории России. При этом правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей, подчеркнул журналист.Сейчас Россия - вместе с мировым большинством и осознает себя совершенно по-другому. "Мы свободны, мы не комплексуем", добавил он. В своей богатейшей и самодостаточной культуре Россия является частью мировой культуры, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, европа, владимир путин, миа "россия сегодня", михаил мишустин, дмитрий киселев, культура, страна, правительство
Новости, Россия, Европа, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", Михаил Мишустин, Дмитрий Киселев, культура, страна, правительство

"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций

03:10 27.04.2024
 
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Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Россия сейчас на таком взлете, что ни о каком "душном охранительстве" речи и не идет. Мы развиваемся естественным и свободным образом, сказал Киселев.
Он добавил, что у России - прекрасное руководство и считает что Владимир Путин — лучший правитель в истории России. При этом правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей, подчеркнул журналист.
"Когда я в 2014 году попал под санкции, мир для меня стал шире. Раньше мы испытывали пиетет по поводу возможности путешествовать по западным странам и считали себя частью Европы, то сейчас мы стали частью всего мира", - отметил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
Сейчас Россия - вместе с мировым большинством и осознает себя совершенно по-другому. "Мы свободны, мы не комплексуем", добавил он. В своей богатейшей и самодостаточной культуре Россия является частью мировой культуры, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
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