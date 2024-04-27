https://ukraina.ru/20240427/1054766472.html
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций - 27.04.2024 Украина.ру
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
Правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:10
2024-04-27T03:10
2024-04-27T03:10
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Россия сейчас на таком взлете, что ни о каком "душном охранительстве" речи и не идет. Мы развиваемся естественным и свободным образом, сказал Киселев.Он добавил, что у России - прекрасное руководство и считает что Владимир Путин — лучший правитель в истории России. При этом правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей, подчеркнул журналист.Сейчас Россия - вместе с мировым большинством и осознает себя совершенно по-другому. "Мы свободны, мы не комплексуем", добавил он. В своей богатейшей и самодостаточной культуре Россия является частью мировой культуры, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240426/1054744525.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, владимир путин, миа "россия сегодня", михаил мишустин, дмитрий киселев, культура, страна, правительство
Новости, Россия, Европа, Владимир Путин, МИА "Россия сегодня", Михаил Мишустин, Дмитрий Киселев, культура, страна, правительство
"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
Правительство Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе 2020 года, делает феноменальные успехи в управлении страной и вдохновляет людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев