Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики - 27.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240427/1054764857.html
Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики - 27.04.2024 Украина.ру
Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
На Украине нет журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью. Как общественный институт журналистика там подменялась и путалась с пиаром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:50
2024-04-27T03:50
новости
дмитрий киселев
журналистика
пиар
общество
статья
журналист
украина
ценности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/59/1033095927_0:203:2706:1725_1920x0_80_0_0_bcddc5f60533de441d822f90da8ae117.jpg
Когда я приехал из России работать на Украину, у меня было твёрдое убеждение, что журналист представляет общество. Если мы берём у кого-то интервью, то задаём те вопросы, которые задаёт себе общество, и хотим получить ответы, которые ему интересны, рассказал Киселев.По его словам, в отличие от России на Украине не было серьезных изданий. Там была одна еженедельная газета "Факты", которая была популярной, но во многом состояла из коммерческих объявлений и заказных статей, отметил журналист.Журналист не существует сам по себе. Но на Украине это какой-то пиар, некая свобода самовыражения и в целом непонятно что. В результате не возникает журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240318/1053948622.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103309/59/1033095927_0:0:2706:2030_1920x0_80_0_0_7071077dc88f4af2450f6fa93cb5040b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дмитрий киселев, журналистика, пиар, общество, статья, журналист, украина, ценности
Новости, Дмитрий Киселев, журналистика, пиар, Общество, статья, журналист, Украина, ценности

Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики

03:50 27.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСитуация на Майдане
Ситуация на Майдане - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
На Украине нет журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью. Как общественный институт журналистика там подменялась и путалась с пиаром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Когда я приехал из России работать на Украину, у меня было твёрдое убеждение, что журналист представляет общество. Если мы берём у кого-то интервью, то задаём те вопросы, которые задаёт себе общество, и хотим получить ответы, которые ему интересны, рассказал Киселев.
По его словам, в отличие от России на Украине не было серьезных изданий. Там была одна еженедельная газета "Факты", которая была популярной, но во многом состояла из коммерческих объявлений и заказных статей, отметил журналист.
"То есть журналистика как общественный институт для Украины путалась с пиаром и подменялась. И журналисты сами себя осознавали как какие-то пиарщики, то есть они обладают способностями сформировать какой-то текст, но он должен быть в чьих-то интересах и так далее", - подчеркнул Киселев.
Журналист не существует сам по себе. Но на Украине это какой-то пиар, некая свобода самовыражения и в целом непонятно что. В результате не возникает журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
18 марта, 17:09
Армия мажореток и фиолетовые лучи. Киселев о том, чем Франция поможет УкраинеОдной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 17 марта 2024 года стали воинственные заявления Эммануэля Макрона и судьба французских и других иностранных наемников, воюющих на Украине
 
НовостиДмитрий КиселевжурналистикапиарОбществостатьяжурналистУкраинаценности
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:20"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
04:10Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
03:50Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
03:40"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
03:10"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
03:00Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
00:03Похитили волонтера, угрожали женщинам: СМИ раскрыли особенности работы украинских военкомов
23:37Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
23:17В КП "Киевтеплоэнерго" прошли обыски по делу о незаконной растрате имущества
22:56Российские войска установили контроль над еще двумя населенными пунктами под Авдеевкой – Deep State
22:26В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
21:59Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
21:28В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
21:14В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
20:49Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
20:28США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
20:12Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
Лента новостейМолния