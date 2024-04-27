https://ukraina.ru/20240427/1054764857.html

Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики

Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики - 27.04.2024 Украина.ру

Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики

На Украине нет журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью. Как общественный институт журналистика там подменялась и путалась с пиаром. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T03:50

2024-04-27T03:50

2024-04-27T03:50

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дмитрий киселев

журналистика

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Когда я приехал из России работать на Украину, у меня было твёрдое убеждение, что журналист представляет общество. Если мы берём у кого-то интервью, то задаём те вопросы, которые задаёт себе общество, и хотим получить ответы, которые ему интересны, рассказал Киселев.По его словам, в отличие от России на Украине не было серьезных изданий. Там была одна еженедельная газета "Факты", которая была популярной, но во многом состояла из коммерческих объявлений и заказных статей, отметил журналист.Журналист не существует сам по себе. Но на Украине это какой-то пиар, некая свобода самовыражения и в целом непонятно что. В результате не возникает журналистского сообщества, объединённого общими профессиональными ценностями, что тоже является слабостью, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240318/1053948622.html

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новости, дмитрий киселев, журналистика, пиар, общество, статья, журналист, украина, ценности