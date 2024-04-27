Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Олигархам и влиятельным людям внутри Украины так и не удалось сформулировать общенациональные интересы. Они постоянно "грызлись" между собой, каждый из них боролся за себя. Они рвали по кускам страну и не смогли объединить усилия, рассказал Киселев.
На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. И Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
"Что касается журналистики, то всё-таки в России вы могли тогда уже положить на стол пачку газет, претендующих на серьёзность. Например, "Российская газета", "Известия", "Коммерсант". А на Украине таких газет не было", - отметил Киселев.
То есть журналистика как общественный институт на Украине подменялась и путалась с пиаром. И украинские журналисты сами себя осознавали как пиарщики, то есть они обладают способностями сформировать какой-то текст, но он должен быть в чьих-то интересах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
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