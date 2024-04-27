Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы - 27.04.2024 Украина.ру
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Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы - 27.04.2024 Украина.ру
Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T04:10
2024-04-27T04:10
новости
украина
россия
дмитрий киселев
журналисты
пиар
олигарх
миа "россия сегодня"
национальные интересы
сми
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Олигархам и влиятельным людям внутри Украины так и не удалось сформулировать общенациональные интересы. Они постоянно "грызлись" между собой, каждый из них боролся за себя. Они рвали по кускам страну и не смогли объединить усилия, рассказал Киселев.На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. И Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".То есть журналистика как общественный институт на Украине подменялась и путалась с пиаром. И украинские журналисты сами себя осознавали как пиарщики, то есть они обладают способностями сформировать какой-то текст, но он должен быть в чьих-то интересах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054381365.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, дмитрий киселев, журналисты, пиар, олигарх, миа "россия сегодня", национальные интересы, сми, верховная рада, страна
Новости, Украина, Россия, Дмитрий Киселев, журналисты, пиар, олигарх, МИА "Россия сегодня", национальные интересы, СМИ, Верховная Рада, страна

Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы

04:10 27.04.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© AP / Jae C. Hong
Читать в
На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Олигархам и влиятельным людям внутри Украины так и не удалось сформулировать общенациональные интересы. Они постоянно "грызлись" между собой, каждый из них боролся за себя. Они рвали по кускам страну и не смогли объединить усилия, рассказал Киселев.
На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. И Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
"Что касается журналистики, то всё-таки в России вы могли тогда уже положить на стол пачку газет, претендующих на серьёзность. Например, "Российская газета", "Известия", "Коммерсант". А на Украине таких газет не было", - отметил Киселев.
То есть журналистика как общественный институт на Украине подменялась и путалась с пиаром. И украинские журналисты сами себя осознавали как пиарщики, то есть они обладают способностями сформировать какой-то текст, но он должен быть в чьих-то интересах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 17:43
Экспансия была заложена в саму природу НАТО. Дмитрий Киселев об истории и перспективах военного блокаНа прошлой неделе исполнилось 75 лет со дня создания военного блока НАТО. Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 07 апреля 2024 года стала история возникновения и постепенного расширения Североатлантического альянса.
 
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Заголовок открываемого материала
04:20"Нацизм сам не рассосется": Киселев сообщил, как военный разгром навсегда победит украинский национализм
04:10Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы
04:00Спящие ячейки: политолог о том, смогут ли ДРГ перейти границу и захватить Кобринский район в Белоруссии
03:50Заказные тексты и пиар: Киселев раскрыл, почему на Украине не существует независимой журналистики
03:40"Они были готовы продаться": Дмитрий Киселев о том, почему на Украине не было "достоинства нации"
03:30Алексей Кочетков объяснил, смогут ли боевики из оппозиции при поддержке ВСУ захватить часть Белоруссии
03:20Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
03:10"Мы свободны и не комплексуем": Киселев о том, как Россия делает феноменальные успехи и не боится санкций
03:00Наш продукт - это общественный баланс: Киселев объяснил, как журналисты могут влиять на аудиторию
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