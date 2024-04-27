https://ukraina.ru/20240427/1054764290.html

Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы

Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы - 27.04.2024 Украина.ру

Рвали страну по кускам: Киселев о том, почему на Украине не смогли сформировать общенациональные интересы

На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T04:10

2024-04-27T04:10

2024-04-27T04:10

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дмитрий киселев

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пиар

олигарх

миа "россия сегодня"

национальные интересы

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Олигархам и влиятельным людям внутри Украины так и не удалось сформулировать общенациональные интересы. Они постоянно "грызлись" между собой, каждый из них боролся за себя. Они рвали по кускам страну и не смогли объединить усилия, рассказал Киселев.На Украине считалось правилом хорошего тона иметь свою партию, свое СМИ, либо какой-то медиахолдинг. И Верховная рада была как пицца порезана на треугольники и секторы влияния между олигархами, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".То есть журналистика как общественный институт на Украине подменялась и путалась с пиаром. И украинские журналисты сами себя осознавали как пиарщики, то есть они обладают способностями сформировать какой-то текст, но он должен быть в чьих-то интересах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054381365.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, дмитрий киселев, журналисты, пиар, олигарх, миа "россия сегодня", национальные интересы, сми, верховная рада, страна