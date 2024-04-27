https://ukraina.ru/20240427/1054760309.html

Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было

Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было - 27.04.2024 Украина.ру

Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было

Для россиян собственное государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

2024-04-27T03:20

2024-04-27T03:20

2024-04-27T03:20

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Когда я работал журналистом на Украине, то в процессе работы сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных символов и институтов внутри "не впитано с молоком матери", сказал Киселев.А для россиян это так, потому что для них государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Например, накануне Дня украинского флага я предложил сделать об этом репортаж, рассказать историю, почему флаг - это государственный символ. Но молодые украинские журналисты не понимали, зачем это делать. добавил он.Пришлось объяснить, как сделать этот репортаж, потом он вышел. Но я считал, что это прекрасно, что мне удалось воспитать такие кадры. Но тем не менее "исходный материал" был таким, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240415/1054519115.html

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новости, украина, киселев, миа "россия сегодня", журналисты, государство, страна, россия, флаг, институт, украинцы