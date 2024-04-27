https://ukraina.ru/20240427/1054760309.html
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было - 27.04.2024 Украина.ру
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
Для россиян собственное государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:20
2024-04-27T03:20
2024-04-27T03:20
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киселев
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Когда я работал журналистом на Украине, то в процессе работы сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных символов и институтов внутри "не впитано с молоком матери", сказал Киселев.А для россиян это так, потому что для них государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Например, накануне Дня украинского флага я предложил сделать об этом репортаж, рассказать историю, почему флаг - это государственный символ. Но молодые украинские журналисты не понимали, зачем это делать. добавил он.Пришлось объяснить, как сделать этот репортаж, потом он вышел. Но я считал, что это прекрасно, что мне удалось воспитать такие кадры. Но тем не менее "исходный материал" был таким, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240415/1054519115.html
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новости, украина, киселев, миа "россия сегодня", журналисты, государство, страна, россия, флаг, институт, украинцы
Новости, Украина, Киселев, МИА "Россия сегодня", журналисты, государство, страна, Россия, флаг, институт, украинцы
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
Для россиян собственное государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Когда я работал журналистом на Украине, то в процессе работы сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных символов и институтов внутри "не впитано с молоком матери", сказал Киселев.
А для россиян это так, потому что для них государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".
"Поэтому этого и не могло быть в них воспитано. У них государство было Советский Союз, а незалежная (независимая. - Ред.) Украина — это образ не всегда понятный. И мне приходилось в них это воспитывать, в своих юных коллегах", - отметил журналист.
Например, накануне Дня украинского флага я предложил сделать об этом репортаж, рассказать историю, почему флаг - это государственный символ. Но молодые украинские журналисты не понимали, зачем это делать. добавил он.
Пришлось объяснить, как сделать этот репортаж, потом он вышел. Но я считал, что это прекрасно, что мне удалось воспитать такие кадры. Но тем не менее "исходный материал" был таким, заключил собеседник издания.