Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было - 27.04.2024 Украина.ру
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Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было - 27.04.2024 Украина.ру
Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было
Для россиян собственное государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
2024-04-27T03:20
2024-04-27T03:20
новости
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киселев
миа "россия сегодня"
журналисты
государство
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россия
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Когда я работал журналистом на Украине, то в процессе работы сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных символов и институтов внутри "не впитано с молоком матери", сказал Киселев.А для россиян это так, потому что для них государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".Например, накануне Дня украинского флага я предложил сделать об этом репортаж, рассказать историю, почему флаг - это государственный символ. Но молодые украинские журналисты не понимали, зачем это делать. добавил он.Пришлось объяснить, как сделать этот репортаж, потом он вышел. Но я считал, что это прекрасно, что мне удалось воспитать такие кадры. Но тем не менее "исходный материал" был таким, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240415/1054519115.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киселев, миа "россия сегодня", журналисты, государство, страна, россия, флаг, институт, украинцы
Новости, Украина, Киселев, МИА "Россия сегодня", журналисты, государство, страна, Россия, флаг, институт, украинцы

Киселев объяснил, почему для россиян государство - большая ценность, а на Украине его никогда не было

03:20 27.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ
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Для россиян собственное государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Когда я работал журналистом на Украине, то в процессе работы сразу почувствовал, что для украинца понятие государства, государственных символов и институтов внутри "не впитано с молоком матери", сказал Киселев.
А для россиян это так, потому что для них государство — это очень большая ценность. Потому что у них государство было всегда, а на Украине его никогда не было, добавил гендиректор МИА "Россия Сегодня".

"Поэтому этого и не могло быть в них воспитано. У них государство было Советский Союз, а незалежная (независимая. - Ред.) Украина — это образ не всегда понятный. И мне приходилось в них это воспитывать, в своих юных коллегах", - отметил журналист.

Например, накануне Дня украинского флага я предложил сделать об этом репортаж, рассказать историю, почему флаг - это государственный символ. Но молодые украинские журналисты не понимали, зачем это делать. добавил он.
Пришлось объяснить, как сделать этот репортаж, потом он вышел. Но я считал, что это прекрасно, что мне удалось воспитать такие кадры. Но тем не менее "исходный материал" был таким, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрий Киселев: Чтобы ощущать любовь вокруг, ты должен сам ее давать читайте на сайте Украина.ру
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
15 апреля, 16:46
Все, что нужно знать про Антанту. Киселев об исторических основаниях англо-французского союзаОдной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 14 апреля 2024 года стала история Антанты, а так же роль России в Первой мировой войне.
 
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