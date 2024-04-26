Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
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Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
Канада внесет дополнительные средства в инициативу президента Чехии Петера Павла по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, а также выделит средства на производство украинских беспилотников – всего порядка 12 миллионов долларов, сообщил глава Минобороны Канады Билл Блэр
2024-04-26T23:37
2024-04-26T23:37
новости
канада
украина
чехия
вооруженные силы украины
минобороны
рамштайн
контактная группа
всу
военная помощь
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О своем решении Оттава объявила в ходе 21-ой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Уточнялось, что 2,2 миллиона долларов передадут на производство дронов для ВСУ. Еще около 9,5 миллионов долларов Канада потратит на чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии. Ранее Оттава уже сообщала, что внесет 29,4 миллиона долларов для покупки боеприпасов. Блэр подчеркнул, что Канада передаст Украине 900 беспилотников SkyRanger, о поставках которых впервые объявили минувшей зимой.Ранее в этот же день США объявили о выделении самой большой помощи Киеву объемом шесть миллиардов долларов. На эти деньги американское правительство заключит контракты с компаниями США на производство нового оружия для ВСУ.
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новости, канада, украина, чехия, вооруженные силы украины, минобороны, рамштайн, контактная группа, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Канада, Украина, Чехия, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Рамштайн, Контактная группа, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ

23:37 26.04.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Канада внесет дополнительные средства в инициативу президента Чехии Петера Павла по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ, а также выделит средства на производство украинских беспилотников – всего порядка 12 миллионов долларов, сообщил глава Минобороны Канады Билл Блэр
О своем решении Оттава объявила в ходе 21-ой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
Уточнялось, что 2,2 миллиона долларов передадут на производство дронов для ВСУ. Еще около 9,5 миллионов долларов Канада потратит на чешскую инициативу по закупке снарядов для украинской армии. Ранее Оттава уже сообщала, что внесет 29,4 миллиона долларов для покупки боеприпасов.
Блэр подчеркнул, что Канада передаст Украине 900 беспилотников SkyRanger, о поставках которых впервые объявили минувшей зимой.
Ранее в этот же день США объявили о выделении самой большой помощи Киеву объемом шесть миллиардов долларов. На эти деньги американское правительство заключит контракты с компаниями США на производство нового оружия для ВСУ.
Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 20:34
РФ ввела санкции против граждан Канады – в МИД объяснили почему Въезд в Россию навсегда закрывается для 56 граждан Канады. Такие меры в РФ приняли в ответ на вводимые правительством Дж.Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, сообщили в министерстве иностранных дел РФ
 
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23:37Канада выделяет еще около $12 млн на дроны и снаряды для ВСУ
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