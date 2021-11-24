Кабмин Украины в рамках выполнения закона о борьбе с олигархами решил запретить импорт электричества из России и Белоруссии. Ранее такие ограничения вводились, чтобы дать заработать крупному бизнесмену Рината Ахметова, теперь наоборот - власти идут на такую меру, чтобы насолить предпринимателю. О странностях политики, рассказывает Украина.ру

Теория заговора и веерные отключения электроэнергии в Украине © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В решении не объясняется, как украинские олигархи связаны российскими или белорусскими государственными компаниями, производящими электроэнергию.

Также там ни слова не сказано о том, как Украина, уже начавшая веерные отключения электроэнергии из-за дефицита энергоносителей, будет переживать периоды пикового потребления.

В частности, 23 ноября первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов рассказал, что в Херсонской области веерные отключения происходили в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах.

За день до этого мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе возможны веерные отключения света и призвал медиков оснастить лечебные заведения специальной техникой для преодоления этого тяжелого периода.

«Импорт электроэнергии при всех политических рисках для Украины — опять будут обвинения, что купили в России и прочая чепуха — остается безальтернативным. Иначе люди будут зимой без света, а что будет с теми, у кого электроотопление, я даже не хочу представлять», — отмечал эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Получается, что Украина опять рубит сук, на котором сидит. Ради чего это делается?

Судя по всему, конфликт президента Владимира Зеленского с самым богатым бизнесменом страны набирает обороты.

И ему плевать на собственные обещания, что никаких веерных отключений не будет, что это все «лживые сказки лживых каналов».

Белорусский импорт

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии уже спасал украинскую энергосистему от веерных отключений в конце прошлого отопительного сезона.

Танцы с «электрическим бубном». Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси © скриншот видео "Телеканал ICTV" Рината Ахметова, владеющего большей частью украинских тепловых электростанций (ТЭС), Киев ввел запрет на закупки электроэнергии в России и Белоруссии.

ТЭС Ахметова неплохо на этом заработали, но к началу нынешнего отопительного сезона стало ясно, что они не способны обеспечить украинцев достаточным количеством электроэнергии в периоды пикового потребления.

Было решено с ноября возобновить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но тут возникли проблемы.

Во-первых, Россия отказалась поставлять электроэнергию Украине, а во-вторых Белоруссия отказалась продавать электричество государственному «Энергоатому», который возглавляет назначенный Зеленским Петр Котин.

Не смел остановить — возглавь

Право на закупки белорусской энергии получила компания ТЕТ, созданная в сентябре, менее чем за месяц до первых трансграничных энергетических торгов.

Эту компанию организовал и возглавил выходец из ахметовского холдинга ДТЭК Виталий Бутенко. Он, по его словам, сразу обзавелся мощной командой и заслужил доверие украинских банков менее чем за месяц.

Более чем вероятно, что именно Ахметов является главным бенефициаром этой компании. В частности, ему не составляет никаких сложностей как предоставить команду профессионалов, так и банковские кредиты и гарантии — Ахметову помимо всего прочего принадлежит процветающий «Первый украинский международный банк».

Очень похоже на то, что, не сумев запретить импорт электроэнергии, Ахметов решил его возглавить, оттеснив от этой кормушки президента Зеленского.

Последний сам виноват, так как побил горшки и с президентом России Владимиром Путиным, и с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Белорусского лидера Зеленский вообще публично объявлял нелегитимно избранным, с Путиным же глава украинского государства давно ведет нечестную игру, отказываясь выполнять взятые на себя в рамках «нормандского формата» обязательства и игнорируя минские соглашения.

Загнанная в угол крыса особенно опасна

Находясь в безвыходной ситуации — рейтинги падают, Ахметов сколачивает против него коалицию, вытаскивая из нафталина таких персонажей, как экс-премьер Арсений Яценюк и бывший глава МВД Арсен Аваков — Зеленский уже прибегает к крайним мерам.

Не хватило денег. В чем настоящая причина конфликта Зеленского и Ахметова © коллаж Украина.Ру

Известный адвокат Татьяна Монтян уже отмечала, что команда Зеленского может оказаться первой, развешенной на столбах на Крещатике.

Дмитрий Марунич полагает, что веерные отключения в 12 веке — «это просто дикость, были все возможности не допустить развитие ситуации по подобному сценарию».

И люди, особенно в ситуации, когда с Зеленским конфликтует богатейший человек страны, с удовольствием могут выйти на новый Майдан. У Ахметова же может не остаться никакого выбора кроме как профинансировать организацию массовых протестов. Слишком уж рьяно за него взялся Зеленский.