Олигархи уже готовят для избирателей новую «опору и надежду», кто это будет персонально - скоро увидим. О кипении блюд на внутриполитической украинской кухне в присущей ей эпатажной манере рассказала в интервью Украине.ру адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян

- Татьяна Николаевна, с чего хотелось бы начать — это череда загадочных смертей и самоубийств. Очень удобно для Зеленского — его оппоненты начали уходить из жизни. И ситуация с братьями Павловыми, хотя казалось бы, на первый взгляд, это не связанные между собой смерти. И ситуация с Антоном Поляковым… Напомню, в августе 2021 покончил с собой мэр Кривого Рога, по официальной версии покончил с собой 48-летний Константин Павлов. В октябре обнаружили тело его младшего брата — тоже при довольно странных обстоятельствах погибшего. На днях депутат Анна Скороход сделала заявление, что Антон Поляков был убит. На ваш взгляд, связаны ли эти смерти? Или напрасно пытаются их связать?

- На самом деле, естественно, непонятно, кто и как убирал этих людей, но то, что это совершенно не самоубийство — это понятно кому угодно. Начнем с якобы самоубийства мэра Кривого Рога. Если бы там все было чисто и прозрачно, то все видеозаписи были бы обнародованы. Если видеозаписи до сих пор не обнародованы — это как бы понятно, что мэра Кривого Рога кто-то убил.

Не обязательно зелебобики (представители команды президента Украины Владимира Зеленского — Ред.), это могут быть и какие-то другие разборки. Но во мнении народном виноваты, безусловно, зелебобики, потому что все расследование в их руках, и никто им не мешает обнародовать полные видеозаписи.Раз они не обнародовали, значит, на них есть нечто такое, чего нельзя показывать людям. И если бы зелебобики были бы не причастны, то почему бы им эти видеозаписи не обнародовать?

Череда загадочных смертей. На Украине очередное неоднозначное убийство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Вон, в России люди пачками травятся контрафактным алкоголем, кого-то за это сажают. Но это массовые отравления, это какой-то алкоголь, который люди массово где-то покупают, и массово им травятся. А тут что-то такое мега-эксклюзивное, что просто один-единственный — взял, да отравился.

О Полякове и говорить нечего. О его странгуляционной борозде заявила его подружка. Я тела не видела, результатов вскрытия тоже никто не обнародовал. В таких ситуациях, простите, никаких проблем не составляет пригласить сторонних людей, сфотографировать этот труп во всех мыслимых и немыслимых ракурсах, и все это обнародовать.

А так они рассказывают — то бухло, то какой-то уличный наркотик для нищебродов, то в какой-то смеси, то непонятные люди, которые возили по городу в машине, испугались, что он клюкнет прямо в машине, им надо было, чтобы он склеил ласты прямо дома. То совершенно не допрошенная в течение какого-то времени эта баба, которую допросили только после того, как она вылезла на телеэкран и прямо заявила, что ее возлюбленного убили. В общем, все эти темы очень и очень мутные.

Понятно, что все следствие в руках исключительно зелебобиков, но вот эти вот вопросы, на которые они не дают ответы, наводят людей на совершенно однозначный вывод, что зелебобики всех этих людей и убили. Вот так.

- В чем могла бы быть причина, зачем это Зеленскому?

- Да какая угодно! Да не лично Зеленскому. Его команда давно абсолютно ошизела. Они творят, что хотят, они понимают, что им ничего не будет. Это Саня Трухин — до сих пор засекреченные сведения, кто там был за рулем автомобиля. Боже, сведения засекреченные, кто за рулем был, это же надо, черт возьми!

То есть, свои могут творить все, что угодно — сбивать людей, как кегли, на автомобиле, убивать, вешать! Что угодно! Им ничего за это не будет. И народ на все это смотрит, и не мудрено, что рейтинг ненависти к Зелебобику (имеется в виду Зеленский — Ред.) уже превысил рейтинг ненависти народа к Петюльке (пятому президенту Украины Петру Порошенко — Ред.), Тюльке (экс-премьеру Юлии Тимошенко — Ред.), и ко всем остальным упырям. Тут наш Зелебобик тоже впереди планеты всей, и он это полностью заслужил.

- Говоря об антирейтинге Зеленского, действительно, он впервые за два года всего лишь добился «успехов», я так понимаю, Петра Порошенко.

Кто кому приговор? Почему Порошенко наступает на политические пятки Зеленского © AP, Vadim Ghirda

Я криком кричала: люди, это будет мразь похлеще Петюльки! Но к то ж меня слушал? За него ж топили все, кому не лень! И вот на фоне этого разочарования этой лживой конченной мразью, у него и нарисовался такой мощнейший антирейтинг. Ничего удивительного! Чем больше очарования, тем потом глубже разочарование.

- А чем Зеленский мог бы спасти ситуацию? Мы знаем, что традиционно используют для этого обострение на востоке Украины. Назначение Яроша. Я понимаю, что это фигура, давно ушедшая просто ото всех дел. Внезапно достали, отряхнули от нафталина — назначили советником Залужного, главкома ВСУ. Я не могу представить, для чего?

- Это ориентирование именно на внешний рынок, скажем так — на внешний информационный рынок. Потому что в Украине все просто поржали. Кто здесь такой Ярош? Даже местные нацики считают его отребьем, предавшим великую борьбу с агрессивным агрессором, променявшим нацию на какие-то плюшки, семью и прочую хрень. Отошедшая от дел шестерка.

Его даже свое нацотребье в Украине за человека не считает. Зато Россия уделяет такое внимание, до сих пор борется с «Правым сектором»*, который утратил какую-либо актуальность еще в 2015 году. Доходит как до жирафа, через много-много лет. Так что с Ярошем — это больше клоунада, ориентированная на то, чтобы российским СМИ было, о чем писать. Потому что даже украинские СМИ с этого смеются.

- Еще одна публикация, на которую я обратил внимание — новые санкции Зеленского против России. Он пафосно подписал новый пакет санкций — и персональных, экономических. Я с документами ознакомился. Там, извините, шесть человек и севастопольское СИЗО. Так что получается, Зеленский против гаражных кооперативов сколько санкции подписывать будет? К чему столько внимания к этим санкциям? Или я не прав и зря принижаю значение подобного?

- Они уже заканчивают этот кейс, трек, с санкциями СНБО, и т.д. Когда это было ново и свежо — народ на это велся. Но сейчас это уже вышло в тираж, и все прекрасно понимают, что весь этот кейс со внесением в санкционные списки — это просто зелебобики зарабатывают бабки перед своим окончательным уходом с политической арены. Включая туда всяких барыг, которые отказываются им отстегнуть за не включение в эти списки.

Несколько сотен исков поступило в суды Украины, где люди оспаривают свое включение в эти санкционные списки. И скоро это количество, естественно, закономерным путем перейдет в качество. Так что, как говорится, для всех этих людей, находящихся в Крыму, и для самого крымского СИЗО есть старый еврейский анекдот — «когда меня здесь нет — вы можете меня даже избить».

Я не удивлюсь, если крымские власти в обмен наложат какие-то санкции на квартирку Зелебобика в Ливадии, это была бы достойная ответочка. Все бы посмеялись.

- Как вы думаете, как далеко может зайти Зеленский и команда в этой попытке удержать власть? Потому что все эти перестановки показные, санкции, полное игнорирование украинских же законов — они доходят иногда до абсурда. Как долго можно это еще терпеть, и как долго сможет Зеленский удержаться у власти, какими средствами?

- Зелебобик держится на плаву только благодаря тому, что он в глазах очень большого процента людей все еще безальтернативен. Это люди, которые уже от Зелебобика… блюют. От Петюльки они блюют уже много лет, но никого нового на горизонте пока что не появилось.

Богатых — на виллы. Украинские олигархи обживают мир © CC0, Pixabay

Но сами зелебобики уже набрали такой багаж народной ненависти, что исключительно вопрос времени, когда они рухнут окончательно вниз, на самые камешки. И не факт, что им удастся спетлять… Не исключено, что это будет первая политическая команда, которую таки развесят за заднюю ногу на телеграфных столбах вдоль Крещатика.

Это ж еще отопительный сезон не начался. Это еще техногенные катастрофы — разовые покамест. А если хряпнут морозы? На фоне этих всех траблов с углем, газом и т.д., с электроэнергией. В общем — ждем, наблюдаем. Лично я считаю, что ждать уже недолго, и скоро будет елка, как говорил незабвенный Янукович (четвертый президент Украины Виктор Янукович — Ред.)!

- Кто может стать альтернативой Зеленскому? Воскресшая Юлия Тимошенко, или новая восходящая звезда — Дмитрий Разумков?

- Юленьке уже, естественно, пора заворачиваться в белую простыню, и медленно ползти на политическое кладбище. Думаю, она последние догуливает свои политические деньки. Разумков — это голимый мамкин пирожочек, который не в состоянии электорально возбудить, я думаю, совершенно никого.

Ходят слухи, что Ахметов пытается нанять доктора Евгения Комаровского, который не слезает последнее время с ахметовских каналов, и начал комментировать не только вздутие животиков у младенцев, но и всякие политические новости. Он всегда хотел залезть в политику, но как-то у него, бедняжки не получалось. На днях он пожаловался, что даже Зелебобик его поюзал и выкинул.

Так что — свято место пусто не бывает. Я думаю, что какую-нибудь очередную Голобородьку наши олигархи обязательно нарисуют. Посмотрим, какую, я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим нового спасителя нации, новую надежду и опору. И вот тогда лохторат переметнется к этой новой Голобородьке. Думаю, что уже очень-очень скоро.

*Запрещенная в РФ организация