Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключил, что в городе возможны веерные отключения света, поэтому призвал представителей медицинской сферы оснастить свои учреждения специальными кислородными концентраторами. Об этом 22 ноября он заявил во время заседания оперативного штаба. Видео выступления градоначальника выложил один из местных Telegram-каналов

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Депутаты начали рассматривать возможность покупки аккумуляторов к кислородным концентраторам. Для этого в мэрии собираются связаться с поставщиками концентраторов и обсудить технические возможности.

Также местные СМИ сообщают, что во вторник в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 677 домов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.