«К сожалению, у нас есть информация, что у нас могут быть веерные отключения света», — сказал Труханов.
Депутаты начали рассматривать возможность покупки аккумуляторов к кислородным концентраторам. Для этого в мэрии собираются связаться с поставщиками концентраторов и обсудить технические возможности.
Также местные СМИ сообщают, что во вторник в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 677 домов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко тоже заявлял о высокой вероятности веерных отключений электроэнергии.
Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, Украина какое-то время импортировала электроэнергию из Белоруссии.