Ранее белорусская госкомпания «Белэнерго» отказала украинскому государственному «Энергоатому» в праве поставлять электроэнергию из Белоруссии на Украину, разрешив это ТЕТ.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что компания была создана этой осенью как раз под старт закупок импортного электричества в ноябре, а возглавивший ее экс-топ-менеджер Ахметова сразу обзавелся сильной командой и вызвал доверие у украинских банков.
«Всем, кого смущает, почему именно моя компания, отвечу так: есть сильная команда, доверие банков, мой многолетний опыт, знания и моя профессиональная репутация», — написал Бутенко.
Впрочем, как раз это и вызывает некоторое недоумение: «сильная команда» обходится весьма недешево, а банкам требуются более весомые гарантии, чем профессиональная состоятельность клиента.
Это позволяет предположить, что Бутенко продолжает пользоваться поддержкой Ахметова, который и предоставил своему «бывшему» менеджеру и команду, и банковские кредиты: лидер украинского списка Forbes владеет «Первым украинским международным банком» и собирается прикупить польский Idea Bank.
По словам Бутенко, его компания собирается зарабатывать на изменчивости рыночных цен на украинском энергорынке.
Сделать это намного проще, если есть поддержка крупнейшего украинского производителя электроэнергии в тепловой генерации — именно Ахметов контролирует большую часть теплоэлектростанций в стране.
Ранее Ахметов пытался запретить закупки электроэнергии на Украине, и даже некоторое время ему это удавалось — поднятый шум в Верховной Раде о «торговле с оккупантом» привел к тому, что закупки электричества из РФ и РБ оказались на Украине вне закона.
Однако и тогда всем экспертам было понятно, что это временная мера, так как прошлый отопительный сезон Украина провалила и смогла пройти только при помощи закупок электроэнергии в России и Белоруссии.
И сейчас, и тогда дефицит на Украине образовался из-за того, что правительство не смогло сформировать достаточный запас угля для прохождения отопительного сезона.
Тогда правительство Украины возглавлял другой выходец из структур Ахметова — Денис Шмыгаль. Он же и сейчас возглавляет украинский Кабмин.
Эксперты единодушно отмечают, что дефицит угля в стране и в этот, и в предыдущий отопительный сезон возник по вине правительства. Это позволило неплохо заработать тепловым электростанциям Ахметова, у которых есть свои угольные шахты.
Слабо верится, что это случайность — дважды повторять одни и те же ошибки на таком уровне выходец из энергобизнеса не может — если в этом нет личной заинтересованности.
Кстати, Шмыгаля уже обвиняли в сговоре с Ахметовым и лоббировании интересов бизнесмена в энергетической отрасли. Об этом открыто заявлял весной 2020 года депутат Рады Тарас Батенко. Никаких последствий для Шмыгаля не последовало.