На украинский энергорынок ворвалась компания ТЕТ, созданная экс-директором входящей в группу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова компании «Д.Трейдинг» Виталием Бутенко. В критический момент именно она будет поставлять белорусскую электроэнергию на Украину. Об этом Бутенко рассказал на своей странице в Facebook 8 ноября

Ранее белорусская госкомпания «Белэнерго» отказала украинскому государственному «Энергоатому» в праве поставлять электроэнергию из Белоруссии на Украину, разрешив это ТЕТ.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что компания была создана этой осенью как раз под старт закупок импортного электричества в ноябре, а возглавивший ее экс-топ-менеджер Ахметова сразу обзавелся сильной командой и вызвал доверие у украинских банков.

«Всем, кого смущает, почему именно моя компания, отвечу так: есть сильная команда, доверие банков, мой многолетний опыт, знания и моя профессиональная репутация», — написал Бутенко.

Впрочем, как раз это и вызывает некоторое недоумение: «сильная команда» обходится весьма недешево, а банкам требуются более весомые гарантии, чем профессиональная состоятельность клиента.

Это позволяет предположить, что Бутенко продолжает пользоваться поддержкой Ахметова, который и предоставил своему «бывшему» менеджеру и команду, и банковские кредиты: лидер украинского списка Forbes владеет «Первым украинским международным банком» и собирается прикупить польский Idea Bank.

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Сделать это намного проще, если есть поддержка крупнейшего украинского производителя электроэнергии в тепловой генерации — именно Ахметов контролирует большую часть теплоэлектростанций в стране.

Ранее Ахметов пытался запретить закупки электроэнергии на Украине, и даже некоторое время ему это удавалось — поднятый шум в Верховной Раде о «торговле с оккупантом» привел к тому, что закупки электричества из РФ и РБ оказались на Украине вне закона.

Однако и тогда всем экспертам было понятно, что это временная мера, так как прошлый отопительный сезон Украина провалила и смогла пройти только при помощи закупок электроэнергии в России и Белоруссии.

И сейчас, и тогда дефицит на Украине образовался из-за того, что правительство не смогло сформировать достаточный запас угля для прохождения отопительного сезона.

Тогда правительство Украины возглавлял другой выходец из структур Ахметова — Денис Шмыгаль. Он же и сейчас возглавляет украинский Кабмин.

Эксперты единодушно отмечают, что дефицит угля в стране и в этот, и в предыдущий отопительный сезон возник по вине правительства. Это позволило неплохо заработать тепловым электростанциям Ахметова, у которых есть свои угольные шахты.

Слабо верится, что это случайность — дважды повторять одни и те же ошибки на таком уровне выходец из энергобизнеса не может — если в этом нет личной заинтересованности.

Кстати, Шмыгаля уже обвиняли в сговоре с Ахметовым и лоббировании интересов бизнесмена в энергетической отрасли. Об этом открыто заявлял весной 2020 года депутат Рады Тарас Батенко. Никаких последствий для Шмыгаля не последовало.