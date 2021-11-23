В Херсонской области уже происходят веерные отключения электроэнергии, сообщил 23 ноября первый зампредседателя Херсонского областного совета Егор Устинов. Его слова приводятся на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Одессе грозят веерные отключения света - Труханов © Facebook, Геннадий Труханов / Facebook, Геннадий Труханов / Перейти в фотобанк

«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет — это полный абсурд», — заявил первый зампредседателя Херсонского областного совета.

В энергокризисе Устинов обвинил власти Украины. Он подчеркнул, что нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны.

В ноябре из-за нехватки топлива остановлены энергоблоки большинства государственных тепловых электростанций (ТЭС) на Украине, электроэнергию вырабатывают в основном частные ТЭС.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна полностью готова к отопительному сезону.