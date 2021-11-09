Нынешний энергокризис в Украине может закончится тем, что будет назначен кто-то из олигархов ответственным за него, и не факт, что это будет Ахметов, считает украинский эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Дмитрий, достаточно ли на Украине угля для прохождения отопительного сезона? Есть ли какие-то подвижки в том, чтобы его запасы увеличились?

— Ситуация как была, так и остается сложной, запасов порядка 500 тысяч тонн. Они в последнее время находятся на аналогичном уровне, по крайней мере не сильно падают.

Правда, сейчас прекратились поставки из Российской Федерации, они приостановлены. Есть сложности и с поставками из Казахстана, очевидно, это тоже сыграет свою роль. Пока еще какого-то значимого влияния не произошло, но оно будет.

Поэтому, как было там в пределах 500-600 тысяч тонн, так и остается. Поставки из других направлений не смогут полностью покрыть потребности без Российской Федерации, это очевидно.

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

- Насколько важен именно энергетический уголь, который Россия отказалась поставлять, для энергобаланса Украины? Там вроде бы переделывали некоторые энергоблоки под газовые группы угля, марку «Г».

— Большая часть энергоблоков уже переведена на газовую группу, потому что на Украине, как известно, с 2017 года антрацита нет. Его еще везли как-то с неподконтрольных территорий, но с 2017 года эти поставки прекратились.

Поэтому вложили деньги и большую часть блоков «Центрэнерго» перевел на уголь марки «Г» — и в холдинге ДТЭК, и в «Центрэнерго». Но потребность в антраците все равно сохраняется, не такая значительная. В свое время она была до 9 млн тонн — ее резко сократили, но все равно какие-то объемы сейчас необходимы.

Плюс теплоэлектроцентрали, которые снабжают население теплом — они используют до сих пор антрацит, поскольку находятся в пределах населенных пунктов, а это экология в том числе.

ТЭЦ все равно используют антрацит, но в каких объемах, я с ходу не скажу. Но это точно не меньше 1 млн тонн, а может и больше.

- Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Белоруссия прекратила поставки электричества на Украину с 9 ноября. Потом «Белэнерго» это опровергла, сказал, что только «Энергоатом» и еще какие-то компании не будут получать электричество из Белоруссии. Как сейчас вообще обстоят дела с поставками электроэнергии из Белоруссии и России?

— Из России ничего, «Интер РАО» уже отменила тендер со своей стороны на сечение. С 1 ноября планировали, что какие-то поставки могут быть, но они не осуществляются.

Из Белоруссии, действительно, то, о чем вы говорите, имеет место, на Украине некоторые люди, я даже не буду говорить СМИ, распространили вот это письмо «Белэнерго», где говорилось, что всё, импорта не будет.

Но потом выяснилось, что речь только о государственном «Энергоатоме», а вот частный трейдер ТЕТ вчера прекрасно производил импорт и сегодня его может производить, наверное.

Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua

Мне кажется, они просто так показали, что «с этими торговать будем, а с этими — нет», видимо, в этом политика каким-то образом завязана, но я могу только предполагать.

- Верховная Рада приняла закон об олигархах. Большая часть украинской тепловой генерации принадлежит лидеру украинского списка Forbes Ринату Ахметову, еще несколько ТЭС другим крупным бизнесменам. Как борьба Зеленского с олигархами может сказаться на обеспечении Украины электричеством?

— Сложно сказать. Закон в значительной степени имеет, скорее, пиар-значение. Если бы Зеленский действительно хотел бороться с олигархами — есть большое количество инструментов. Это Антимонопольный комитет, это соответствующие законы, например, по лоббизму.

А здесь приняли какой-то, мягко, скажем, документ, который дает право СНБО назначать олигархов, исходя из каких-то соображений, которые есть у этого самого СНБО, вот и все.

Мы, все трезвомыслящие на территории государства люди оцениваем это, скорее, как попытку Зеленского узурпировать власть через подобного рода инструменты, потому что СНБО получает какие-то совершенно несоразмерные полномочия, которых, кстати, нет в законе об этом самом СНБО.

Конец света. Почему у Украины возникли проблемы с электроэнергией и теплом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Конечно, он может иметь какие-то последствия, но у нас есть такое подозрение, что будут просто выбирать субъекта и пытаться его назначить олигархом со всеми вытекающими. Будет ли это Ахметов — не факт.

Будет ли закон иметь влияние — может быть, но пока он Ахметову ничем не угрожает. Более того, многие депутаты, косвенно или напрямую связанные с тем же Ахметовым, даже голосовали за принятие этого законопроекта в парламенте. Поэтому все эти предположения не настолько однозначны.

- Многие политики и эксперты говорят о надвигающемся на Украину энергетическом кризисе. Действительно ли последствия могут быть такими тяжелыми? Я вот помню, как в 90-х в Одессе были веерные отключения — да, неприятно, но жить было можно. Сейчас будет хуже?

— Ну, сейчас, во-первых, не 90-е годы, здесь не Гаити. А во-вторых, в чем тогда смысл госуправления, если власти не в состоянии обеспечить такие элементарные вещи, как электричество.

Будут ли массовые выступления — не знаю, потому что в 2015 году некоторые люди в сельской местности, в той же Одесской области, Николаевской, перекрывали дороги. Они вообще сидели по нескольку суток без электричества.

Что будет в этот раз… Поймите, это просто дикость, были все возможности не допустить развитие ситуации по подобному сценарию. Возможно, нового Майдана от этого не случится, в крупных городах в меньшей степени отключают электричество, но какое-то недовольство будет.