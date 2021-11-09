Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
- Дмитрий, достаточно ли на Украине угля для прохождения отопительного сезона? Есть ли какие-то подвижки в том, чтобы его запасы увеличились?
— Ситуация как была, так и остается сложной, запасов порядка 500 тысяч тонн. Они в последнее время находятся на аналогичном уровне, по крайней мере не сильно падают.
Правда, сейчас прекратились поставки из Российской Федерации, они приостановлены. Есть сложности и с поставками из Казахстана, очевидно, это тоже сыграет свою роль. Пока еще какого-то значимого влияния не произошло, но оно будет.
Поэтому, как было там в пределах 500-600 тысяч тонн, так и остается. Поставки из других направлений не смогут полностью покрыть потребности без Российской Федерации, это очевидно.
На ноябрь запланированы поставки в объемах более 500 тысяч тонн по разным направлениям, но если через Россию они не возобновятся, то ситуация ухудшится, это очевидно, как дважды два, потому что есть логистические ограничения, о цене я вообще молчу.
- Насколько важен именно энергетический уголь, который Россия отказалась поставлять, для энергобаланса Украины? Там вроде бы переделывали некоторые энергоблоки под газовые группы угля, марку «Г».
— Большая часть энергоблоков уже переведена на газовую группу, потому что на Украине, как известно, с 2017 года антрацита нет. Его еще везли как-то с неподконтрольных территорий, но с 2017 года эти поставки прекратились.
Поэтому вложили деньги и большую часть блоков «Центрэнерго» перевел на уголь марки «Г» — и в холдинге ДТЭК, и в «Центрэнерго». Но потребность в антраците все равно сохраняется, не такая значительная. В свое время она была до 9 млн тонн — ее резко сократили, но все равно какие-то объемы сейчас необходимы.
Плюс теплоэлектроцентрали, которые снабжают население теплом — они используют до сих пор антрацит, поскольку находятся в пределах населенных пунктов, а это экология в том числе.
ТЭЦ все равно используют антрацит, но в каких объемах, я с ходу не скажу. Но это точно не меньше 1 млн тонн, а может и больше.
- Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Белоруссия прекратила поставки электричества на Украину с 9 ноября. Потом «Белэнерго» это опровергла, сказал, что только «Энергоатом» и еще какие-то компании не будут получать электричество из Белоруссии. Как сейчас вообще обстоят дела с поставками электроэнергии из Белоруссии и России?
— Из России ничего, «Интер РАО» уже отменила тендер со своей стороны на сечение. С 1 ноября планировали, что какие-то поставки могут быть, но они не осуществляются.
Из Белоруссии, действительно, то, о чем вы говорите, имеет место, на Украине некоторые люди, я даже не буду говорить СМИ, распространили вот это письмо «Белэнерго», где говорилось, что всё, импорта не будет.
Но потом выяснилось, что речь только о государственном «Энергоатоме», а вот частный трейдер ТЕТ вчера прекрасно производил импорт и сегодня его может производить, наверное.
Вчера точно шел импорт электроэнергии, и говорить о том, что он прекратился, некорректно. По всей видимости, белорусские власти таким образом продемонстрировали, что они не хотят сотрудничать с украинской государственной компанией «Энергоатом».
Мне кажется, они просто так показали, что «с этими торговать будем, а с этими — нет», видимо, в этом политика каким-то образом завязана, но я могу только предполагать.
- Верховная Рада приняла закон об олигархах. Большая часть украинской тепловой генерации принадлежит лидеру украинского списка Forbes Ринату Ахметову, еще несколько ТЭС другим крупным бизнесменам. Как борьба Зеленского с олигархами может сказаться на обеспечении Украины электричеством?
— Сложно сказать. Закон в значительной степени имеет, скорее, пиар-значение. Если бы Зеленский действительно хотел бороться с олигархами — есть большое количество инструментов. Это Антимонопольный комитет, это соответствующие законы, например, по лоббизму.
А здесь приняли какой-то, мягко, скажем, документ, который дает право СНБО назначать олигархов, исходя из каких-то соображений, которые есть у этого самого СНБО, вот и все.
Мы, все трезвомыслящие на территории государства люди оцениваем это, скорее, как попытку Зеленского узурпировать власть через подобного рода инструменты, потому что СНБО получает какие-то совершенно несоразмерные полномочия, которых, кстати, нет в законе об этом самом СНБО.
И, скорее, это пиар-мероприятие на фоне падающих рейтингов Зеленского, они сильно упали из-за развала системы госуправления, который хорошо иллюстрируется этим энергетическим кризисом, о котором мы с вами разговариваем.
Конечно, он может иметь какие-то последствия, но у нас есть такое подозрение, что будут просто выбирать субъекта и пытаться его назначить олигархом со всеми вытекающими. Будет ли это Ахметов — не факт.
Будет ли закон иметь влияние — может быть, но пока он Ахметову ничем не угрожает. Более того, многие депутаты, косвенно или напрямую связанные с тем же Ахметовым, даже голосовали за принятие этого законопроекта в парламенте. Поэтому все эти предположения не настолько однозначны.
- Многие политики и эксперты говорят о надвигающемся на Украину энергетическом кризисе. Действительно ли последствия могут быть такими тяжелыми? Я вот помню, как в 90-х в Одессе были веерные отключения — да, неприятно, но жить было можно. Сейчас будет хуже?
— Ну, сейчас, во-первых, не 90-е годы, здесь не Гаити. А во-вторых, в чем тогда смысл госуправления, если власти не в состоянии обеспечить такие элементарные вещи, как электричество.
Будут ли массовые выступления — не знаю, потому что в 2015 году некоторые люди в сельской местности, в той же Одесской области, Николаевской, перекрывали дороги. Они вообще сидели по нескольку суток без электричества.
Что будет в этот раз… Поймите, это просто дикость, были все возможности не допустить развитие ситуации по подобному сценарию. Возможно, нового Майдана от этого не случится, в крупных городах в меньшей степени отключают электричество, но какое-то недовольство будет.