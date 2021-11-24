Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что глава государства намерен идти до конца в борьбе с олигархом Ринатом Ахметовым. Украина.ру узнавала, до чего могут дойти в противостоянии обе стороны и какая сумма стоит на кону

Увольнение ахметовских людей

По информации источников интернет-издания Украина.ру, масла в огонь войны подлило снятие 3 ноября по распоряжению главы Офиса президента Андрея Ермака ахметовских людей в правительстве Дениса Шмыгаля. Речь идет о первом вице-премьере и министре экономики Алексее Любченко и руководителе таможни Павле Рябикине.

«Когда Шмыгаля называют "человеком Ахметова", то это довольно-таки условное определение, основанное на том, что тот какое-то время действительно работал топ-менеджером в ахметовском ДТЭКе. На самом деле Шмыгаля Ермаку посоветовал его однокашник экс-депутат-регионал Василий Горбаль.

А вот Любченко и Рябикин были стопроцентно людьми Ахметова. Их назначение в правительство было договоренностью Рината с Ермаком. Большая часть бизнеса Ахметова экспортоориентирована. Поэтому ему важно возвращение НДС. Вот за это, за быстрое возвращение, и отвечал Любченко.

Что касается Рябикина, то тут вам необходимость контроля над украинской таможней в бизнесе Ахметова объяснять не надо», — пояснил нам источник Украины.ру роль и значение бывших высоких правительственных чиновников для экс-донецкого олигарха.

После ухода Любченко и Рябикина ахметовские СМИ и усилили кампанию критики Зеленского.

Судьба «второго антиолигархического закона»

Несмотря на войну, которая длится уже месяц, торги между Ермаком и Ахметовым не прекращаются, что можно проследить на судьбе законопроекта № 5600, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины.

Его называют еще «вторым антиолигархическим законом» (первый — «Закон об олигархах»). Ни тот, ни другой Ахметова не устраивают. Именно из-за их возможного принятия Верховной Радой и начались весной этого года серьезные трения между Ермаком и Ахметовым, что привело уже в сентябре к ссоре между ними во время личной встречи, прошедшей, мягко говоря, на повышенных тонах.

Если «второй антиолигархический» будет принят в редакции Ермака, то изменения, внесенные в Налоговый кодекс, коснутся серьезного повышения ренты на добычу полезных ископаемых, а значит, и добычи железной руды, которой занимаются ахметовские компании.

Вместе с повышением экологических сборов, ренты на «зеленую энергетику» и стоимости железнодорожных перевозок все это нанесет очень серьезный ущерб бизнесу Ахметова. Речь идет о потерях в промежутке от 300 до 500 миллионов долларов ежегодно, что составляет очень серьезную сумму. Притом что у олигарха насчитывается кредитных обязательств перед западными банками на сумму в шесть миллиардов. Офис президента в свою очередь беспокоится о наполнении бюджета — полмиллиарда долларов для государства были бы нелишними.

В первом чтении закон № 5600 был принят 1 июля, а вот принятие во втором чтении постоянно переносилось. В последний раз его должны были голосовать в прошлый четверг, 18 ноября, но потом с подачи «слуг народа» его снова перенесли без объяснения причин.

Чем закончится война между Ахметовым и Ермаком, — уничтожением одной из сторон или компромиссом, — этот вопрос занимает украинский истеблишмент. Устенко заявил, что Офис президента и сам глава государства намерены идти до конца. «Он (Зеленский. — Ред.) понимает, как все происходит. Пытаются нарисовать, что есть некое непонимание. Мол, президента держат в теплой ванне. Это не так. Он полностью понимает, что происходит по всем направлениям», — заверил советник.

Ясно пока одно: если в зал заседаний Верховной Рады на обсуждение и голосование будет внесена редакция «второго антиолигархического» в нужном для Ахметова духе, то это будет означать, что Ермак и Ахметов пришли к компромиссу. Если же редакция будет отвечать — а если наоборот, то это будет говорить о продолжении войны.