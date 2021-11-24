Вечером во вторник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Ростислава Шурму. Последний в прошлом был топ-менеджером в структурах олигарха Рината Ахметова. Назначение Шурмы может свидетельствовать о потеплении отношений между Зеленским и Ахметовым. Но расслабляться президенту Украины рано

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Ростислав Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности Офиса президента.

«Среди приоритетных задач — подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности», — заявил сам Шурма.

Новый заместитель Андрея Ермака родился в 1983 году во Львове. Он окончил Национальный университет Киево-Могилянская академия и Киевский национальный университет им. В. Гетьмана. С 2006 года Шурма работал в структурах группы «Метинвест» олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского. Среди прочего он возглавлял металлургический дивизион «Метинвеста». А в 2012-2019 года Шурма был генеральным директором входящего в группу завода «Запорожсталь». В мае 2021 года указом президента Шурму назначили членом наблюдательного совета «Укроборонпрома». Советник Зеленского сказал, как он будет бороться с Ахметовым © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

Но Шурма имеет за плечами не только солидный экономический, но и политический опыт. Так, с 2010 по 2014 годы он был депутатом Донецкого областного совета от Партии регионов. В июле 2014 года Шурма создал собственную партию — «Индустриальная Украина», но свой путь в политике он продолжил с партией «Оппозиционный блок». В 2015 году его избрали председателем Запорожской областной организации этой политсилы.

В Запорожье Шурма показал себя с лучшей стороны: по итогам местных выборов «Оппоблок» получил там большинство голосов. Сам же Шурма решил отказаться от мандатов депутата Запорожского областного и городского советов и сосредоточился на работе в «Запорожстали».

В 2019 году Шурма баллотировался в Верховную Раду по списку партии «Оппозиционный блок» (№ 6 в списке). К тому времени «Оппоблок» стал уже чисто «ахметовской» партией. Но в Раду Шурма не попал.

А в феврале 2020 года и вовсе решил завязать с политикой. Именно тогда политсовет Запорожской областной организации «Оппозиционного блока» удовлетворил заявление Шурмы о сложении полномочий руководителя этой организации.

И вот Шурма вернулся в политику. На своём посту он заменил ушедшую из Офиса президента в правительство Юлию Свириденко, которую в начале ноября Верховная Рада назначила первым вице-премьер-министром, министром экономики.

Появление Шурмы в Офисе президента может свидетельствовать о потеплении отношений между главой государства и олигархом Ринатом Ахметовым. Или о попытке Зеленского сделать шаг навстречу Ахметову. Эксперт рассказал, чем закончились переговоры о союзе между Аваковым, Ахметовым и Разумковым © коллаж Украина.ру

Медиаудар от Ахметова

В эти дни самыми оппозиционным президенту телеканалами являются ахметовские «Украина» и «Украина 24». Именно на них приглашают тех политиков, с которыми у президента и его политсилы весьма натянутые отношения. Например, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Власть не остаётся в долгу. Члены «Слуги народа» игнорируют эфиры на этих каналах. Так, на последнее ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» представители президентской политсилы попросту не пришли, хоть их и звали. А ведь главной темой шоу был весьма болезненный для президента скандал с «вагнеровцами». В итоге всё шоу превратилось фактически в обвинительный приговор украинской власти.

На самих телеканалах понимают, что рано или поздно за них возьмутся.

«Ну а если кто-то, наверное, захочет закрыть канал, это будет последнее, что можно делать. Это недопустимо в демократической стране — грязным сапогом надавить на горло свободе слова. Этого делать нельзя, мы будем до последнего отстаивать своё право говорить правду, кому бы она ни не нравилась», — заявил 22 ноября ведущий канала «Украина 24» Василий Голованов.

В тот вечер гостем его эфира был бывший народный депутат Олег Ляшко. Он жёстко прошёлся по украинскому правительству и его политике.

«На Украине не компетентны ни президент, ни премьер-министр, ни правительство, которые доводят страну до катастрофы. За 30 лет независимости Украины не было худшей — я утверждаю абсолютно ответственно с цифрами и с фактами — ситуации в энергетике, чем сегодня», — негодовал Ляшко.

После у Голованова выступил один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко. Он, как и Ляшко критиковал правительство и власть в целом, особое внимание уделяя энергетике. Эксперт рассказал, правда ли между Зеленским и Ахметовым возник жесткий конфликт © РИА Новости, коллаж Украина.ру

А на следующий день Голованов принимал у себя ведущего Дмитрия Гордона. Тот не сдерживал эмоций.

«Он (Зеленский. — Ред.) для меня умер, нет его больше. Править Владимиру Зеленскому два с половиной года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. И дальше — это начало конца. Всё, что произошло с "вагнеровцами", с покушением на свободу слова, с этим враньём бесконечным, с этой коррупцией бесконечной, с этими реформами, которые ни одна не сделана», — негодовал Гордон вечером 23 ноября.

Он упрекнул Зеленского в том, что тот пришёл к власти благодаря свободе слова, которую сейчас так ограничивает.

Тем же вечером в эфире того же телеканала Гордон объяснил, что значит фотография, так встревожившая украинское общество.

Союз дискурсмонгеров

Фотография, о которой говорил Гордон, была сделана на дне рождения Савика Шустера. В понедельник, 22 ноября, эту фотографию опубликовал бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На ней Аваков позировал вместе с Шустером, популярным педиатром Евгением Комаровским, журналистом Гордоном и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом. В руках они держали средневековое оружие: Шустер и Комаровский — мечи, Аваков — секиру, Гордон — пернач, Гройсман — фальшион, а ещё один человек, не попавший на фото — алебарду.

«Да-да, это именно то, о чём вы подумали…», — подписал Аваков фото в своём Twitter-е.

Да-да, это именно то, о чём вы подумали..

🙂🖖 pic.twitter.com/ZtAZeuEa9t — Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 22, 2021

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Позже эту же фотографию с таким же комментарием выложил у себя в Instagram и Дмитрий Гордон.

Многие расценили этот снимок как угрозу Зеленскому.

Шустер, Гордон, Комаровский и Аваков — это те, кого можно назвать пелевинским словом «дискурсмонгер». Их вес в информационном поле Украины сложно переоценить.

Тот же Шустер принял активное участие в раздувании «Вагнергейта». Его передача по поводу этого скандала, где было показано и интервью с экс-руководителем Главного управления разведки Минобороны Василием Бурбой, вышла 19 ноября. А уже через два дня — на восьмую годовщину начала Евромайдана, 21 ноября, — к Офису президента Украины попытались прорваться протестующие. Они выдвинули Зеленскому ультиматум: в десятидневный срок тот должен уволить главу Офиса президента Андрея Ермака. В противном случае протестующие пообещали добиваться уже отставки Зеленского. Цель — уход Зеленского. Как Ахметов воюет с президентом Украины © РИА Новости, коллаж Украина.ру

А Гордон и Комаровский — одни из самых популярных на Украине и даже за её пределами ведущих. При этом Комаровский в последнее время всё чаще даёт комментарии не только по проблемам педиатрии, но и касательно политики. Он, как и Гордон, прилюдно раскаялся в том, что в своё время поддержал Зеленского.

Сегодня Аваков, Гордон и Комаровский, частые гости на каналах Ахметова. Именно в эфире одного из этих каналов Гордон и раскрыл секрет взбудоражившего всех фото. Он заявил, что этот снимок был сделан 22 ноября в Литве, куда Шустер пригласил близких друзей.

«За этим фото ничего не стоит, кроме того, что мы любим Савика, приехали на его день рождения и сфотографировались с предметами, взятыми у рыцарей напрокат», — отметил Гордон.

А вот последующая часть разговора была не настолько спокойной и благодушной. Гордон жёстко критиковал власть.

При этом сама передача вышла поздно вечером 23 ноября — уже после новостей о назначении Шурмы.

Это может свидетельствовать о том, что Зеленского на каналах Ахметова ругают «по инерции», либо, что назначение Шурмы — это, скорее, «кража» Зеленским у Ахметова его кадров. Так, ранее на каналах олигарха жёстко ругали правительство Дениса Шмыгаля — человека, так же, как и Шурма, работавшего в ахметовских структурах. И с критикой Шмыгаля выступали связанные с Ахметовым политики.

Впрочем, такая информационная политика может свидетельствовать и о том, что Ахметов, этот самый восточный из украинских олигархов (он родился в Донецке), является самым западным из них по духу. Он «кладёт яйца в разные корзины», как те же США, которые могут одновременно поддерживать и власть, и через НКО спонсировать, даже взращивать талантливых молодых политиков-оппозиционеров (так, проамериканского Эдуарда Шеварнадзе в Грузии свергал такой же проамериканский Михаил Саакашвили).

В нынешних украинских условиях безоговорочно поддерживать Зеленского слишком рискованно: рейтинг президента падает, а впереди — холодная зима с веерными отключениями. А вот дистанцироваться от президента, заполучив даже имидж его врага, при этом имея своих людей во власти — одна из наилучших стратегий.

