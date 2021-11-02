Украина из-за системных просчетов властей и нелепых запретов на сотрудничество с Россией и Белоруссией в энергетике рискует оказаться этой зимой в состоянии блэкаута, рассказал сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Минэнерго России сообщило, что с 1 ноября остановит поставки энергетического угля на Украину в связи с растущим спросом в РФ и необходимости обеспечить собственные потребности внутри страны.

При этом поставки других марок угля на Украину продолжатся, так что Россия поставит Киеву примерно половину всего импортного угля в ноябре. Ранее доля российского угля в украинском импорте составляла 68%.

- Дмитрий, почему Россия приостановила поставки угля на Украину и как это отразится на украинской экономике?

— Из общего объема украинского импорта поставки угля из РФ составляют около 70%. Тем более, что антрацит, который нужен украинским теплоэлектростанциям, фактически можно привезти только из Российской Федерации.

Возможности украинских портов по перевалке ограничены, у нас есть большие вопросы по состоянию «Укрзализныци» относительно возможности вывезти уголь из портов Украины. Этот комплекс проблем делает поставки угля из России безальтернативными.

Если Россия и дальше будет ограничивать поставки угля на Украину, то здесь возможен полноценный полномасштабный энергетический кризис.

«Украина эту зиму не пройдёт»: Марунич об энергетическом кризисе в стране © скриншот видео Украина.ру

Я не вижу альтернативы возобновлению поставок угля из России — в противном случае Украина останется зимой без электричества, без света. Это угроза масштабных веерных отключений.

Сейчас на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) угля в четыре раза меньше, чем должно было быть по планам министерства энергетики. А мы входим в зиму, уже отопительный сезон в большинстве городов Украины стартовал.

Что касается электрической энергии, то украинские власти длительный период ограничивали поставки электрической энергии из Белоруссии и России. Все лето импорт из РФ и РБ был запрещен.

Однако сейчас на фоне того, что есть угрозы веерных отключений с 1 ноября запрет снят. Речь идет о том, чтобы импортировать электроэнергию из Белоруссии и России.

Там всего доступно три мегаватта мощности сечения. В целом это должно покрыть дефицит электрической энергии на Украине, как это уже не раз было — в последний раз импорт осуществлялся в феврале текущего года. Если бы его тогда не было, то были бы веерные отключения.

- Раньше происходило нечто подобное? В частности, прекращался ли импорт угля на Украину?

— Да, в предыдущие годы нечто подобное уже происходило. РЖД объясняла это тем, что она обрабатывает свои составы на украинско-российской границе. Какие-то грузы идут в первую очередь, какие-то во вторую.

Однако это было недолго, этот период продолжался буквально на протяжении недели-двух. Если поставки будут приостановлены надолго, то Украина не сможет привезти уголь — его просто негде будет взять.

Антрацит не добывают в Польше, его не привезти морским транспортом. Мы здесь окажемся просто в критической ситуации. Это очень серьезный момент.

- Украинские политики заявляют, что просто заменят уголь на газ. Это реально?

— Теоретически это возможно. ТЭС могут использовать газ как резервный вид топлива. Но при текущей стоимости газа около $1 тыс за тысячу кубов на бирже себестоимость электроэнергии будет просто колоссальной.

Мы можем сжигать газ и вырабатывать электроэнергию, но экономика этого процесса будет просто ужасающей. Электроэнергия будет в 2-2,5 раза дороже, чем биржевые цены сейчас на Украине.

Это путь в никуда. Это убытки компаний тепловой генерации. Никто в здравом уме этим заниматься не будет. Это просто убийство экономики тепловой генерации. Поэтому угольным станциям альтернативы нет.

Власти пытаются частично заменить работу угольной генерации выработкой электроэнергии на атомных электростанциях, но это такой смелый эксперимент. Сомневаюсь, что для этого хватит всех энергоблоков.

Энергоатом хочет работать зимой 14-ю блоками. Это очень много и до сих пор такое как правило не удавалось. У части блоков проблемы с выдачей напряжения в энергосистему, вопрос аварийности также стоит достаточно серьезно.

Это очень опасный эксперимент, и если он провалится, то у Украины не будет альтернативы импорту электроэнергии из России и Белоруссии.

- Россия приостановила поставки угля только Украине. Как вы считаете, какова может быть причина этого?

— Мне сложно это комментировать, потому что этот вопрос скорее нужно задавать российским экспертам. Однозначного понимания у меня лично нет, это скорее всего какие-то особенности внутрироссийской реальности.

Но если поставки не возобновятся, то у Украины будут очень серьезные проблемы с прохождением отопительного сезона. Колоссальные проблемы.

Поэтому надеюсь, что какой-то голос разума возобладает, и поставки будут возобновлены, потому что у нас миллионы потребителей могут оказаться просто в ситуации, когда у них будут масштабно отключать электроэнергию.

- По поводу импорта электроэнергии: в этой ситуации Украина сама виновата? Там какие-то есть вопросы по поводу проведения аукционов. Может быть, украинская власть просто забыла об этом или специально поставила их проведение под удар?

— На самом деле украинская власть готовится к импорту электричества, я уже сказал, что отказались от запрета, который действовал все лето.

Украина попала в энергетическую блокаду

Это не касается той части энергосистемы Украины, которая работает с энергосистемами Белоруссии и Российской Федерации. Часть украинских компаний уже пошла на конкурсы и выиграла конкурсы для сечения из Белоруссии и Российской Федерации.

Тут как раз проблем никаких нет. Вопрос только в том, будет ли этот импорт. Очень много политических спекуляций на эту тему, но без импорта электричества и угля Украина эту зиму не пройдет.

Россия в данном контексте безальтернативный субъект, потому что, во-первых, у нас энергосистемы связаны, так как их строили в советское время.

И во-вторых, энергетический уголь удобно поставлять из России, так как возможности железной дороги в данном случае не ограничены так, как ограничены возможности железной дороги на западном направлении и на южном, если говорить о портах.

Из России уголь прямиком можно завести на теплоэлектростанцию, вот как обстоят дела. А что будет, если его не привезти, я уже сказал.

- Вы говорили о том, что на Украине возможны веерные отключения. А что хуже — веерные отключения или большие суммы в платежке?

— Веерное отключение безальтернативно хуже. Люди сидят без света, предприятия не работают. В случае существенных дефицитов возможны даже системные аварии, так называемый блэкаут.Это происходило в Штатах несколько лет назад.

Поэтому импорт электроэнергии при всех политических рисках для Украины — опять будут обвинения, что купили в России и прочая чепуха — остается безальтернативным.

Иначе люди будут зимой без света, а что будет с теми, у кого электроотопление, я даже не хочу представлять. Это совсем плохой сценарий, категорически плохой. Лучше конечно же импорт, однозначно.

- А почему украинская власть не подумала об этом заранее? Где запасы угля?

— Хороший вопрос. Тут наложилось несколько негативных процессов. Во-первых, уголь сильно подорожал. Он дорожал на протяжении всего года, и сейчас стоимость угля порядка $200 за тонну (годом ранее его стоимость на биржах не превышала $60 за тонну — ред.).

Правительство для того, чтобы сдерживать цены на бирже долгое время просто их ограничивало, и на бирже тепловой генерации нельзя было продавать электроэнергию дороже.

Летом даже несколько ТЭС останавливалсь, так как им невыгодно было работать. В августе правительство повысило этот лимит в два раза.

И электроэнергия сразу резко подорожала на украинской бирже.

Но было уже поздно. ТЭС не успели накопить деньги, не успели докупить угля — а уголь при этом все дорожал и дорожал. И сейчас мы пришли к ситуации, когда угля в четыре раза меньше, чем было запланировано Минэнерго.

Там порядка 600 тыс. тонн всего лишь накоплено, а нужно 2,8 млн тонн. А отопительный период уже начался, зима уже фактически пришла.

То, что запасы угля не накопили, это следствие системных просчетов украинских властей. В какую сторону развивалась ситуация, было понятно еще летом.

- Что ждет украинцев этой зимой? Если ситуация не улучшится, не договорятся, то нужны дрова, свечи, шубы и возвращаемся в каменный век — правильно?

— Да, но я не хотел бы вообще такого рода сценарии обсуждать, потому что мы не в каменном веке живем.

Но если не будет импорта угля и по каким-то причинам импорт электроэнергии будет невозможен, то Украину ждет очень серьезное испытание.