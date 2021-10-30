В последнее время тема космоса стала популярной в украинских СМИ. Поводы есть. Так, Киев и Вашингтон сейчас обсуждают совместные проекты в сфере освоения космоса. Во время поездки в США в августе президент Украины Владимир Зеленский встречался с главой НАСА Биллом Нельсоном

Зеленский отметил на своей странице в Twitter, что беседа прошла плодотворно, что украинские технологии могут послужить проектам НАСА. Президент уже заявлял, что Украина "должна возобновить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства".

Ранее замглавы парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский напомнил, что именно украинские учёные и инженеры, работавшие на советских государственных предприятиях, приблизили начало космической эры (назвав, в частности, имя легендарного Сергея Королёва). При этом депутат отметил, что сейчас украинские предприятия, занятые в космической сфере, ориентируются на экспорт, тогда как «украинское государство не заказывает у них практически ничего». День в истории. 21 июня: в Полтаве родился пионер космонавтики © commons.wikimedia.org, Vladimir Khalev

Кисилевский предложил сделать космические исследования, запуск украинских ракет и спутников «частью украинской национальной идеи». Для этого, по его словам, надо создать законодательные основания для обеспечения притока средств в космическую отрасль.

Эта работа идёт. Законы, позволяющие частным компаниям работать в космической отрасли, на Украине уже приняты. Но, сколько бы средств ни привлекли в отрасль, нельзя забывать, что главное — люди и те возможности, которые открывает (или не открывает) перед ними страна.

«Строить ракеты и летать на них»

Очень много значит и общественная атмосфера. Уроженец Житомира Сергей Павлович Королёв (1906-1966), основатель практической космонавтики, один из главных создателей советской ракетно-космической техники, в молодости занимался планеризмом, конструировал самолёты. Под влиянием трудов калужского учителя Константина Циолковского (с которым познакомился лично) увлёкся ракетной техникой.

По воспоминаниям дочери Королёва, ученый говорил, что ушёл от Циолковского «с одной мыслью: строить ракеты и летать на них». И он реализовал эту мечту: вскоре вместе с Фридрихом Цандером они открыли в Москве знаменитую Группу изучения реактивного движения (ГИРД). Космический гений из Житомира. Почему Сергей Королёв опасался, что его «хлопнут без некролога» © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Весной 1932 года она была преобразована в лабораторию по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой были созданы и запущены первые советские жидкостно-баллистические ракеты (БР) ГИРД-09 и ГИРД-10, отмечает историк и публицист Дмитрий Губин.

Впоследствии на базе московской ГИРД и ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). Там группа Королёва разработала проекты жидкостных крылатой и баллистической ракет дальнего действия, авиационных ракет для стрельбы по воздушным и наземным целям и зенитных твердотопливных ракет.

Время было сложное, и судьбы сложные. В 1938-м арестовали руководителей института, затем арестовали и Королёва, обвинив в «подрыве государственной промышленности», приговор — 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. Общие работы на золотом прииске на Колыме, затем — работа в закрытых КБ (в частности, работали там над ракетными двигателями новых типов с целью применения их в авиации). Срок сократили, освободив Королёва в 1944 году.

«Реабилитация последует только в 1957 году, за полгода до запуска первого искусственного спутника Земли», — пишет Дмитрий Губин.

Впрочем, задолго до этого Королёв стал самым засекреченным учёным Советского Союза, участвуя в создании ракетно-ядерного щита страны…

Взгляд на Луну из Харькова

Космическая эра и предусматривала практическую необходимость развитие соответствующих направлений в науке. В связи с этим можно вспомнить о выдающемся вкладе известного астронома, основателя Харьковской и украинской школы планетологии харьковчанина Николая Павловича Барабашова (1894-1971). Он уже в пятнадцатилетнем возрасте опубликовал первые заметки о наблюдении солнечных пятен. Автор атласа «Живописная Вселенная», французский астроном Камиль Фламмарион подарил ему книгу, надписав: «Моему новому коллеге Н. Барабашову от согражданина неба…». Николай Барабашов и «сограждане неба». Есть ли жизнь на Марсе?

Тогда в обществе очень популярны были идеи покорения космического пространства. В студенческие годы Барабашов переписывался с Циолковским и построил свой первый телескоп на крыше родительского дома (ныне снесенного). В этой собственноручно созданной обсерватории он сделал одно из важнейших открытий — определил, что поверхность Луны — это вулканические базальтовые породы.

«Сегодня это открытие не кажется чем-то особенным. Но тогда расчеты позволили будущему академику утверждать, что (ура!) возможна посадка летательного аппарата на лунный грунт», — пишет автор издания Украина.ру Елена Мурзина.

Она рассказывает, что американцы сначала отнеслись к выводам учёного высокомерно — «можно подумать, что Луну видно только из Харькова». Но Барабашов оказался прав.

Когда в 1959 году спутник «Луна-3» передал снимки обратной стороны Луны, харьковский учёный стал редактором и составителем первого атласа обратной стороны нашего ночного спутника. Украина на Луне: робот-паук и «трасса Кондратюка» © Facebook, Spacebit

Учёный также стал редактором и составителем первого атласа обратной стороны Луны (в рамках программы спутника «Луна-3»), составил карту поверхности Марса, изучил строение марсианских каналов, открыл кристаллы льда в атмосфере Венеры и сделал много чего ещё.

Николай Барабашов всю жизнь прожил в Харькове, создав в городе «народную обсерваторию» и планетарий, был бессменным директором обсерватории Харьковского университета, вёл большую педагогическую работу, после освобождения Харькова в 1943 году некоторое время был ректором университета (но оставил должность по состоянию здоровья). В честь учёного названы кратер на Марсе и малая планета, а также станция метро в Харькове.

Но вернёмся к событиям дня сегодняшнего. Созданная Верховной Радой ВСК по расследованию возможных противоправных действий руководства Госкосмоса должна определить причины снижения финансово-экономических показателей предприятий космической отрасли Украины, провести расследование фактов доведения до банкротства предприятий космической отрасли, злоупотреблений при их приватизации, а также установить причины и последствия ликвидации таких предприятий.

Кроме того, ВСК предписано провести расследование фактов незаконной передачи, продажи и другого отчуждения технологий в космической отрасли. Как знать, возможно, на Украине действительно всерьёз вознамерились навести порядок в космической отрасли и сделать космические исследования частью «украинской национальной идеи»?

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