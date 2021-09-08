Николай Барабашов и «сограждане неба». Есть ли жизнь на Марсе?

Знаменитый харьковчанин, астроном Николай Павлович Барабашов, был награждён орденом Красного Знамени, стал Героем Социалистического труда и четыре раза награждался орденом Ленина

Мало кто из астрономов в СССР удостаивался таких наград.

Умер украинский астроном Клим Чурюмов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Школьники и студенты, рабочие и инженеры — все заворожённо ожидали контакта с "внеземными цивилизациями". Работа Николая Павловича Барабашова была не похожа на рассказы писателей-фантастов. Но результаты её были фантастическими.

Рынок и астроном

Из всех знаменитых людей, живших и работавших в Харькове, Николаю Барабашову "не повезло" больше всех. "Барабан" или "Барабашка" — так называют харьковчане и другие покупатели самый знаменитый и самый известный рынок Харькова. Так получилось, что он расположился рядом со станцией метро "Барабашова".

В 2004 году станцию специально переименовали в "Академика Барабашова", но это не помогло. "Барабан" остался "Барабаном", и счастливые обладатели обоев, джинсов и кроссовок, покидая рынок, меньше всего думают о том, кем был и чем занимался академик Барабашов.

Хотя архитекторы метрополитена постарались отобразить это в украшении станции. Если поднять голову повыше и посмотреть на купол, можно увидеть стилизованные светильники, которые, видимо, должны символизировать космические корабли и планеты.

Академик Николай Барабашов занимался именно планетоведением. Самые известные его работы связаны с исследованием Венеры, Марса, Сатурна и других планет.

Метро "Барабашова"

Больше всего он занимался, наверное, изучением "красной планеты". Именно Марс и наш спутник Луна изображены вместе с портретом Николая Павловича на большом витраже над одним из входов станции.

Но, увы, сейчас они не подсвечиваются. О Николае Барабашове напоминает только бронзовый бюст академика возле одного из выходов.

Раньше на другой стороне станции светился ещё более впечатляющий витраж — "Покорителям космоса". На нем были изображены знаменитые астрономы и основатели космонавтики — пионер ракетной техники Фридрих Цандер, основатель теоретической астрофизики Виктор Амбарцумян, изобретатель пилотируемой ракеты Николай Кибальчич, Константин Циолковский, Сергей Королёв.

Космос для богатых. Государства проиграли космическую гонку миллиардерам © REUTERS, Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Следы пребывания здесь когда-то высокоразвитой цивилизации, которая занималась космосом, астрофизикой, строила ракеты и изучала альбедо Земли, старательно уничтожаются.

Витражи с изображением великих учёных СССР хотя бы просто не подсвечиваются. А витражи в переходах с изображением знаков зодиака были уничтожены. Их просто замазали глиной, чтобы спокойно разместить вездесущие "лотки" с какой-то бытовой дребеденью.

Остались специально созданные для этой станции красивые вогнутые голубые плитки в оформлении. Кто-то видит в них телевизоры. Но скорее это были прообразы телескопов. Изготовлены они были в свое время на харьковском заводе "Кондиционер". Люстры, похожие на космические корабли, были изготовлены на Харьковском авиазаводе.

Авторы прекрасных витражей — харьковские мастера Александр Пронин и Галина Тищенко, представители довольно известной харьковской витражной школы.

Домашний телескоп

К сожалению, сейчас снесено здание в Харькове на улице Змиевской, 1, где стоял дом родителей будущего академика. Сегодня это самое начало проспекта Гагарина (бывшей улицы Змиевской). Теперь там стоят современные безликие новостройки. А раньше стоял дом, на крыше которого Николай Барабашов оборудовал собственную обсерваторию. Он был тогда ещё студентом, делал почти всё своими руками. Да он и потом делал многое сам, даже собственноручно шлифовал специальные зеркала для телескопа.

Уже тогда в доме родителей он создал практически профессиональную обсерваторию. Естественно, с телескопом и куполом.

Именно в этой обсерватории он сделал одно из своих важнейших открытий. Определил, что поверхность Луны — это вулканические базальтовые породы. Этим объясняется отражающая способность лунного диска. Именно из-за этой отражающей способности мы видим Луну как плоское тело.

Сегодня это открытие не кажется чем-то особенным. Но тогда расчеты позволили будущему академику утверждать, что (ура!) возможна посадка летательного аппарата на лунный грунт.

Совсем юный Барабашов вступил в переписку с Константином Циолковским. А с другим знаменитым астрономом и популяризатором этой науки, Камилем Фламмарионом, ему посчастливилось увидеться лично.

"Сограждане неба"

Ещё школьником Николай читал массу приключенческой литературы, научной и не совсем научной фантастики. Среди любимых книг был атлас французского астронома Камиля Фламмариона "Живописная Вселенная".

И вот случилось чудо, отец (известный в Харькове врач-офтальмолог) берет его в поездку во Францию, они договариваются о посещении обсерватории Фламмариона под Парижем.

После этой встречи в руках Николая оказалась книга с подписью великого ученого: "Моему новому коллеге Н. Барабашову от согражданина неба. К. Фламмарион."

Фламмариону было уже за 70, Николаю Барабашову — 15. Эта встреча решила окончательно, чему он посвятит свою жизнь.

Как раз только что вторым изданием вышла книга Фламмариона "Планета Марс и условия обитания на ней". Название завораживает воображение и сейчас, а что говорить о начале 20 века.

Есть ли жизнь на Марсе?

Камиль Фламмарион был убежден в том, что на Марсе, как и на других планетах, есть жизнь. И горячо фантазировал на темы о том, как эта жизнь выглядит. Его вариант — живые существа, похожие на летучих змей, которые и физически, и духовно значительно превосходят землян.

Это сегодня кажется слишком стремительным полётом фантазии, но в то время и другие не менее знаменитые астрономы и философы заявляли о том, что на Марсе — совершенно точно — есть жизнь. Да и на других планетах тоже.

В 18 веке Иммануил Кант писал, что "большинство планет, несомненно, обитаемы, а необитаемые со временем будут населены".

В 1900 году во Франции учредили баснословную премию в 100 000 франков "за установление связи с внеземной цивилизацией". Премия была бы отдана за связь с любой планетой, кроме Марса. Ведь на Марсе, совершенно очевидно, есть жизнь!

"Каналы" на этой планете наверняка созданы для передачи воды. Поскольку марсиане, видимо, страдают без воды, создавались даже общества помощи Марсу, собирались деньги для запуска ракеты с водой на Марс (!)

Изучению Марса и других планет посвятит жизнь Николай Барабашов. Довольно скоро станет понятно, что никаких летучих змей или ирригационных каналов там нет и быть не может.

Но… Но… А ведь вопрос о жизни на Марсе остаётся открытым. И в СССР астрономы, физики и биологи долгие годы подтверждали эту возможность.

В 1948 году член-корреспондент АН СССР Гавриил Тихов писал: "жизнь растений на Марсе вполне возможна". Значит, делал он вывод, и жизнь животных возможна.

Астроном Сергей Язев писал в своей книге "Загадки красного соседа": "Сомнений в обитаемости Марса практически не было… Сейчас это кажется удивительным, но в 1955 году Пленум комиссии по физике планет Академии наук СССР уверенно формулировал 5 доказательств существования жизни на Марсе".

Эти доказательства впоследствии оказались пылевыми облаками, бурями и другими климатическими явлениями.

Много десятилетий учёных будоражила загадка "марсианских каналов". Астрономы почти 100 лет уверяли, что на Марсе ясно видна сеть каналов, которые то появляются, то исчезают. В любом случае этими каналами покрыта практически вся планета.

Это могло быть и геологическое явление, и результат деятельности разумных существ, рассуждали учёные.

Но после того как в 1971 году искусственный спутник Марса "Маринер — 9" провел фотосъёмку поверхности красной планеты, стало ясно, что "каналы" представляют собой оптическую иллюзию.

В 1974 году советский спутник "Марс — 6" совершил посадку на Марс. Фотографии одного из участков поверхности Марса были похожи на следы высохшего русла реки. Но следов разумной деятельности обнаружено не было.

На сегодняшний день, увы, концепция полноценной "жизни на Марсе", наличие там "братьев по разуму" считается научной фантастикой. Тем не менее, сомнения остаются и сейчас. Если каналы — оптическая иллюзия, как могли их видеть десятки астрономов прошлого.

Основная проблема заключается в том, что сделать фотосъёмку планеты значительно сложнее, чем сфотографировать звезду. Планеты светят отраженным светом. По этой причине, например, первая планета вне Солнечной системы была открыта только в 1995 году. Сейчас известно около 300 внесолнечных планет, и все они были открыты по их влиянию на близкие звёзды. Обнаружить планеты на таком расстоянии оптическими средствами невозможно.

Барабашов, Марс и Луна

Николай Барабашов занимался Марсом (и другими планетами) всю жизнь. Суперфантастических гипотез не высказывал. Однако вся его работа, научная деятельность была "круче", чем любые фантазии писателей.

Он интересовался "нет ли на Марсе окислов, из которых можно добывать кислород". Считал, что "марсианские моря" — это увлажненная суша. Что "белые пятна", возникающие перед пылевыми бурями, — это изморозь.

Он мог подробно описать климатические явления на Марсе, состав его поверхности, пород, излучения. Им была составлена карта поверхности красной планеты.

Описал строение марсианских каналов (всё-таки они есть!), открыл полярные "шапки" на полюсах Марса.

В атмосфере Венеры открыл кристаллы льда.

Описал Сатурн и Юпитер, фотографировал корону Солнца. Стал создателем первого спектрогелиографа.

Он был великим практиком, строителем обсерваторий, популяризатором науки. Не стремился за славой и удачей. Но слава и удача нашли его сами.

Когда в 1959 году спутник "Луна-3" передал снимки обратной стороны Луны, именно Николай Барабашов стал составителем первого атласа обратной стороны нашего ночного спутника.

Ещё до результата работы лунохода он выдвигал гипотезы о составе лунного грунта, которые блестяще подтвердились. Барабашов с учениками составил каталог деталей лунной поверхности видимой стороны Луны. И стал первым астрономом в мире, одним из первых людей на Земле, который описал обратную сторону нашего ночного светила. Об этом могли только мечтать великие астрономы прошлого.

"Народная" астрономия

Всю жизнь Николай Барабашов прожил в Харькове и многое сделал для развития науки в родном городе. Вся его научная жизнь, преподавание и работа были связаны с Харьковом.

Так же, как и кумир его юности, Камиль Фламмарион, Николай Барабашов построил "народную обсерваторию", только не в Париже, а в Харькове. Так же, как и Фламмарион, был великим популяризатором астрономии. Читал лекции пионерам, студентам и всем желающим. Крестьянам, рабочим. Вел кружок в Харьковском Дворце пионеров.

Он был создателем Харьковского планетария и бессменным директором обсерватории Харьковского университета. Его приняли в 1922 году в обсерваторию на должность завхоза, а через три года он уже стал профессором, через семь лет — директором обсерватории.

Сразу после освобождения Харькова, в 1943 году, Барабашов был назначен ректором университета. Но впоследствии ушел с этой должности по состоянию здоровья. Ещё в юности у него был обнаружен туберкулёз, и он лечился от этой болезни всю жизнь.

Самым большим его увлечением оставались планеты. Его исследования свойств планет, состава их поверхности имели огромное значение для развития космонавтики в СССР.

"Луну видно только из Харькова"

Отец Николая Барабашова был известным в Харькове врачом-офтальмологом, работал в знаменитой глазной клинике Леонарда Гиршмана. Потом стал заведующим этой знаменитой лечебницей.

Так же, как и Гиршман, славился тем, что принимал неимущих бесплатно. И многие в Харькове долгое время помнили прекрасного доктора, который возвратил им зрение.

Долгота и Венера, или Зачем на море хронометр и почему астроном — опасная профессия © commons.wikimedia.org,

Вообще он многое делал руками — зеркала для телескопов, различные приспособления для обсерватории. Был человеком бескорыстным, абсолютно преданным науке и только науке. Когда строилась, по его же инициативе, обсерватория университета в Харьковской области, под Чугуевом, вкладывал в её строительство личные средства.

Чтобы иметь невероятную славу, как у Камиля Фламмариона или других астрономов-фантастов, Николаю Барабашову не хватало "сумасшедшинки" и страстной любви к славе.

Его интересовала только наука. Поэтому его огромный вклад в астрономию, изучение небесных тел, в космонавтику не так на виду сейчас. Ему не хватало рекламы и саморекламы, как сказали бы сейчас, — "пиара".

Астроном из Крыма впервые в мире открыл межзвёздную комету © РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

Родственники великого астронома долго боролись против такого сомнительного "увековечивания" его памяти, как название рынка. "Барабашово" уже прочно закрепилось в сознании. Но, может быть, в этом есть и небольшой плюс — кто-то когда-нибудь заинтересуется, чем же занимался Николай Барабашов?

И может быть, даже откроет "Атлас обратной стороны Луны" и посмотрит на кратеры и "моря" этой загадочной поверхности.

А ведь когда Николай Барабашов опубликовал свое первое исследование о том, из чего состоит поверхность Луны, американцы высокомерно писали: "Можно подумать, что Луну видно только из Харькова".

Но оказалось, что харьковчанин Николай Барабашов был прав. Именем Барабашова сегодня названы кратеры на Луне и Марсе, а не только огромный рынок в его родном городе.

Вот, наверное, удивляются марсиане землянам. Додумались, назвали рынок именем своего великого астронома. Пора устанавливать контакт с этой неразумной цивилизацией!