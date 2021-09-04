Шесть областных центров региона — в первой десятке рейтинга конкурентоспособности
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» 2 сентября обнародовала результаты второго рейтинга конкурентоспособности городов Украины, который её эксперты подготовили совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций и компанией Info Sapiens. Рейтинг был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. В него вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысячи человек. При этом в отдельном рейтинге областных центров в первую десятку входят шесть из восьми центров областей Западной Украины.
Первое место среди областных центров, как и в минувшем году, занимает Хмельницкий, хотя его результат по баллам незначительно ухудшился. На второе место вышел Тернополь, который в 2020-м занимал пятое место. В результате со второго места в прошлогоднем рейтинге на третье в нынешнем опустился Ивано-Франковск. Примечательно, что мэрами всех упомянутых городов являются представители националистической партии «Свобода» — Александр Симчишин, Сергей Надал и Руслан Марцинкив. Пока что результаты рейтинга прокомментировали двое из них.
Так, Александр Симчишин отметил, что Хмельницкий занимает первое место не только в рейтинге областных центров, но и в общем рейтинге из всех 45 городов. При этом мэр пообещал «подтянуть проблемные вопросы» в части регистрации бизнеса, стоимости соблюдения законодательства и наличия финансовых ресурсов. А вот мэр Ивано-Франковска самокритикой не занимался, написав, что хотя в целом город занял третье место в рейтинге областных центров, но в разделах «Лидерство городской власти», «Поддержка развития бизнеса», «Публично-частный диалог» и «Ресурсы для развития» столица Прикарпатья занимает второе место. «А ещё мы — в первой двойке самых высоких результатов по рейтингу поддержки инноваций!» — похвастался Марцинкив. Стоит отметить, что в общем рейтинге из 45 городов Ивано-Франковск занимает второе место.
Среди областных центров Львов опустился на четвёртое место, хотя и остался на третьей позиции в общем рейтинге. Возможно, именно поэтому никаких комментариев по поводу исследования со стороны мэра Львова Андрея Садового до сих пор нет. Городские власти Луцка и Черновцов, которые в рейтинге областных центров занимают, соответственно, седьмое и восьмое места, также пока молчат. А вот первый заместитель Мукачевского городского головы Ростислав Федив подчеркнул, что Мукачево заняло четвертую строчку рейтинга среди 45 городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением. Стоит отметить, что Мукачево имеет самый высокий результат среди городов, которые не являются областными центрами.
«Русинский ренессанс» на Закарпатье
На Западе всегда подчёркивают, что для конкурентоспособности важны не только политические и социально-экономические показатели, но и культурные. И в этом плане Мукачево действительно есть чем похвастаться. В последний день лета в этом городе, в знаменитом средневековом замке Паланок, состоялся первый фестиваль русинской культуры. Напомню, ещё совсем недавно на самом высоком уровне в Киеве регулярно звучали заявления о том, что никаких русинов не существует, а русинские организации на Закарпатье — это «рука Москвы».
В фестивале приняли участие почти 15 коллективов и исполнителей из разных уголков Закарпатской области, но самым ожидаемым стало выступление народного артиста Украины Ивана Поповича, друга Виктора Ющенко. Кроме удовольствия от песен и танцев, все зрители получили третий «Альманах современной русинской литературы». Примечательно, что одним из организаторов фестиваля был местный политтехнолог Степан Сикора, который в последнее время тесно сотрудничает с экс-губернатором, а ныне председателем Закарпатского областного совета Алексеем Петровым.
Судя по всему, именно Петров стоит за внезапным «русинским ренессансом» на Закарпатье. К примеру, 2 сентября в Ужгороде, в читальном зале областной универсальной библиотеки состоялась презентация книги канадского учёного Пола-Роберта Магочия «Подкарпатская Русь: формирование национального самосознания (1848-1918)». При этом для организаторов мероприятия было принципиально провести его именно в этом месте, поскольку в июне 2017 местные националисты сорвали запланированную в библиотеке презентацию другой книги Магочия — «Евреи и украинцы: тысячелетие сосуществования».
Активисты «Национального корпуса», которые называют Магочия «отцом закарпатского сепаратизма и украинофобии» попытались сорвать презентацию и в этот раз, однако 2 сентября у здания библиотеки их встретили несколько десятков сотрудников полиции, а также узнаваемые люди в штатском (напомню, Алексей Петров — генерал-майор СБУ). Попасть на мероприятие националисты не смогли, ограничившись истерическими записями в соцсетях о том, что «полиция встала на защиту сепаратистов».
Но куда более интересным был пост в Facebook одного из лидеров «политических русинов» Закарпатья Ивана Данацко, которому ранее постоянно доставалось от националистов при невмешательстве полиции. Он написал, что «для русинов началась «белая полоса», как и обещал Алесей Петров». «Всё прошло как в цивилизованном мире, с уважением друг к другу, благодаря полиции Закарпатской области» — отметил Данацко. Согласно имеющейся у меня информации, Алексей Петров также провёл конфиденциальную встречу с Полом-Робертом Магочием.
Не исключено, что из русинов будут пытаться создать противовес закарпатским венграм, которые весьма скептически настроены по отношению к киевским властям. В последнее время изменилась и риторика официального Будапешта: стоит вспомнить критику украинских образовательных и языковых законов из уст президента Венгрии на «Крымской платформе». А заявление нового посла Венгрии в Москве о том, что «мы, венгры и русские, живём рядом друг с другом более тысячи лет», и вовсе должно были бросить Киев в холодный пот.
Польша получила в своё распоряжение часть территории Львовской области
В понедельник, 30 августа, появилась информация о том, что польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади во Львовской области.
Стоит отметить, что ЭРУ («Энергетические ресурсы Украины») сотрудничает с PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) с 29 августа 2019 года, когда украинская компания подписала соглашение о приобретении и импорте на Украину американского газа — через польский терминал в Свиноуйсьце. А в декабре того же года эти компании подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области. Отмечу, что соучредителями ЭРУ являются гражданин США Дейл Перри и украинец Андрей Фаворов, которые имеют поддержку американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC).
«Подписанное сегодня соглашение является продолжением стратегии PGNiG по расширению своей деятельности на внешних рынках, и частью усилий компании по диверсификации источников и направлений поставок природного газа. Мы считаем, что все эти шаги помогут укрепить энергетическую безопасность не только Польши и Украины, но и всех стран Инициативы Трех Морей», — заявил Павел Маевский, председатель правления PGNiG.
«Последние пять лет мы активно торгуем газом на Украине. Мы не только начали продажу газа на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и хранилищ, тем самым увеличив наши возможности для оптимизации торговли природным газом. Наша успешная деятельность и тесное сотрудничество с ЭРУ вызвали у нас еще больший аппетит относительно дальнейшего использования потенциала украинского рынка, поэтому наше партнёрство расширяется, и будет включать разведку и добычу», — добавил он.
Маевский также отметил, что в результате соглашения с ЭРУ польская государственная компания становится мажоритарным акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии на площади Библивская на польско-украинской границе. «Таким образом, мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок», — сказал глава PGNiG.
Библивская нефтегазовая площадь размером в 200 квадратных километров расположена на территории Львовской области, в 69 километрах от Львова. Она является геологическим продолжением Пшемысльского месторождения, которое разрабатывается Польшей уже 60 лет. На сегодняшний день это крупнейшее месторождение природного газа в стране исчерпано на 87% (накопленная добыча составляет 65 млрд кубометров газа при начальных извлекаемых запасах в 74 млрд), на нём добывается около 500 млн кубометров газа в год, тогда как в 1971-м добыча составила 3,7 млрд кубометров.
Регион, где предстоит искать газ, PGNiG считает очень перспективным. Во-первых, компания считает, что как продолжение Пшемысльского месторождения, Библивская площадь может содержать дополнительно 20 млрд кубометров газа. Во-вторых, газовым потенциалом обладают и ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне.
Польская и украинская компании договорились до конца 2021-го завершить подготовку к бурению геологоразведочной скважины, а во второй половине следующего года — пробурить ее. После этого состоятся испытания пластов, и если они будут иметь положительные результаты, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023-м. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — отметил Маевский. Новые владельцы «Карпатгаздобычи» также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины. Однако, как и в 2019 году, никаких количественных показателей будущей добычи компании не приводят.