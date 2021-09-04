Американские эксперты считают самыми конкурентоспособными областными центрами Украины Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск, мэрами которых являются представители националистической партии «Свобода»

Шесть областных центров региона — в первой десятке рейтинга конкурентоспособности

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» 2 сентября обнародовала результаты второго рейтинга конкурентоспособности городов Украины, который её эксперты подготовили совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций и компанией Info Sapiens. Рейтинг был составлен на основе 10 компонентов для оценки различных аспектов конкурентоспособности городов. В него вошли 45 городов — 24 областных центра и 21 город с населением более 73 тысячи человек. При этом в отдельном рейтинге областных центров в первую десятку входят шесть из восьми центров областей Западной Украины.

Первое место среди областных центров, как и в минувшем году, занимает Хмельницкий, хотя его результат по баллам незначительно ухудшился. На второе место вышел Тернополь, который в 2020-м занимал пятое место. В результате со второго места в прошлогоднем рейтинге на третье в нынешнем опустился Ивано-Франковск. Примечательно, что мэрами всех упомянутых городов являются представители националистической партии «Свобода» — Александр Симчишин, Сергей Надал и Руслан Марцинкив. Пока что результаты рейтинга прокомментировали двое из них. Западноукраинский эксперт объяснил, почему Львов, Тернополь и Ивано-Франковск захотели отделиться © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Так, Александр Симчишин отметил, что Хмельницкий занимает первое место не только в рейтинге областных центров, но и в общем рейтинге из всех 45 городов. При этом мэр пообещал «подтянуть проблемные вопросы» в части регистрации бизнеса, стоимости соблюдения законодательства и наличия финансовых ресурсов. А вот мэр Ивано-Франковска самокритикой не занимался, написав, что хотя в целом город занял третье место в рейтинге областных центров, но в разделах «Лидерство городской власти», «Поддержка развития бизнеса», «Публично-частный диалог» и «Ресурсы для развития» столица Прикарпатья занимает второе место. «А ещё мы — в первой двойке самых высоких результатов по рейтингу поддержки инноваций!» — похвастался Марцинкив. Стоит отметить, что в общем рейтинге из 45 городов Ивано-Франковск занимает второе место.

Среди областных центров Львов опустился на четвёртое место, хотя и остался на третьей позиции в общем рейтинге. Возможно, именно поэтому никаких комментариев по поводу исследования со стороны мэра Львова Андрея Садового до сих пор нет. Городские власти Луцка и Черновцов, которые в рейтинге областных центров занимают, соответственно, седьмое и восьмое места, также пока молчат. А вот первый заместитель Мукачевского городского головы Ростислав Федив подчеркнул, что Мукачево заняло четвертую строчку рейтинга среди 45 городов с наиболее благоприятным бизнес-климатом и эффективным экономическим управлением. Стоит отметить, что Мукачево имеет самый высокий результат среди городов, которые не являются областными центрами. Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © CC0, Pixabay

«Русинский ренессанс» на Закарпатье

На Западе всегда подчёркивают, что для конкурентоспособности важны не только политические и социально-экономические показатели, но и культурные. И в этом плане Мукачево действительно есть чем похвастаться. В последний день лета в этом городе, в знаменитом средневековом замке Паланок, состоялся первый фестиваль русинской культуры. Напомню, ещё совсем недавно на самом высоком уровне в Киеве регулярно звучали заявления о том, что никаких русинов не существует, а русинские организации на Закарпатье — это «рука Москвы».

В фестивале приняли участие почти 15 коллективов и исполнителей из разных уголков Закарпатской области, но самым ожидаемым стало выступление народного артиста Украины Ивана Поповича, друга Виктора Ющенко. Кроме удовольствия от песен и танцев, все зрители получили третий «Альманах современной русинской литературы». Примечательно, что одним из организаторов фестиваля был местный политтехнолог Степан Сикора, который в последнее время тесно сотрудничает с экс-губернатором, а ныне председателем Закарпатского областного совета Алексеем Петровым.

Судя по всему, именно Петров стоит за внезапным «русинским ренессансом» на Закарпатье. К примеру, 2 сентября в Ужгороде, в читальном зале областной универсальной библиотеки состоялась презентация книги канадского учёного Пола-Роберта Магочия «Подкарпатская Русь: формирование национального самосознания (1848-1918)». При этом для организаторов мероприятия было принципиально провести его именно в этом месте, поскольку в июне 2017 местные националисты сорвали запланированную в библиотеке презентацию другой книги Магочия — «Евреи и украинцы: тысячелетие сосуществования».

Активисты «Национального корпуса», которые называют Магочия «отцом закарпатского сепаратизма и украинофобии» попытались сорвать презентацию и в этот раз, однако 2 сентября у здания библиотеки их встретили несколько десятков сотрудников полиции, а также узнаваемые люди в штатском (напомню, Алексей Петров — генерал-майор СБУ). Попасть на мероприятие националисты не смогли, ограничившись истерическими записями в соцсетях о том, что «полиция встала на защиту сепаратистов». Татьяна Поп рассказала об этноциде русинов на Украине © кадр из видео Украина.ру

Но куда более интересным был пост в Facebook одного из лидеров «политических русинов» Закарпатья Ивана Данацко, которому ранее постоянно доставалось от националистов при невмешательстве полиции. Он написал, что «для русинов началась «белая полоса», как и обещал Алесей Петров». «Всё прошло как в цивилизованном мире, с уважением друг к другу, благодаря полиции Закарпатской области» — отметил Данацко. Согласно имеющейся у меня информации, Алексей Петров также провёл конфиденциальную встречу с Полом-Робертом Магочием.

Не исключено, что из русинов будут пытаться создать противовес закарпатским венграм, которые весьма скептически настроены по отношению к киевским властям. В последнее время изменилась и риторика официального Будапешта: стоит вспомнить критику украинских образовательных и языковых законов из уст президента Венгрии на «Крымской платформе». А заявление нового посла Венгрии в Москве о том, что «мы, венгры и русские, живём рядом друг с другом более тысячи лет», и вовсе должно были бросить Киев в холодный пот.

Польша получила в своё распоряжение часть территории Львовской области

В понедельник, 30 августа, появилась информация о том, что польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади во Львовской области.

Стоит отметить, что ЭРУ («Энергетические ресурсы Украины») сотрудничает с PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) с 29 августа 2019 года, когда украинская компания подписала соглашение о приобретении и импорте на Украину американского газа — через польский терминал в Свиноуйсьце. А в декабре того же года эти компании подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области. Отмечу, что соучредителями ЭРУ являются гражданин США Дейл Перри и украинец Андрей Фаворов, которые имеют поддержку американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC).

«Подписанное сегодня соглашение является продолжением стратегии PGNiG по расширению своей деятельности на внешних рынках, и частью усилий компании по диверсификации источников и направлений поставок природного газа. Мы считаем, что все эти шаги помогут укрепить энергетическую безопасность не только Польши и Украины, но и всех стран Инициативы Трех Морей», — заявил Павел Маевский, председатель правления PGNiG. Украина и Польша придумали, как помешать «Газпрому» © пресс-служба Оператора ГТС

«Последние пять лет мы активно торгуем газом на Украине. Мы не только начали продажу газа на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и хранилищ, тем самым увеличив наши возможности для оптимизации торговли природным газом. Наша успешная деятельность и тесное сотрудничество с ЭРУ вызвали у нас еще больший аппетит относительно дальнейшего использования потенциала украинского рынка, поэтому наше партнёрство расширяется, и будет включать разведку и добычу», — добавил он.

Маевский также отметил, что в результате соглашения с ЭРУ польская государственная компания становится мажоритарным акционером компании «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии на площади Библивская на польско-украинской границе. «Таким образом, мы расширяем нашу геологоразведочную и горнодобывающую деятельность на новый рынок», — сказал глава PGNiG.

Библивская нефтегазовая площадь размером в 200 квадратных километров расположена на территории Львовской области, в 69 километрах от Львова. Она является геологическим продолжением Пшемысльского месторождения, которое разрабатывается Польшей уже 60 лет. На сегодняшний день это крупнейшее месторождение природного газа в стране исчерпано на 87% (накопленная добыча составляет 65 млрд кубометров газа при начальных извлекаемых запасах в 74 млрд), на нём добывается около 500 млн кубометров газа в год, тогда как в 1971-м добыча составила 3,7 млрд кубометров.

Регион, где предстоит искать газ, PGNiG считает очень перспективным. Во-первых, компания считает, что как продолжение Пшемысльского месторождения, Библивская площадь может содержать дополнительно 20 млрд кубометров газа. Во-вторых, газовым потенциалом обладают и ближайшие территории, которые находятся в основном на украинской стороне.

Польская и украинская компании договорились до конца 2021-го завершить подготовку к бурению геологоразведочной скважины, а во второй половине следующего года — пробурить ее. После этого состоятся испытания пластов, и если они будут иметь положительные результаты, скважина будет присоединена к украинской газовой сети и введена в эксплуатацию в 2023-м. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — отметил Маевский. Новые владельцы «Карпатгаздобычи» также планируют провести дополнительные геофизические исследования лицензионной площади, чтобы помочь спроектировать дальнейшие скважины. Однако, как и в 2019 году, никаких количественных показателей будущей добычи компании не приводят.