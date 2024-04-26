Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСлушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева
Украинские спецслужбы продолжают рассматривать российских неонацистов как на одну из главных своих баз для вербовки. В пятницу, 26 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области двоих несовершеннолетних, которые по заданию кураторов из Киева готовили террористические акты
Подрывники-любители с берегов Волги
Отмечается, что задержанные действовали с марта по ноябрь прошлого года в городе Волжский.
"Совместно с СК России и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом Российской Федерации проукраинской террористической организации "National-Socialism/White Power*" ("NS/WP*") двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», - говорится в сообщении ФСБ.
Несостоявшиеся террористы по указанию с Украины готовили взрывы в одном из отделений полиции в Волжском, в местном военкомате, в местах массового скопления людей и пунктах общественного питания. С этой целью они самостоятельно изготовили по полученной от кураторов инструкции взрывчатое вещество и провели его испытание.
В ходе обысков у задержанных изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, а также средства коммуникации и связи.
Получали неонацисты и более мелкие задания. Так, ими были повреждены 16 автомобилей с символикой в поддержку СВО, а также транспортные средства, принадлежащие уроженцам Центральной Азии и Северного Кавказа.
Отмечается, что обоим праворадикалам по 17 лет.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
В Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
На допросе, кадры которого распространила ФСБ, один из задержанных признался, что получал команды от пользователя с ником Красный смех, который также организовал передачу им охолощенного пистолета под его дальнейшую переделку в боевое оружие. С этим пистолетом они намеревались совершить убийства лиц других национальностей, а также работников органов власти.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
В Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
В Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
Также опубликован текст сообщения с расценками за те или иные преступления, за которые неонацистам платили с Украины. Например, за разведку стратегического объекта им полагалось 100 долларов, за поджог релейного шкафа - 200 долларов, за поджог авто с символом Z - 300 долларов.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВ Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
В Волгоградской области задержали членов ячейки проукраинской террористической организации
Завербованным россиянам также предлагали поджигать дома мобилизованных российских военнослужащих и офицеров ВС РФ (от 500 до 1 тыс. долларов). В "прейскуранте" была обозначена вербовка силовиков и передача данных о военных объектах, оплата предполагалась по договоренности.
Родом из интернета
Арестованные неонацисты из Волгоградской области состояли в группировке NS/WP ("Национал-социализм/Белая сила"). Эта организация не имеет централизованного руководства, а представляет из себя своеобразную франшизу, под вывеской которой в разных странах и городах действует автономные друг с другом не связанные ячейки неонацистов.
NS/WP в РФ ведет свою историю с 2004 года, когда в интернете появился одноименный сайт и форум. Данный ресурс регулярно публиковал ролики с избиениями лиц не славянской внешности в российских городах. Любой человек, разделяющий ультраправые взгляды мог через этот сайт присоединится к движению, получать задания и публиковать там свои видеоотчеты.
Какой-либо четкой идеологии у этой организации нет, за исключением стандартного набора расистских и нацистских лозунгов. Пожалуй, единственная отличительная особенность движения - это крайнее человеконенавистничество и идеализация убийств как таковых, поэтому, например, на сайте NS/WP часто можно было встретить апологию разных маньяков и серийных убийц.
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Данная структура действует по принципу, по которому в последнее десятилетие функционируют радикальные исламисты под флагом "Исламского государства"*, где также достаточно выйти через мессенджеры на связь с куратором, получить от него задачу и финансирование, после чего присягнуть на верность ИГ и отправиться совершать теракт.
Учитывая украинский след в осуществленном ИГ нападении на "Крокус Сити Холл", неудивительно, что в случае с NS/WP украинские спецслужбы используют по сути ту же самую схему вербовки исполнителей, только теперь под "национал-социалистическим" брендом.
Электронные ресурсы NS-WP регулярно ликвидировались российскими силовиками, большая часть активных неонацистов и их структур в РФ были разгромлены в начале 2010-х гг., после чего об этой группировке ничего не было слышно следующие 10 лет.
Под жовто-блакитным прапором
Снова о NS/WP заговорили в 2020 году, когда в "Телеграме" появился одноименный канал, который позиционировал себя как своеобразный перезапуск того самого проекта из "нулевых". В течение следующих двух лет этот ресурс практически не публиковал фото и видео "акций прямого действия", которыми изобиловал их предшественник-сайт.
Все изменилось в 2022 году, а именно после начала СВО, точнее частичной мобилизации в России. Паблик сразу же занял проукраинскую сторону и стал в большом количестве публиковать ролики с поджогами военкоматов в РФ, которые осуществлялись по заказу с Украины.
Практически ровно два года назад, 25 апреля 2022 года, ФСБ сообщила о задержании участников группировки NS/WP, которые готовили покушение на телеведущего Владимира Соловьева.
По информации правоохранителей, заказчиком данного теракта является Служба безопасности Украины.
Лидером ячейки, готовившей покушение на Соловьева, был назван Андрей Пронский, в праворадикальных кругах известный также как Бладма (от английского словосочетания blood man — кровавый человек).
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСлушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева
Слушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева
Пронский - неонацист с собственной предысторией. В 2012 году он с особой жестокостью убил знакомого еврея, снял это на видео и выложил ролик в сеть. Убийцу приговорили к заключению, однако в 2016 году он вышел из тюрьмы и был отправлен на принудительное лечение с диагнозом "параноидальная шизофрения непрерывного типа течения". Пронский получил вторую группу инвалидности.
В 2021 году решением суда его перевели из больницы на амбулаторное лечение и под наблюдение психиатра, однако очень скоро националист взялся за старое и поучаствовал в драке с антифашистами. Учитывая его диагноз, Пронского отправили по этому делу под домашний арест.
Именно находясь под домашним арестом неонацист сколотил ячейку NS/WP, члены которой планировали покушение на Соловьева и других известных российских журналистов. О планах террористов узнали спецслужбы, шесть членов группировки были арестованы и в настоящее время ожидают приговора суда.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСлушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева
Слушания по существу в отношении обвиняемых в подготовке убийства В. Соловьева
"Отписанный" Зухель
По показаниям Пронского и его подельников удалось установить их прямую связь с украинскими неонацистами и местными спецслужбами. Здесь всплывают две интересные фамилии - Роман Железнов и Артем Дериглазов.
Первый - медийный неонацист, имя которого мелькало в российской и украинской прессе еще в связи с событиями Майдана 2014 года. В прошлом - активный соратник ныне покойного Максима "Тесака" Марцинкевича.
Железнов по кличке Зухель примкнул к правому движению в 2000-е, отметившись рядом нападений на идеологических оппонентов. Одно из таких нападений с использованием травматического оружия обернулось для него 4 годами колонии-поселения. Выйдя оттуда по условно-досрочному освобождению он возобновил участие в ультранационалистических движениях.
Роман Железнов
Роман Железнов
В 2012 году он участвовал в санкционированном шествии "Русский марш" в центре Москвы, после которого выступил на митинге со сцены как "представитель национал-социалистов". Свою речь он завершил вскидыванием руки в фашистском приветствии и лозунгом "Слава победе", что является русским переводом известного приветствия в Третьем рейхе.
Железнова снова задержали в мае 2013 года за кражу в магазине мраморной говядины стоимостью более 2 тыс. рублей, в ноябре за это он получил 10 месяцев лишения свободы.
Освободившись, он вскоре уехал в Киев, где в тот момент проходили майданные протесты. Украинские соратники Зухеля организовали ему встречу в аэропорту и привезли его для выступления в так называемый пресс-центр Майдана, с трибуны которого он заявил о своей поддержке госпереворота на Украине.
Далее неонацист примкнул к "Азову"*, по-прежнему активно освещая свою деятельность в соцсетях и СМИ. На различных фото и видео того периода он охотно позировал с оружием и заявлял, что принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ и якобы даже был ранен. В РФ после этого завели на него уголовное дело о наёмничестве. В марте 2018 года его заочно приговорили к 4 годам заключения.
В 2015 году Железнов участвовал в создании так называемого Русского центра в Киеве - политического объединения националистов из РФ, сбежавших на Украину. Многие из них впоследствии примкнут к тому же "Азову" или "Русскому добровольческому корпусу"*.
В 2017 году Железнов пропал с радаров. Тогда в сети разошлось короткое видео, на котором националист заявил, что повел себя не достойно "высокому званию" национал-социалиста, проявил трусость и был "отписан", то есть символически исключен из правого движения. По некоторым сведениям, Зухель чем-то разозлил украинских националистов, которые вызвали его на разговор и побили его. Судя по опубликованным кадрам, произошло все это в туалете.
Из показаний Пронского и его подельников следовало, что именно Железнов является администратором телеграм-канала NS/WP, на него же дали показания задержанные под Волгоградом неонацисты, которые общались с неким Красным смехом - именно под этим псевдонимом Железнов руководил каналом.
Таким образом, "отписанный" из неонацистов Зухель снова пригодился украинским спецслужбам, которые вспомнили о нем и поставили вербовать террористов из российской ультраправой среды.
Харьковский стрелок
Вторым важным звеном в этой цепочке является Артем Дериглазов, чья история еще более удивительна, чем у Железнова.
В ходе суда над Пронским и другими радикалами из NS/WP были зачитаны их сообщения, которые они отправляли находящемуся на Украине Дериглазову. Самое любопытное здесь то, что украинец Дериглазов официально отбывает на родине… пожизненный срок.
Артем Дериглазов
Артем Дериглазов
В июле 2010 года 21-летний харьковчанин Дериглазов отправился на прогулку, зачем-то прихватив с собою в рюкзаке переделанный под стрельбу боевыми патронами макет автомата АКС-74у. На улице его для проверки документов остановили два милиционера, после чего молодой человек распылил в них газовый баллончик и убежал. Один из правоохранителей сумел его догнать, после чего Дериглазов достал автомат и расстрелял милиционера, тот погиб на месте.
После убийства Дериглазов спрятался в частном доме, где проживал с семьей. На следующий день туда пришли с обыском, Дериглазов снова открыл огонь по правоохранителям, на этот раз из отцовского охотничьего карабина "Сайга". До задержания он успел ранить двух сотрудников милиции.
В 2012 году его приговорили к пожизненному заключению, однако через два года случился Майдан, на правоохранительные и судебные органы стало оказываться серьезное давление с целью смягчения приговора или же полноценной амнистии. Особое рвение в этом проявляли националистические движения и партии, набравшие силу и влияние после смены власти.
"Во время Майдана молодой украинский националист пытался организовать тюремный бунт в поддержку протестующих. После того перевоспитал сепаратиста, который вследствие этого отказался от обмена и теперь ежедневно поет гимн Украины во время прогулки!" - писал в его поддержку "Правый сектор"*.
Началось рассмотрение многочисленных апелляций, которые сопровождались пикетами в поддержку Дериглазова и заявлениями, что он будто бы является политическим заключенным. Дошло до того, что националист, находясь в заключении, вел свой блог "о жизни в СИЗО" в популярном на Украине интернет-издании LB ("Левый берег").
Более того, на судебных заседаниях Дериглазов демонстративно появлялся в футболке с эмблемой "Схiдний корпус" ("Восточный корпус") - роты патрульной полиции Харькова, которая была набрана в 2014 году из местных националистов.
Так или иначе, в 2015 году пожизненный приговор ему заменили 15 годами тюрьмы, учтя "положительные характеристики" подсудимого и отсутствие судимости в прошлом.
Спустя несколько лет Дериглазов мог и вовсе выйти на свободу по так называемому закону Савченко о засчитывании одного дня в СИЗО за два. Этого в итоге не произошло, суд снова вернулся к рассмотрению дела националиста-убийцы и волевым решением вернул ему пожизненный срок.
Теперь же выясняется, что Дериглазов, пребывая на пожизненном, имеет возможность не только свободно общаться в интернете (что является невозможным в условиях строго режима колоний для пожизненно приговоренных), но и курировать своих соратников в России и помогать им организовывать теракты.
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Пролить свет на эту историю помогают все те же показания Пронского и его соратников. По их словам, Дериглазов настаивал на необходимости совершить покушение на Соловьева, так как за это украинские спецслужбы обещали ему свободу. Исполнителям он должен был передать за этот теракт 1 млн рублей - 400 тыс. авансом и еще 600 тыс. после успешного завершения.
Таким образом получается, что киевский режим ради борьбы с Россией отбросил последние условности и вовсю привлекает на свою сторону всякое террористическое отребье, будь то радикальные исламисты или же неонацисты-мизантропы. В этой связи особую актуальность приобретает борьба с подобным подпольем внутри РФ, в недрах которого с подачи Украины могут готовится новые преступления и теракты.
*Деятельность организации запрещена в РФ