Терминал по приёму сжиженного природного газа в польском Свиноуйсьце является ключевым объектом американской энергетической экспансии в Восточной Европе. В этих планах есть место и для Украины

Ещё на этой неделе, 3 июля, сотое судно со сжиженным природным газом (СПГ) прибудет на газовый терминал в польском порту Свиноуйсьце. Не исключено, что в связи с этим круглым числом на объекте появится президент Польши Анджей Дуда, который в ходе избирательной кампании использует любой повод, чтобы продемонстрировать достижения польских властей. И если во многих отраслях успехи являются дискуссионными, то терминал в Свиноуйсьце действительно полностью изменил энергетическую политику Польши.

СПГ-терминал имени Леха Качиньского: история и перспективы развития

Терминал по приёму СПГ в Свиноуйсьце является одним из немногих инфраструктурных проектов в Польше, по которым достигли консенсуса два крупнейших политических лагеря в Польше, сменяющих другу дружку у власти с 2005 года — речь о партиях «Право и Справедливость» (ПиС) и «Гражданская платформа» (ГП). В условиях острого политического спора и отрицания практически всего, что предлагает или реализует другая сторона, терминал СПГ является одним из исключений. Этот долгосрочный проект уже приносит конкретные выгоды Польше. Вопреки санкциям. «Газпром» намерен запустить «Северный поток-2» в конце года © nord-stream2.com

Итак, в 2006 году тогдашний президент Польши Лех Качиньский представил концепцию строительства газового терминала, призванного повысить энергетическую безопасность Польши. После этого правительство Казимежа Марцинкевича (ПиС) решило построить СПГ-терминал и определило его стратегической инвестицией для Польши. Осенью 2007-го, после прихода к власти коалиции, созданной ГП, развитие проекта продолжилось. В 2010-м польский государственный оператор газотранспортной системы (ГТС) Gaz-System наконец выбрал генерального подрядчика в лице французско-итальянско-канадского консорциума с участием польских компаний.

23 марта 2011 года тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск (ГП) заложил символический краеугольный камень на строительстве СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Первоначально весь проект должен был составить 2,5 миллиарда злотых, в конечном итоге он обошёлся в 3,638 миллиарда злотых (почти миллиард долларов), при этом почти четверть стоимости была покрыта за счет средств ЕС. Ввод терминала в эксплуатацию был намечен на 30 декабря 2014 года, однако первый корабль с 210 тысячами кубометров сжиженного природного газа из Катара прибыл на терминал уже во время правления ПиС, 11 декабря 2015 года. Первая партия газа была использована в технических целях — для заполнения трубопроводов, а все последующие уже продавались польским потребителям. Пропускная способность терминала в пересчёте на обычный газ составила 5 миллионов кубометров в год, в его составе — один причал и два хранилища для СПГ.

Через полгода терминал в Свиноуйсьце получил имя покойного президента Польши Леха Качиньского, который инициировал его строительство. А 13 октября 2016 года правительственный уполномоченный Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что через терминал в Свиноуйсьце планируются поставки СПГ из Соединённых Штатов. «США дали согласие на экспорт сжиженного газа, поэтому эти корабли уже могут отправляться в Европу, в том числе в Свиноуйсьце, и Свиноуйсьце готово их принять. Это вопрос соглашения между поставщиками и получателями», — сказал Наимский польским журналистам. Как отмечали тогда бизнес-аналитики, договорённости о поставках были достигнуты ещё и потому, что именно в 2016-м стоимость американского СПГ упала почти в три раза.

Первая партия сжиженного газа из США прибыла в Свиноуйсьце 7 июня 2017 года по спотовому контракту между польской компанией Gaz-System и американской Cheniere Energy из Техаса. «Контракт на поставку американского СПГ на терминал в Свиноуйсьце является переломным. Впервые американский газ стал конкурентоспособным в этой части Европы», — заявил тогда заместитель министра энергетики Польши Михаил Куртыка. В 2017-м польский СПГ-терминал использовался на 35%, однако это был самый высокий уровень для аналогичных объектов в Европе. В 2018-2019 годах загруженность выросла до 60-65% — и опять же была наивысшей в Европе. «Северный поток-2»: в Великобритании обвинили Германию в предательстве, а Берлин и Париж не хотят отдаляться от Москвы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

17 октября 2018 года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу двух миллионов кубов СПГ в год в течение 20 лет. Глава PGNiG Мачей Возняк тогда заявил, что американский СПГ обойдется Польше на 20-30 процентов дешевле российского природного газа: «Понимаю, что вы удивлены, но такой уж мы делаем бизнес». А через несколько недель, 8 ноября 2018 года, PGNiG подписала контракт на поставку СПГ с американской Cheniere Energy на 23 года — до 2042-го. В первые три года Польша получит по нему 0,73 миллиарда кубометров газа, затем еще 39 миллиардов кубометров. В сообщении PGNiG не указана цена — отмечается лишь, что она «конкурентоспособная». Первая доставка СПГ по этому контракту состоялась 27 июня 2019 года.

24 июня 2020 года Gaz-System подписал с группой компаний из Австрии и Германии договор о расширении СПГ-терминала в Свиноуйсьце. До конца 2023 года там должны быть построены третье хранилище для сжиженного газа, второй причал и дополнительная инфраструктура для разгрузки и загрузки СПГ-танкеров. Общая сумма контракт составляет около 1,9 миллиарда злотых (более 500 миллионов долларов). При этом в 2020 году мощности терминала зарезервированы на 100%. С начала работы он принял более 17 миллионов кубометров СПГ, что в пересчёте составляет более 10 миллиардов кубометров природного газа.

Украинский сценарий использования терминала в Свиноуйсьце

С самого начала поставок американского СПГ в Польшу отдельные эксперты высказывали предположение, что он может быть для этой страны на 20-30% дешевле российского трубопроводного только в одном случае: если польские компании часть газа будут перепродавать другим странам, в первую очередь — Украине. Поэтому никто особо не удивился, когда 31 августа 2019 года в Варшаве представители Украины, Польши и Соединенных Штатов заключили трёхстороннее соглашение по укреплению энергобезопасности в регионе. Оно предполагает, в частности, расширение поставок сжиженного природного газа из США в Польшу, а оттуда — на Украину.

Меморандум подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и полпред правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский. Последний сообщил, что уже с 2021 года Варшава сможет поставлять Киеву шесть миллиардов кубометров природного газа ежегодно, что в четыре раза превышает нынешний показатель. «Мы приложим все усилия, чтобы диверсифицировать поставки газа Украине, которая в настоящий момент полностью зависит от российского экспорта», — заявил Наимский на пресс-конференции, фактически дезавуируя заявления «Нафтогаза» о том, что Украина не покупает газ у России.

Двумя днями ранее, 29 августа 2019-го, частная компания «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписала соглашение с польской нефтегазовой госкомпанией PGNiG о приобретении и импорте в Украину американского газа. «Уже в начале ноября в рамках соглашения сжиженный газ прибудет на польский СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце. СПГ поступит в польскую систему передачи после регазификации, оттуда он попадет в Украину через газовое сообщение в Германовице и будет передан компании ЭРУ. Поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года», — было сказано в пресс-релизе компании, созданной одним из топ-менеджеров «Нафтогаза Украины» Андреем Фаворовым.

В 2000-е годы Фаворов и нынешний президент компании «Энергетические ресурсы Украины», гражданин США Дейл Перри, работали в американской AES Corporation, занимавшейся приватизацией угольных шахт, нефтепромыслов, электростанций в странах бывшего СССР — России, Казахстане, Грузии, Украине. А теперь формально украинская частная компания ЭРУ стала партнёром американской правительственной Корпорации частных зарубежных инвестиций (OPIC). Притом что по закону OPIC «помогает американским предприятиям инвестировать в развивающиеся рынки и продвигает приоритеты внешней политики США и национальной безопасности». На этом фоне не выглядит странным то, что вице-президент Майкл Пенс и министр энергетики Рик Перри, по сути, пролоббировали в Варшаве интересы этой компании. Кстати, Рик Перри продолжил курировать поставки американского СПГ через Польшу на Украину, проведя 7 октября 2019 года трёхстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским профильным замминистра Томашем Домбровским.

Первая поставка американского СПГ для компании ЭРУ через терминал в Свиноуйсьце состоялась 19 ноября 2019 года. Однако с нового года концепция — то ли в Киеве, то ли в Вашингтоне — изменилась. 5 марта 2020 года уже экс-министр энергетики Украины Оржель заявил, что власти Украины намерены договориться о покупках природного газа из США в больших объемах на 10 или 20 лет — с поставкой через польский СПГ-терминал. Но вот объемы закупки и компанию, которая может стать стороной контракта с украинской стороны, Оржель не уточнил, и вряд ли речь шла об ЭРУ. Новый премьер Украины Денис Шмыгаль тогда не комментировал планы долгосрочного контракта с США. «Это проблема Меркель». Карасев рассказал, будет ли достроен «Северный поток – 2» © Nord Stream 2/Axel Schmidt

И лишь 27 мая 2020 года Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между американской компанией Louisiana Natural Gas Exports (LNGE) и правительством Украины о возможности поставок сжиженного газа из США. Согласно документу, общий срок проекта — не менее 20 лет, а предполагаемый годовой объём поставок сжиженного газа из США составляет 5,5 миллиарда кубометров. Меморандум предусматривает развитие газовой инфраструктуры на границе Украины с Польшей. Такой проект может быть частично профинансирован правительствами США и ЕС. «Меморандум не создает юридических обязательств и является лишь декларацией о намерениях», — было подчёркнуто в документе.

Однако через несколько дней после одобрения этого меморандума вспыхнул скандал. Киевское издание «Зеркало недели» сообщило, что компанию Louisiana Natural Gas Exports, зарегистрированную в офшорном штате Делавер, официально считают злостным неплательщиком налогов. Её налоговый долг на 1 марта 2020 превышал 340 тысяч долларов при ежегодном налоговом обязательстве в 200 тысяч. По информации журналистов, совладелец компании и по совместительству ее директор, Уильям Миллер, был судим в 80-е за мошенничество и фиктивную продажу акций компании, в которой тогда работал. Получил 10 лет, отсидел — 8. В 2019-м стал фигурантом ещё одного крупного судебного разбирательства, также связанного с мошенничеством с ценными бумагами. «Эта судебная история, судя по всему, ещё не завершилась, но по большому счету наш стратегический партнер по созданию газового хаба — без пяти минут рецидивист» — иронизировали в «Зеркале недели», и напомнили о том, как во времена Виктора Януковича договор о постройке украинского СПГ-терминала подписали с… лыжным инструктором из Европы.

Правда, LNGE всё же является реальной компанией, и её директор Бен Бланшет 15 июня дал большое интервью киевскому порталу Liga, в красках расписывая свой проект поставок американского СПГ через Польшу на Украину. Однако он так и не объяснил, как LNGE без конкурса оказалась в числе потенциальных партнёров Украины. Кроме того, не ясно, чем компания владеет в США и способна ли выполнять взятые на себя обязательства — в LNGE свои активы попросту не раскрывают.

При этом мистер Бланшет заявил, что его компания готова вложить около 300 миллионов долларов в строительство интерконнектора на границе Польши с Украиной. «Это приблизительная цифра, точнее мы сможем сказать, когда уже начнем строительство. Объемы поставок — в районе 5,5 млрд кубометров газа в год. Стоимость газа сформируется в результате переговоров, а впоследствии Украина сможет проверить эту цену аудитом» — сказал он.

Бланшет прямо заявил, что так называемый «виртуальный реверс» российского газа из Польши (в январе-мае 2020-м такие поставки составили 0,8 миллиарда кубометров) будет работать только до тех пор, пока Россия продолжает транспортировать газ в другие страны через Украину. Если Россия прекратит использовать украинскую ГТС, то этот виртуальный реверс станет невозможным, и все импортируемые объемы газа должны будут поставляться из третьих стран в Украину через физические интерконнекторы.

«По нашим подсчетам, существующей мощности газопровода, соединяющего Польшу и Украину, недостаточно. Мы готовы полностью взять на себя финансирование инфраструктурной части проекта. Украина также сможет сделать свой финансовый вклад, если пожелает. Конечно же, от украинской стороны мы ожидаем полного содействия в получении необходимых разрешений, подключения к существующей ГТС и других важных технических моментах» — сказал Бланшет. Он подчеркнул, что общался по этому поводу не только с представителями Минэнерго, но и с президентом Украины Владимиром Зеленским, встреча с которым длилась 45 минут.

Кроме того, по словам Бланшета, накануне подписания американо-польско-украинского меморандума в Варшаве в августе 2019-го, он в числе представителей более десятка других энергетических компаний был на круглом столе с участием министра энергетики США Рика Перри. «Мой разговор с Перри касался транзита газа из США через Польшу на Украину. Но к тому моменту мы еще даже не придумали, как мы это хотим сделать и ни с кем из Украины этот проект не обсуждали. Для нас очень важна поддержка правительства США, и конечно, если бы господин Перри остался министром, мы бы с ним обсуждали этот проект. Даже сейчас мы добиваемся поддержки со стороны Министерства энергетики США. Считаю, что как только этот проект обретёт форму, его точно поддержит американское правительство» — заявил Бланшет, высказав надежду, что юридически обязывающее соглашение с Украиной будет подписано до конца 2020 года.

«Мы также рассчитываем на поддержку в переговорах с Польшей, предметом которых будет польская часть инфраструктуры. Мы планируем проинвестировать в расширение регазификационных мощностей и короткой части газопровода на польской стороне. В рамках этого проекта мы берем на себя обязательство построить необходимую инфраструктуру в Польше и обеспечить ее финансирование» — заявил директор LNGE. Однако в самой Польше с реконструкцией газовой инфраструктуры на украинском направлении не спешат. Так, 25 июня глава польской газовой компании Gaz-System Томаш Стемпень сказал, что постройка нового газопровода из Польши в Украину будет зависеть от многих факторов. «Если появится весомый источник финансирования этой инвестиции, больший объем которой должен быть реализован с украинской стороны, то мы действительно существенно подойдем к окончательному инвестиционному решению», — заявил Стемпень.

Он также подчеркнул, что у Gaz-System есть все разрешения для начала работы. «Мы ждём решения с другой стороны. Мы знаем, что это также вопрос финансирования», — добавил он. «Надо помнить, что газопровод Польша-Украина должен быть построен, когда Ямальский договор (о поставке газа из РФ в Польшу — прим.) уже не будет обязательным для поляков. Это означает, что нынешние газопроводы, соединяющие Польшу и Украину, будут иметь запасные мощности. Вопрос заключается в том, будут ли они использоваться, каким образом, и возникнет ли потребность в новых. Если так, тогда будет создано пространство для разговора о новом газопроводе» — сказал директор польской газовой компании.

При этом в Польше не теряют надежд создать ещё один СПГ-терминал — плавучую регазификационную установку в Гданьске мощностью 4 миллиарда кубометров в год. Ещё в 2017-м фирма Gaz-System определилась с потенциальным подрядчиком и бюджетом — 3 миллиарда злотых, то есть почти 800 миллионов долларов. Этот объект находится в списке EU Projects of Common Interest (ключевых инфраструктурных проектов ЕС), что даёт возможность претендовать на частичное финансирование из бюджета Евросоюза. Правда, этот терминал точно не имеет отношения к поставкам газа на Украину — он является частью европейского газового коридора «Север-Юг».