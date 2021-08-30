Поляки в последнее время активно скупают украинские месторождения газа, как и Библивское, расположенные в пределах Львовской области.
«Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года, после чего состоятся испытания пластов», — говорится в сообщении ЭРУ.
Как уточняется, в случае получения положительных результатов испытаний скважина будет введена в эксплуатацию в 2023 году.
PGNiG также планирует провести дополнительные геофизические исследования Библивской площади для проектирования новых газодобывающих скважин.
Владельцам ЭРУ также принадлежит 100% ООО «Карпатская индустриальная группа 2014», которая в 2015 году получило разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.