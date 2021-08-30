Польская государственная нефтегазовая корпорация PGNiG подписала соглашение о покупке у украинской «ЭРУ Менеджмент Сервисез» 85% дочерней компании «Карпатгаздобыча», владеющей владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы. Об этом сообщили в пресс-службе ЭРУ

Поляки в последнее время активно скупают украинские месторождения газа, как и Библивское, расположенные в пределах Львовской области.

«Бурение скважины запланировано на вторую половину 2022 года, после чего состоятся испытания пластов», — говорится в сообщении ЭРУ.

Внезапный поворот: Польше придётся получать газ по «Северному потоку-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

PGNiG также планирует провести дополнительные геофизические исследования Библивской площади для проектирования новых газодобывающих скважин.

Владельцам ЭРУ также принадлежит 100% ООО «Карпатская индустриальная группа 2014», которая в 2015 году получило разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа на Библивской площади в Мостиском и Старосамборском районах Львовской области.