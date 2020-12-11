В одних странах, которые входили в СССР, сейчас русский язык имеет официальный статус и свободно используется для повседневного общения, в других он почти полностью искоренён, а в третьих люди хотят и говорят по-русски, но власти всеми возможными способами борются с этим

Эксперты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина представили на онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» результаты нового исследования конкурентоспособности русского языка в мире и его устойчивости в странах постсоветского пространства.

Русский как глобальный язык

Стандартно положение языка в мире определяется, исходя из количества людей, но в современных реалиях этого недостаточно, поэтому эксперты Института Пушкина впервые предложили индекс положения русского языка в мире — универсальный показатель, дающий комплексное представление и целостное представление, — который был рассчитан, исходя из 6 параметров. Керри посоветовал американским студентам учить русский язык © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По численности говорящих на языке

Русский язык занимает 8-е место в мире с показателем 258 млн человек, уступая английскому (1,268 млрд), китайскому (1,12 млрд), хинди (637 млн), испанскому (538 млн), французскому (277 млн), арабскому (274 млн) и бенгали (265 млн).

По количеству международных организаций, в которых язык имеет статус официального или рабочего

В 15 из 23 рассмотренных международных организаций русский признан официальным или рабочим (прежде всего ООН и глобальные отраслевые организации под её эгидой), что обеспечивает ему 4-е место. Впереди английский (23), французский (21) и испанский (19).

По численности публикаций в международных научных базах данных

За 2019 год в двух ведущих наукометрических базах данных Scopus и Web of Science насчитывается 37 559 публикаций на русском языке, за счёт чего он занимает 5-ю строчку, а лидируют английский (6 266 815), китайский (96 933), испанский (70 542) и немецкий (55 911).

По количеству СМИ, зарегистрированных и выходящих на тех или иных языках

У русского языка только 7-я позиция (31 820). Впереди английский (703 938), французский (419 745), испанский (116 822), немецкий (96 183), португальский (51 858) и индонезийский (44 025).

По числу пользователей в интернете

Русский для общения в глобальной сети в 2019 году выбрали 2,5% от общего количества пользователей — это 10-е место. Чаще использовали английский (25,9%), китайский (19,4%), испанский (7,9%), арабский (5.9%), индонезийский (4,3%), португальский и хинди (по 3,7%), французский (3,3%), японский (2,6%).

По количеству сайтов

По этому показателю русский язык занял второе место (8,6%), уступая лишь английскому (60,3%) и обойдя испанский (4%), французский (2,6%) и немецкий (2,5%). Верховная Рада хочет запретить язык, на котором говорят многие мировые лидеры © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Проанализировав эти 6 критериев по отдельности, эксперты сформировали комплексный подход и определили индекс глобальной конкурентоспособности языков. В итоге среди 12 мировых языкой русский занял 5-е место, пропустив вперёд английский, испанский, французский и китайский. Увидеть Ницой и умереть. Или воюющие за самоликвидацию © Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Facebook, Larysa Nitsoi/Олеся Венгринович | Перейти в фотобанк

Русский на постсоветском пространстве

Отдельная часть исследования посвящена положению русского языка на постсоветском пространстве. В центре внимания было 3 аспекта.

Русский язык в государственно-общественной сфере (статус русского языка в Конституции/основном законе страны, наличие русскоязычных сайтов/ версий официальных сайтов высших органов государственной власти, наличие русскоязычной версии портала госуслуг)

1. Белоруссия, Казахстан и Киргизия

2. Южная Осетия, Узбекистан, Абхазия, Молдавия, Эстония

3. Латвия

4. Таджикистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан

5. Украина

Грузия и Эстония получили по этому параметру комплексный балл 0 (то есть по всем 3 аспектам ответ отрицательный)

Русский язык в сфере образования (доля детского населения страны, изучающих русский язык)

1. Южная Осетия

2. Белоруссия

3. Абхазия

4. Киргизия

5. Казахстан

6. Молдавия

7. Эстония

8. Украина

9. Латвия

10. Азербайджан Большие цели Россотрудничества: что Россия может предложить постсоветским странам © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Русский язык в научной коммуникации (доля публикаций на русском языке)

1. Белоруссия

2. Киргизия

3. Азербайджан

4. Таджикистан

5. Казахстан

6. Молдавия

7. Украина

8. Узбекистан

9. Армения

10. Латвия

«Что нас удивило по тематике научных работ. Нам казалось, что русский язык используется исследователями в странах постсоветского пространства для публикаций в области русистики, например, гуманитарных наук, но оказалось, что лидирующая отрасль по публикациям — это медицина, на втором месте — технические науки, в том числе информационные технологии. Несмотря на то, что в образовательной сфере статус русского языка как языка нашего общего пространства уже где-то под вопросом, то в области науки русский язык сегодня абсолютно точно является нашим объединяющим языком», — подчеркнул проректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина по науке Михаил Осадчий.

На основе этих 3 параметров эксперты составили индекс устойчивости русского языка в постсоветских странах:

1. Белоруссия (победила с отрывом почти в 2 раза от «серебряного призёра»)

2. Киргизия

3. Казахстан

4. Молдавия

5. Таджикистан

6. Южная Осетия

7. Азербайджан

8. Украина и Абхазия

9. Латвия и Узбекистан

10. Эстония

«Белоруссия — это та страна, где русский язык сегодня чувствует себя наиболее устойчиво и уверенно», — отметила ректор Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Маргарита Русецкая.

Ситуация в отдельных странах

Киргизия

В Киргизии сложилась парадоксальная картина: в ВУЗах на русском языке учится 70% студентов, а в школах — 30% детей.

«Научно-образовательный пласт киргизского языка не был сформирован. То есть этнические киргизы, владея родным языком на уровне обиходно-бытового общения, испытывали и испытывают существенные затруднения в общественно-деловой коммуникации как в устной, так и в письменной форме, а сфера профессиональной деятельности требует от носителей высокого уровня владения специальных знаний. Нынешняя система профессионального образования Киргизии ведёт своё начало с советского периода, когда основным языком обучения был русский», — объяснила руководитель Центра исследований языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина Светлана Камышева. Конституционное совещание Киргизии приняло решение по русскому языку © фото из открытых источников

Однако, как она предупреждает, такие устойчивые позиции русского языка в высшем образовании не дают никаких оснований для эйфории: русский язык, несмотря на официальный статус, неумолимо теряет свои позиции, потому что исчезает русскоязычная среда, снижается мотивация к его изучению, а единственным сдерживающим фактором в этой негативной динамики остаётся функционирование системы высшего образования на русском языке.

«Бишкек — это островок русского языка, и совершенно иная ситуация в регионах. Например, в Ошской области родители все хотят учить детей в русской школе, но преподавателей не хватает, за одной партой сидят по 3 ребёнка», — отметила эксперт.

Казахстан

В Казахстане ситуация с языковым образованием непростая: школ с образованием на казахском языке в 3 раза больше, чем с русским. За годы независимости картина языкового обучения в вузах тоже изменилась. Президент республики дал чёткую установку, что специалисты должны владеть тремя языками: казахским, русским и английским — и это сейчас выполняется. Борьба с русскими. Как Казахстан идет по пути Украины © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В Казахстане среди учителей русского языка невероятная тяга к учёбе. 2 года назад мы проводили повышение квалификации в столице Казахстана, была квота на 100 человек, а записалось 195. Они писали записки: я учительница русского языка с 35-летним стажем, неужели я не имею права присутствовать на этом повышении квалификации? Мы решили, пусть приедут все желающие. И Центр Кирилла и Мефодия просто ломился, была толпа, как это востребовано. Но по возрастному составу мы видим, что молодёжи не так много», — рассказала Камышева.

Узбекистан

По словам эксперта, в Узбекистане социо-лингвистическая ситуация ещё не описана и непонятна, в том числе местным лингвистам. Ситуация в Ташкенте и Самаркандской, Бухарской, Ферганской областях очень отличаются: если в столице действительно присутствует сбалансированный билингвизм, то этого не наблюдается в далёких кишлаках. Уходит русский, не возвращается узбекский: Грозин рассказал о языковых проблемах Узбекистана © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«В Самаркандском университете преподаватели говорили, что им не нужен русский как иностранный, а 2 года спустя они обратились в Институт Пушкина и массово прошли стажировку по специальности «русский как иностранный». Таким образом, в Узбекистане нужно преподавать как русский билингвам, так и русский как иностранный. Присходит осознание нехватки преподавателей русского языка, а без этого невозможно Узбекистану дальше жить. Радует Узбекистан, что этот процесс идёт», — сказала Камышева.

Украина

Власти Украины на протяжении длительного времени пытаются искоренить русский язык из всех сфер жизни, однако конечной цели достичь так и не смогли. Красноречиво об этом в частности свидетельствуют опубликованные на днях сведения о музыкальных предпочтениях населения страны: в 10-ку самых популярных клипов 2020 года вошли ролики 7 российских исполнителей и 2 украинских, но песни все русскоязычные. Скачко пояснил, почему русский язык не сделали на Украине вторым государственным © Владимир Трефилов

Отвечая на вопрос корреспондента издания Украина.ру о том, могут ли власти и общественные организации РФ каким-либо образом укрепить позиции русского языка на Украине, Михаил Осадчий заявил: «Украина — это суверенное государство, которое самостоятельно определяет свою образовательную политику: как учить, каким языкам. Прямого влияния здесь быть не может, агрессивного влияния, но есть такое понятие как адекватность органов власти чаяниям, желаниям и потребностям собственных граждан, В некоторых странах есть разрыв между позицией государства по отношению к какому-то языку и тем, как люди фактически выстраивают взаимоотношения с этим языком. В случае с Украиной это очень ярко показано: реальный спрос на русский язык в этом государстве огромный, украинцы очень часто пользуются русским языком для решения разных задач — и бытовых, и научных, и культурных, и образовательных — для многих он родной, они чаще пользуются русским при поиске информации в интернете, всё это показывает, что русский язык реально нужен людям, но официальная позиция по отношению к этому языку украинской власти несколько иная, мы понимаем какая. Здесь в большей степени вопрос не к России, это вопрос внутреннего консенсуса в этой стране».

Он также отметил, что Россия переживает судьбу любой страны большого языка, которая заключается вот в чём: с какого-то момента она утрачивает монополию на этот язык, как утрачена монополия на английский Великобританией и Соединёнными Штатами, сегодня он принадлежит не только этим странам, он принадлежит всему мировому сообществу. То же самое происходит и с русским языком: это мировое достояние, а не монополия России, и с одной стороны, это в какой-то степени снимает с нас ответственность, как выстраиваются взаимоотношения между разными частями общества в иностранном обществе по отношению к русскому, а с другой — показывает статус русского языка в мире.