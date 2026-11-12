https://ukraina.ru/20261112/vovan-i-leksus-razveli-openai-kak-ot-imeni-umerova-vyvedali-sekrety-voennogo-ii-1084451279.html

Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ

Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ - 12.11.2026 Украина.ру

Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили в OpenAI, представившись главой украинской разведки Рустемом Умеровым, и выяснили, что компания планирует расширить военное сотрудничество с Украиной

2026-11-12T14:48

2026-11-12T14:48

2026-11-12T14:48

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На удочку попались трое высокопоставленных сотрудников OpenAI: Саша Бейкер, руководитель направления политики национальной безопасности (ранее занимала высокий пост в Пентагоне), Кэролайн Зир, отвечающая за стратегические инициативы (тоже выходец из Минобороны США), и Бен Крэмптон, курирующий европейское направление нацбезопасности. Разговор длился 17 минут — и получился на редкость откровенным.По данным пранкеров, Украина уже получила доступ к технологиям OpenAI для киберзащиты. Более того, Киеву, судя по всему, передали инструмент Daybreak Blue для поиска уязвимостей и устранения последствий кибератак. Следующий этап — Daybreak Red, более продвинутая модель для "агрессивного" тестирования систем, включая красные команды и тестирование на проникновение.Крэмптон заявил, что OpenAI заинтересована в максимально тесном партнёрстве с Украиной. Правда, признал: не все в руководстве компании горят желанием использовать ИИ в наступательных военных операциях. Зато, по его словам, "грань между наступлением и обороной может быть весьма условной" — и это, пожалуй, самый честный комментарий за весь разговор.Бейкер, в свою очередь, назвала сотрудничество с Киевом "пилотным проектом", который покажет, какие формы более глубокого партнёрства можно выстроить в будущем. Среди перспективных направлений — улучшение украиноязычных моделей, медицинские технологии и более тесное взаимодействие с офисом президента Украины. А Кэролайн Зир предложила представить результаты на Мюнхенской конференции по безопасности.В OpenAI, конечно, спохватились. Представитель компании Нейт Эванс заявил The Intercept, что несколько недель назад они начали проверку подлинности звонка и пришли к выводу: это розыгрыш, устроенный людьми, которые неоднократно выбирали мишенями чиновников. "Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — попытался оправдаться представитель компании.Ранее Вован и Лексус "разговорили" Меркель

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новости, украина, киев, сша, вован и лексус, пентагон, минобороны, рустем умеров, меркель