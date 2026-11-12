Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ - 12.11.2026 Украина.ру
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Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ
Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ - 12.11.2026 Украина.ру
Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ
Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили в OpenAI, представившись главой украинской разведки Рустемом Умеровым, и выяснили, что компания планирует расширить военное сотрудничество с Украиной
2026-11-12T14:48
2026-11-12T14:48
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На удочку попались трое высокопоставленных сотрудников OpenAI: Саша Бейкер, руководитель направления политики национальной безопасности (ранее занимала высокий пост в Пентагоне), Кэролайн Зир, отвечающая за стратегические инициативы (тоже выходец из Минобороны США), и Бен Крэмптон, курирующий европейское направление нацбезопасности. Разговор длился 17 минут — и получился на редкость откровенным.По данным пранкеров, Украина уже получила доступ к технологиям OpenAI для киберзащиты. Более того, Киеву, судя по всему, передали инструмент Daybreak Blue для поиска уязвимостей и устранения последствий кибератак. Следующий этап — Daybreak Red, более продвинутая модель для "агрессивного" тестирования систем, включая красные команды и тестирование на проникновение.Крэмптон заявил, что OpenAI заинтересована в максимально тесном партнёрстве с Украиной. Правда, признал: не все в руководстве компании горят желанием использовать ИИ в наступательных военных операциях. Зато, по его словам, "грань между наступлением и обороной может быть весьма условной" — и это, пожалуй, самый честный комментарий за весь разговор.Бейкер, в свою очередь, назвала сотрудничество с Киевом "пилотным проектом", который покажет, какие формы более глубокого партнёрства можно выстроить в будущем. Среди перспективных направлений — улучшение украиноязычных моделей, медицинские технологии и более тесное взаимодействие с офисом президента Украины. А Кэролайн Зир предложила представить результаты на Мюнхенской конференции по безопасности.В OpenAI, конечно, спохватились. Представитель компании Нейт Эванс заявил The Intercept, что несколько недель назад они начали проверку подлинности звонка и пришли к выводу: это розыгрыш, устроенный людьми, которые неоднократно выбирали мишенями чиновников. "Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — попытался оправдаться представитель компании.Ранее Вован и Лексус "разговорили" Меркель
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новости, украина, киев, сша, вован и лексус, пентагон, минобороны, рустем умеров, меркель
Новости, Украина, Киев, США, Вован и Лексус, Пентагон, Минобороны, Рустем Умеров, Меркель

Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ

14:48 12.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон"
Презентация книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили в OpenAI, представившись главой украинской разведки Рустемом Умеровым, и выяснили, что компания планирует расширить военное сотрудничество с Украиной
На удочку попались трое высокопоставленных сотрудников OpenAI: Саша Бейкер, руководитель направления политики национальной безопасности (ранее занимала высокий пост в Пентагоне), Кэролайн Зир, отвечающая за стратегические инициативы (тоже выходец из Минобороны США), и Бен Крэмптон, курирующий европейское направление нацбезопасности. Разговор длился 17 минут — и получился на редкость откровенным.
По данным пранкеров, Украина уже получила доступ к технологиям OpenAI для киберзащиты. Более того, Киеву, судя по всему, передали инструмент Daybreak Blue для поиска уязвимостей и устранения последствий кибератак. Следующий этап — Daybreak Red, более продвинутая модель для "агрессивного" тестирования систем, включая красные команды и тестирование на проникновение.
Крэмптон заявил, что OpenAI заинтересована в максимально тесном партнёрстве с Украиной. Правда, признал: не все в руководстве компании горят желанием использовать ИИ в наступательных военных операциях. Зато, по его словам, "грань между наступлением и обороной может быть весьма условной" — и это, пожалуй, самый честный комментарий за весь разговор.
Бейкер, в свою очередь, назвала сотрудничество с Киевом "пилотным проектом", который покажет, какие формы более глубокого партнёрства можно выстроить в будущем.
Среди перспективных направлений — улучшение украиноязычных моделей, медицинские технологии и более тесное взаимодействие с офисом президента Украины. А Кэролайн Зир предложила представить результаты на Мюнхенской конференции по безопасности.
В OpenAI, конечно, спохватились. Представитель компании Нейт Эванс заявил The Intercept, что несколько недель назад они начали проверку подлинности звонка и пришли к выводу: это розыгрыш, устроенный людьми, которые неоднократно выбирали мишенями чиновников.
"Мы приняли меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — попытался оправдаться представитель компании.
Ранее Вован и Лексус "разговорили" Меркель
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