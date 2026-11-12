https://ukraina.ru/20261112/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-evropa-mechetsya-zapadnye-smi-o-peregovorakh-i-voennykh-ucheniyakh-1084418769.html

Россия и США договариваются, Европа мечется. Западные СМИ о переговорах и военных учениях

Россия и США договариваются, Европа мечется. Западные СМИ о переговорах и военных учениях - 12.11.2026 Украина.ру

Россия и США договариваются, Европа мечется. Западные СМИ о переговорах и военных учениях

Возобновление трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию 10 и 11 ноября в Абу-Даби вызвало пристальное внимание западной прессы. Эти переговоры отличаются от предыдущих, утверждают западные журналисты.

2026-11-12T07:20

2026-11-12T07:20

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Новые переговоры в старом форматеПервой победой России на переговорах в Абу-Даби американский телеканал CNN считает сохранение их трехстороннего формата, вопреки желанию ЕС и НАТО присоединиться к обсуждениям. Для этого в ОАЭ прибыли советники по национальной безопасности ряда европейских стран, но им пришлось довольствоваться отдельными консультациями, отмечает телеканал.Именно попытку европейских стран добиться более активного участия в обсуждении будущего Украины и безопасности Европы в целом CNN называет отличительной чертой нового раунда переговоров.Как отмечается в публикации телеканала, Европа уже давно с опаской относится к перспективе заключения мирного соглашения при посредничестве США без участия европейских стран.Хотя основные переговоры сохранят трехсторонний формат, представитель американской делегации Стив Уиткофф сообщил, что вместе со своим коллегой Джаредом Кушнером провел встречи с украинскими и европейскими партнерами, подчеркивают американские журналисты.Целью этих встреч стало продолжение "тесной координации усилий по прекращению конфликта на Украине и созданию условий для прочного мира, включая поддержку надежных гарантий безопасности как части любого соглашения об урегулировании", цитируют они слова Уиткоффа.При этом CNN весьма сдержанно оценивает возможности для достижения прорыва. Телеканал напоминает, что это уже четвертый раунд трехсторонних переговоров, и все предыдущие завершились без существенного результата.CNN заканчивает свой анализ прогнозом старшего директора Евразийского центра Атлантического совета и бывшего посла США на Украине Джона Хербста. Он утверждает, что ожидания от переговоров в Абу-Даби должны быть "весьма скромными", поскольку "они проводятся лишь потому, что Путин хочет дать Трампу повод и дальше дистанцироваться от Украины".Тот же Трамп, только немного другойПоражение республиканцев на выборах в США дает киевскому режиму новую надежду, пишет Neue Zürcher Zeitung. Однако ему не стоит радоваться слишком сильно, поскольку Трамп никогда не станет ему другом, считают авторы издания.По их словам, существуют два мнения по поводу того, как итоги выборов в конгресс отразятся на политике президента США по отношению к Украине. Несмотря на то, что внешняя политика в США — сфера ответственности президента, это не значит, что Дональд Трамп сможет дальше проводить прежний курс в отношении России и Украины, считают одни.Другие предупреждают, что Трамп никому не позволит диктовать себе условия во внешней политике, ведь в соответствии с Конституцией США полномочия президента в этой сфере чрезвычайно широки, говорится в статье.Эти две точки зрения противоречат друг другу, констатируют авторы публикации. От ответа, какая из них ближе к действительности, зависит очень многое не только для Украины, но и для Европы, полагают они."Если Вашингтон в условиях крупнейшего за последние десятилетия кризиса европейской безопасности откажется оказать ей действенную помощь и проявит больше симпатии к Путину, а не к украинцам, для Швейцарии и ЕС это будет "настоящий кошмар"", — опасаются швейцарские журналисты, не уточняя причину своих переживаний.Однако ни Евросоюзу, ни режиму Зеленского не стоит рассчитывать на кардинальную смену курса США — пусть с января повестку в Конгрессе и будут определять демократы, Трампу предстоит оставаться у власти еще более двух лет, подчеркивают они.Как напоминает издание, в полномочиях президента, например, инициировать трехсторонний саммит с участием российского лидера Владимира Путина или снимать санкции с России. С другой стороны, полномочия Конгресса в этих сферах ограничены — на любой закон, который демократы примут большинством голосов и направят президенту на подпись, Трамп может наложить вето, отмечается в статье."И все же было бы чрезмерным упрощением учитывать исключительно конституционные полномочия президента и исходить из того, что политика Трампа в отношении Украины не претерпит никаких изменений", — продолжают аналитики газеты.Одним из проявлений ослабления авторитета Трампа они считают то, что с конца октября украинские военные вновь атакуют российские НПЗ. Также изменилась активность главного финансового спонсора республиканцев, бизнесмена Илона Маска, пишет газета. Как отмечается в публикации, попытки Маска ограничить доступ ВСУ к спутниковому интернету Starlink в октябре вызвали негативную реакцию общественности, поэтому в дальнейшем бизнесмен не смог просто игнорировать связанные с этим репутационные риски.По данным газеты, опросы общественного мнения показывают, что сейчас американцы отдают предпочтение не Кремлю, а украинцам. Поэтому предоставление Зеленскому новой военной и финансовой помощи вполне могло бы опираться на общественную поддержку в США, надеется издание.При этом даже Трампу было бы слишком сложно заблокировать такие расходы, так как демократы в конгрессе могли бы сформировать двухпартийное большинство в две трети голосов, необходимое для преодоления президентского вето, отмечается в статье. Сценарий, при котором Трамп заблокирует всю бюджетную резолюцию лишь из-за одной статьи расходов на помощь Украине, выглядит нереалистичным, полагают ее авторы.Трамп никогда не станет другом украинцев, констатирует швейцарское издание. Тем не менее Киев подходит к новому раунду переговоров с Россией в Абу-Даби с более сильных позиций, подчеркивается в публикации. По мнению аналитиков Neue Zürcher Zeitung, этому способствует то обстоятельство, что в Белом доме теперь находится уже не хищник, а президент, который все больше походит на "хромую утку"."Миротворцы" на маневрахПопытки записать себя в посредники по установлению мира на Украине не мешают Евросоюзу подготавливать военных для захода на украинскую территорию.Немецкое издание Die Welt сообщает о том, что несколько тысяч военнослужащих из 11 европейских стран впервые проводят совместные учения в Польше, отрабатывая возможную военную миссию на Украине. Как отмечает газета, маневры призваны стать сигналом сдерживания для России и проверкой способности европейцев действовать согласованно после потенциального прекращения огня.В маневрах участвуют около двух тысяч польских военных, примерно тысяча французских, 300 британских, несколько сотен из Нидерландов и рота из Эстонии. Германия, долгое время не подтверждавшая свое участие, ограничилась направлением около десяти штабных офицеров и материально-технической поддержкой. Отрабатываются переброска войск, снабжение, совместное управление подразделениями и воздушные операции."Маневры повысят готовность союзных государств к совместным действиям ради безопасности региона и Украины", — цитирует издание слова премьер-министра Польши Дональда Туска.Обозначенная Туском цель при этом отличается от того, как смысл маневров понимает британское министерство обороны. Die Welt публикует сообщение британского ведомства, в котором утверждается, что контингент "не является миротворческим и не предназначен для контроля за соблюдением режима прекращения огня". Его задача состоит в укреплении ВСУ и обеспечении безопасности воздушного и морского сообщения, отмечается в сообщении.Немецкая газета подчеркивает, что ключевые вопросы остаются без ответа: сколько военных, когда и где будут размещены, какими средствами они будут располагать и как поведут себя в случае ударов по украинским объектам, не затрагивающих европейский персонал.Издание цитирует комментарий французского эксперта Федерико Сантопинто газете Washington Post, в котором он указал на риск эскалации, связанный с возможным перехватом российских самолетов или беспилотников.Политические обязательства участников "коалиции желающих" также нестабильны, отмечают немецкие журналисты. Во Франции против отправки войск выступают влиятельные силы во главе с Марин Ле Пен, в Германии размещение военнослужащих на Украине пока не обещано, отмечают они. Польша обозначила собственную "красную линию". По словам министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует издание, у Польши нет планов отправлять войска на Украину, но при этом Варшава сохранит роль тылового и логистического центра.Die Welt при этом подчеркивает, что позиция Москвы по поводу присутствия европейских военных на Украине не изменилась. Как раньше предупреждал президент Владимир Путин, иностранные военнослужащие будут рассматриваться как "законные цели для нанесения ударов", напоминает газета.Официальный представитель МИД Мария Захарова также обратила внимание на то, что учения начались непосредственно перед новым раундом переговоров в Абу-Даби с участием России, Украины и США, где центральной темой стали гарантии безопасности на послевоенный период, подчеркивают немецкие журналисты.Die Welt констатирует, что позиции сторон на переговорах остаются далекими друг от друга, а европейцам, вероятно, уготована лишь роль наблюдателей в дипломатическом процессе.

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эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, cnn, ес