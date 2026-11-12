https://ukraina.ru/20261112/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-i-signaly-evrosoyuza-zelenskomu-1084442792.html
Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому - 13.11.2026 Украина.ру
Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
Переговоры в Абу-Даби не привели к достижению каких-либо договоренностей о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной
2026-11-12T10:29
2026-11-12T10:29
2026-11-13T12:47
украина
россия
европа
борис джонсон
ес
нато
вооруженные силы украины
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Война продолжается, а результатами встречи представителей РФ, США и Украины стал масштабный обмен пленными и обсуждение условий гарантий безопасности воюющим странам после того, как будет заключен мирный договор.Итоги неутешительные. Впрочем, они и не могли быть иными. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными по основным пунктам, прежде всего территориальному. Россия настаивает, что территории, которые уже вошли в состав РФ и закреплены в этом статусе в Конституции страны, не могут быть на что-либо обменены и должны быть в этом статусе, то есть российских, признаны Украиной и мировым сообществом.Украинский режим с этим не согласен, поскольку это означает его капитуляцию. И вообще предлагает вести переговоры по территориям после заключения мира. Учитывая многократные обманы Запада и Украины в частности, которые, как правило, следовали после уступок России, руководство РФ против каких-либо временных, в том числе энергетического, перемирий. По всем остальным пунктам переговоров ситуация примерно та же, будь то денацификация Украины или прекращение преследования канонического православия.Достижением считается единственное (кроме самого факта начала переговорного процесса) - то, что стороны конфликта стали обсуждать послевоенные гарантии своей безопасности. Тут есть нюансы, но они не имеют принципиального значения по двум важным основаниям. Первое – говорить о послевоенных гарантиях при продолжении войны можно, но без заключения мира и окончания войны преждевременно. Какой будет Украина после того, как закончится война? Будет ли она вообще существовать? Какое в ней будет государственное устройство и какой будет власть – нацистской, как сегодня, или демократической, основанной на равноправии народов и примате закона?И второй важный пункт. Безопасность России и Украины – составляющие более широкого понятия – в целом безопасности Европы (даже не ЕС). То есть обсуждение части без обсуждения и выработки принципов общего процесса кажется чистой схоластикой. Это скорее дипломатический ход, чем выработка решений, если учесть важный момент, от которого никуда не денешься, – в переговорах о послевоенных гарантиях в Европе в отношении России и Украины не участвовали европейские структуры – ЕС и НАТО.Сами переговоры – лишь часть большого общего процесса. Речь идет не о результатах, а о выработке взаимоприемлемых предложений двух воюющих между собой государств самой Европе. Они обсудили, выработали предложения, которые теперь предлагают европейским структурам. И в этом смысле противоречий здравому смыслу и общей логике событий нет. Если бы не один нюанс.Европа не хочет мира. То есть Европейский союз и НАТО не могут быть (и потому не стали) участниками переговорного процесса даже не потому, что не способны выработать приемлемые условия и гарантии послевоенной безопасности в Европе (а они именно сегодня к этому не готовы), а потому что они в своем большинстве – не за мир, а за продолжение войны.Показательным событием стало заявление Европейского совета в первый день переговоров. 10 ноября стало известно, что Евросоюз решил изменить подход к военной помощи Украине. Совет ЕС одобрил присутствие европейской военной миссии непосредственно на украинской территории. Прежде подготовка бойцов ВСУ проходила исключительно в странах Евросоюза.И само решение, и дата его опубликования - 10 ноября, в первый день переговоров, – не случайны. Фактически это решение в логике Бориса Джонсона: "Давайте просто воевать". Потому что в первый же день переговоров, которые должны были стать прологом к заключению договора о мире, ЕС, который финансирует Украину, заявляет, что делает очередной беспрецедентный шаг – отправляет своих инструкторов на Украину, где они фактически станут участниками боестолкновений. В тот же день Россия официально заявила, что эта миссия станет законной целью для ВС РФ.Увы, в этой ситуации говорить о мире бессмысленно и преждевременно.С политической точки зрения это решение направлено на срыв переговорного процесса в Абу-Даби. И таким и стало.Хорошо, что начался переговорный процесс. Очень важно, что удалось согласовать масштабный обмен военнопленными (называют цифры 1000 на 1000 человек). Но мир это ни на миллиметр не приблизило. И это – непреложный факт.При этом главным виновником положения вещей является Евросоюз, большинство членов которого хотят воевать с Россией на территории несчастной Украины. При полном согласии в этом украинского режима, который абсолютно не учитывает интересы большинства населения своей страны и существует до тех пор, пока идет война.Мирный договор, так уж сложилась ситуация на Украине, означает смерть украинского режима – потому что деньги, ресурсы и политическая поддержка, которые укррежиму обеспечивают ЕС и НАТО, существуют ровно до тех пор, пока Украина воюет.Подробнее о главных событиях ноября - в статье Захара Виноградова "Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября"
https://ukraina.ru/20261109/ponyatye-na-peregovorakh-v-abu-dabi-rukami-nichego-ne-trogat-1084372364.html
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украина, россия, европа, борис джонсон, ес, нато, вооруженные силы украины, мнения, весь виноградов
Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
10:29 12.11.2026 (обновлено: 12:47 13.11.2026)
обозреватель издания "Украина.ру"
Переговоры в Абу-Даби не привели к достижению каких-либо договоренностей о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной
Война продолжается, а результатами встречи представителей РФ, США и Украины стал масштабный обмен пленными и обсуждение условий гарантий безопасности воюющим странам после того, как будет заключен мирный договор.
Итоги неутешительные. Впрочем, они и не могли быть иными. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными по основным пунктам, прежде всего территориальному. Россия настаивает, что территории, которые уже вошли в состав РФ и закреплены в этом статусе в Конституции страны, не могут быть на что-либо обменены и должны быть в этом статусе, то есть российских, признаны Украиной и мировым сообществом.
Украинский режим с этим не согласен, поскольку это означает его капитуляцию. И вообще предлагает вести переговоры по территориям после заключения мира.
Учитывая многократные обманы Запада и Украины в частности, которые, как правило, следовали после уступок России, руководство РФ против каких-либо временных, в том числе энергетического, перемирий. По всем остальным пунктам переговоров ситуация примерно та же, будь то денацификация Украины или прекращение преследования канонического православия.
Достижением считается единственное (кроме самого факта начала переговорного процесса) - то, что стороны конфликта стали обсуждать послевоенные гарантии своей безопасности. Тут есть нюансы, но они не имеют принципиального значения по двум важным основаниям.
Первое – говорить о послевоенных гарантиях при продолжении войны можно, но без заключения мира и окончания войны преждевременно. Какой будет Украина после того, как закончится война? Будет ли она вообще существовать? Какое в ней будет государственное устройство и какой будет власть – нацистской, как сегодня, или демократической, основанной на равноправии народов и примате закона?
И второй важный пункт. Безопасность России и Украины – составляющие более широкого понятия – в целом безопасности Европы (даже не ЕС). То есть обсуждение части без обсуждения и выработки принципов общего процесса кажется чистой схоластикой. Это скорее дипломатический ход, чем выработка решений, если учесть важный момент, от которого никуда не денешься, – в переговорах о послевоенных гарантиях в Европе в отношении России и Украины не участвовали европейские структуры – ЕС и НАТО.
Сами переговоры – лишь часть большого общего процесса. Речь идет не о результатах, а о выработке взаимоприемлемых предложений двух воюющих между собой государств самой Европе. Они обсудили, выработали предложения, которые теперь предлагают европейским структурам. И в этом смысле противоречий здравому смыслу и общей логике событий нет. Если бы не один нюанс.
Европа не хочет мира. То есть Европейский союз и НАТО не могут быть (и потому не стали) участниками переговорного процесса даже не потому, что не способны выработать приемлемые условия и гарантии послевоенной безопасности в Европе (а они именно сегодня к этому не готовы), а потому что они в своем большинстве – не за мир, а за продолжение войны.
Показательным событием стало заявление Европейского совета в первый день переговоров. 10 ноября стало известно, что Евросоюз решил изменить подход к военной помощи Украине. Совет ЕС одобрил присутствие европейской военной миссии непосредственно на украинской территории. Прежде подготовка бойцов ВСУ проходила исключительно в странах Евросоюза.
И само решение, и дата его опубликования - 10 ноября, в первый день переговоров, – не случайны. Фактически это решение в логике Бориса Джонсона: "Давайте просто воевать". Потому что в первый же день переговоров, которые должны были стать прологом к заключению договора о мире, ЕС, который финансирует Украину, заявляет, что делает очередной беспрецедентный шаг – отправляет своих инструкторов на Украину, где они фактически станут участниками боестолкновений.
В тот же день Россия официально заявила, что эта миссия станет законной целью для ВС РФ.
Увы, в этой ситуации говорить о мире бессмысленно и преждевременно.
С политической точки зрения это решение направлено на срыв переговорного процесса в Абу-Даби. И таким и стало.
Хорошо, что начался переговорный процесс. Очень важно, что удалось согласовать масштабный обмен военнопленными (называют цифры 1000 на 1000 человек). Но мир это ни на миллиметр не приблизило. И это – непреложный факт.
При этом главным виновником положения вещей является Евросоюз, большинство членов которого хотят воевать с Россией на территории несчастной Украины. При полном согласии в этом украинского режима, который абсолютно не учитывает интересы большинства населения своей страны и существует до тех пор, пока идет война.
Мирный договор, так уж сложилась ситуация на Украине, означает смерть украинского режима – потому что деньги, ресурсы и политическая поддержка, которые укррежиму обеспечивают ЕС и НАТО, существуют ровно до тех пор, пока Украина воюет.