https://ukraina.ru/20261112/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-i-signaly-evrosoyuza-zelenskomu-1084442792.html

Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому

Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому - 13.11.2026 Украина.ру

Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому

Переговоры в Абу-Даби не привели к достижению каких-либо договоренностей о заключении мирного соглашения между Россией и Украиной

2026-11-12T10:29

2026-11-12T10:29

2026-11-13T12:47

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Война продолжается, а результатами встречи представителей РФ, США и Украины стал масштабный обмен пленными и обсуждение условий гарантий безопасности воюющим странам после того, как будет заключен мирный договор.Итоги неутешительные. Впрочем, они и не могли быть иными. Позиции сторон остаются диаметрально противоположными по основным пунктам, прежде всего территориальному. Россия настаивает, что территории, которые уже вошли в состав РФ и закреплены в этом статусе в Конституции страны, не могут быть на что-либо обменены и должны быть в этом статусе, то есть российских, признаны Украиной и мировым сообществом.Украинский режим с этим не согласен, поскольку это означает его капитуляцию. И вообще предлагает вести переговоры по территориям после заключения мира. Учитывая многократные обманы Запада и Украины в частности, которые, как правило, следовали после уступок России, руководство РФ против каких-либо временных, в том числе энергетического, перемирий. По всем остальным пунктам переговоров ситуация примерно та же, будь то денацификация Украины или прекращение преследования канонического православия.Достижением считается единственное (кроме самого факта начала переговорного процесса) - то, что стороны конфликта стали обсуждать послевоенные гарантии своей безопасности. Тут есть нюансы, но они не имеют принципиального значения по двум важным основаниям. Первое – говорить о послевоенных гарантиях при продолжении войны можно, но без заключения мира и окончания войны преждевременно. Какой будет Украина после того, как закончится война? Будет ли она вообще существовать? Какое в ней будет государственное устройство и какой будет власть – нацистской, как сегодня, или демократической, основанной на равноправии народов и примате закона?И второй важный пункт. Безопасность России и Украины – составляющие более широкого понятия – в целом безопасности Европы (даже не ЕС). То есть обсуждение части без обсуждения и выработки принципов общего процесса кажется чистой схоластикой. Это скорее дипломатический ход, чем выработка решений, если учесть важный момент, от которого никуда не денешься, – в переговорах о послевоенных гарантиях в Европе в отношении России и Украины не участвовали европейские структуры – ЕС и НАТО.Сами переговоры – лишь часть большого общего процесса. Речь идет не о результатах, а о выработке взаимоприемлемых предложений двух воюющих между собой государств самой Европе. Они обсудили, выработали предложения, которые теперь предлагают европейским структурам. И в этом смысле противоречий здравому смыслу и общей логике событий нет. Если бы не один нюанс.Европа не хочет мира. То есть Европейский союз и НАТО не могут быть (и потому не стали) участниками переговорного процесса даже не потому, что не способны выработать приемлемые условия и гарантии послевоенной безопасности в Европе (а они именно сегодня к этому не готовы), а потому что они в своем большинстве – не за мир, а за продолжение войны.Показательным событием стало заявление Европейского совета в первый день переговоров. 10 ноября стало известно, что Евросоюз решил изменить подход к военной помощи Украине. Совет ЕС одобрил присутствие европейской военной миссии непосредственно на украинской территории. Прежде подготовка бойцов ВСУ проходила исключительно в странах Евросоюза.И само решение, и дата его опубликования - 10 ноября, в первый день переговоров, – не случайны. Фактически это решение в логике Бориса Джонсона: "Давайте просто воевать". Потому что в первый же день переговоров, которые должны были стать прологом к заключению договора о мире, ЕС, который финансирует Украину, заявляет, что делает очередной беспрецедентный шаг – отправляет своих инструкторов на Украину, где они фактически станут участниками боестолкновений. В тот же день Россия официально заявила, что эта миссия станет законной целью для ВС РФ.Увы, в этой ситуации говорить о мире бессмысленно и преждевременно.С политической точки зрения это решение направлено на срыв переговорного процесса в Абу-Даби. И таким и стало.Хорошо, что начался переговорный процесс. Очень важно, что удалось согласовать масштабный обмен военнопленными (называют цифры 1000 на 1000 человек). Но мир это ни на миллиметр не приблизило. И это – непреложный факт.При этом главным виновником положения вещей является Евросоюз, большинство членов которого хотят воевать с Россией на территории несчастной Украины. При полном согласии в этом украинского режима, который абсолютно не учитывает интересы большинства населения своей страны и существует до тех пор, пока идет война.Мирный договор, так уж сложилась ситуация на Украине, означает смерть украинского режима – потому что деньги, ресурсы и политическая поддержка, которые укррежиму обеспечивают ЕС и НАТО, существуют ровно до тех пор, пока Украина воюет.Подробнее о главных событиях ноября - в статье Захара Виноградова "Сможет ли Трамп сыграть одновременно на двух роялях? Чего ждать от трех главных событий ноября"

https://ukraina.ru/20261109/ponyatye-na-peregovorakh-v-abu-dabi-rukami-nichego-ne-trogat-1084372364.html

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