https://ukraina.ru/20261112/ukrainskiy-sud-prigovoril-podrostka-k-chteniyu-lesi-ukrainki-za-svyaz-s-rossiey-1084450046.html

Украинский суд приговорил подростка к чтению Леси Украинки за "связь с Россией"

Украинский суд приговорил подростка к чтению Леси Украинки за "связь с Россией" - 12.11.2026 Украина.ру

Украинский суд приговорил подростка к чтению Леси Украинки за "связь с Россией"

Суд в Кировоградской области приговорил несовершеннолетнего к принудительному чтению произведений украинских классиков, включая стихи Владимира Сосюры и Леси Украинки, обвинив его в сотрудничестве с Россией, пишет "Страна.ua"

2026-11-12T14:15

2026-11-12T14:15

2026-11-12T14:15

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По сведениям журналистов, поводом для разбирательства стала предполагаемая передача российской стороне фотографий расположения воинских частей. В рамках приговора суд обязал молодого человека ознакомиться с повестью Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья", романом Анатолия Димарова "И будут люди", а также со стихотворениями "Любить Украину" Владимира Сосюры и "Повсюду стоны, плач, рыданья" Леси Украинки. Помимо этого, фигуранту дела назначили два года испытательного срока.Ранее, в октябре, украинские власти инициировали новый этап борьбы с русским языком, решив ввести запрет на русскоязычные песни местного производства. Языковой омбудсмен страны Елена Ивановская анонсировала разработку законопроекта, который полностью заблокирует любой контент на русском языке, даже если он был создан самими гражданами Украины.Подробнее - в материале Языковой омбудсмен Украины раскрыла, как будет добивать русский язык на сайте Украина.ру.

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