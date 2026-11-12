https://ukraina.ru/20261112/v-kieve-nashli-novuyu-predatelnitsu-natsionalisty-atakovali-vnuchku-gurchenko-1084452082.html

В Киеве нашли новую "предательницу": националисты атаковали внучку Гурченко

В Киеве нашли новую "предательницу": националисты атаковали внучку Гурченко - 12.11.2026 Украина.ру

В Киеве нашли новую "предательницу": националисты атаковали внучку Гурченко

В день рождения российской актрисы Людмилы Гурченко украинские СМИ сосредоточили свое внимание на ее единственной внучке Елене Королёвой. Не обошли они вниманием ни наследство родственницы, ни её личную жизнь, ни политические взгляды, разумеется

2026-11-12T15:00

2026-11-12T15:00

2026-11-12T15:00

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В четверг, 12 ноября, Людмиле Гурченко исполнился бы 91 год. Однако вместо рассказа о творчестве актрисы украинское издание OBOZ.UA решило разобраться в личной жизни ее внучки. В начале материала журналисты напомнили, что Гурченко родилась и выросла в Харькове, хотя известность получила благодаря работе в советском и российском кино. По логике авторов статьи, внучка актрисы обязана была занять сторону Киева, ведь её родственница родом с Украины. Так как публичных заявлений, осуждающих действия России, со стороны Королёвой не было, украинская пресса принялась копаться в биографии внучки российской актрисы, а заодного и всей ее семьи. Так, например, в публикации промелькнуло, что с дочерью артистка не ладила, а вот с внучкой отношения у нее сложились гораздо лучше.После смерти Гурченко вокруг её имущества разгорелись судебные споры. В публикации утверждается, что из-за особенностей оформления наследства Королевой пришлось несколько лет отстаивать свои права. В итоге ей достались две квартиры в центре Москвы, автомобили и загородный дом.До этого Королева лишилась работы на телевидении, а часть имущества бабушки выставила на продажу. О переезде она рассказывала в соцсетях, признаваясь, что постепенно привыкает к деревенской жизни. Однако на этих подробностях авторы статьи не остановились. Они решили напомнить и о личных переживаниях женщины.В частности, украинское издание связало тяжелый период в ее жизни с расставанием с певцом Прохором Шаляпиным и потерей ребенка. Сообщается, что после этого Королёва на некоторое время практически исчезла из публичного пространства, а позднее вновь начала публиковать фотографии в соцсетях.Однако, как это бывает в каждой второй украинской статье, разговор неизменно зашел о политике. Главная часть статьи оказалась связана вовсе не с наследством или неудачами в личной жизни. Украинских журналистов куда сильнее заинтересовало, почему внучка уроженки Харькова не осуждает российскую власть.Дабы высмеять патриотизм Королевой, авторы статьи вспомнили публикацию женщины от 2023 года, когда она поздравила соотечественников с Днем Победы и рассказала о своем прадеде, дошедшем до Берлина. Еще одним поводом для недовольства стало посещение концерта 9 мая 2025 года, где исполняли "Катюшу", а участники выступали в советской военной форме.Любопытно, что незадолго до этого то же издание посвятило отдельный материал московской квартире самой Гурченко. Журналисты подробно описали жилье актрисы площадью около 120 квадратных метров, четырехметровые потолки, антиквариат, лепнину и дорогой паркет.Правда, и рассказ об интерьерах украинская пресса не смогла оставить без политики. Авторы утверждали, что, несмотря на роскошную московскую квартиру и многолетнюю карьеру в России, Гурченко якобы так и не почувствовала себя там дома, поскольку всю жизнь тосковала по Харькову.Скончалась актриса в 2011 году, поэтому приписывать ей отношение к сегодняшним событиям со стороны украинских журналистов выглядит не только неуважительным, но жалким. Кстати говоря, делают они это не впервой. Так, за музыканта Виктора Цоя уже ответили, что тот думает о войне на Украине. Впрочем, влезать в жизни родственников почивших артистов входит у украинской прессы в привычку. Сегодня же, 12 ноября, журналисты поспешили связать отсутствие родственников российской артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной на ее похоронах с политическими взглядами актрисы, а заодно припомнили ей поддержку РоссииПодробности в публикации Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы.

https://ukraina.ru/20261112/ya-khochu-v-dollarakh-ukrainskaya-pevitsa-vozmutilas-svoey-pensiey--1084445225.html

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