Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы - 12.11.2026 Украина.ру
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Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы
Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы - 12.11.2026 Украина.ру
Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы
На похоронах российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не оказалось её старшей дочери, внучки и правнука, живущих на Украине. Местные СМИ поспешили связать их отсутствие с политическими взглядами актрисы, а заодно припомнили ей поддержку России
2026-11-12T13:30
2026-11-12T13:30
новости
украина
россия
киев
владимир путин
артист
российские артисты
москва
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Украинские журналисты нашли повод для политических разборок даже после появления новостей о похоронах актрисы, с которой 11 ноября простились в Москве. Пока родные, друзья и коллеги провожали Федосееву-Шукшину в последний путь, украинские СМИ судорожно на пальцах считали, кто из родственников не посетил церемонию.Особое внимание досталось старшей дочери артистки Анастасии Ворониной-Франсишку, имеющей украинское гражданство. На похоронах её не было, как и внучки актрисы Лауры с сыном, проживающих в Киеве. Украинские издания объяснили отсутствие родственников нежеланием ехать в Россию, хотя никаких заявлений с их стороны не поступало. Две другие дочери Федосеевой-Шукшиной, Мария и Ольга, на церемонию приехали. Правда, украинские журналисты не упустили возможности посплетничать и про них. Оказалось, сестры держались на расстоянии друг от друга. Видимо, даже во время такого событий украинским журналистам не терпелось выяснить, насколько дружно стоят родственники у гроба.Отдельного внимания украинской прессы удостоился венок от российского президента Владимира Путина. Ранее он также выразил соболезнования семье актрисы. Именно эти жесты со стороны президента для украинской стороны стали еще одним поводом напомнить о политических взглядах Федосеевой-Шукшиной.Не забыли журналисты и о том, что актриса снималась в украинских кинопроектах и о том, что некоторое время жила в Киеве. По логике авторов статей, в благодарность за эти роли Федосеева-Шукшина должна была до конца жизни сохранять особое отношение к Украине и ни в коем случае её не покидать.С ожиданиями украинской прессы взгляды артистки между тем не совпали. Федосеева-Шукшина поддерживала СВО и политику российских властей, а по словам её адвоката, помимо этого, помогала детям, потерявшим жилье. Украинские СМИ тем временем не остановились и переключились на остальных членов семьи. Дочери актрисы Марии Шукшиной припомнили поддержку Путина и ее призывы сообщать о публичном исполнении песен Верки Сердючки и Софии Ротару. Не обошли вниманием и внука артистки Макара Касаткина, который, как сообщалось, отправлялся в зону боевых действий, а затем вернулся к работе в кино.Скончалась актриса 6 ноября в возрасте 88 лет. За несколько недель до смерти ее госпитализировали с проблемами с сердцем. Состояние артистки ухудшилось, врачи перевели пациентку в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти, по опубликованным сведениям, стала сердечная недостаточность.
https://ukraina.ru/20261112/ya-khochu-v-dollarakh-ukrainskaya-pevitsa-vozmutilas-svoey-pensiey--1084445225.html
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новости, украина, россия, киев, владимир путин, артист, российские артисты, москва
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, артист, российские артисты, Москва

Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы

13:30 12.11.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве
Прощание с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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На похоронах российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не оказалось её старшей дочери, внучки и правнука, живущих на Украине. Местные СМИ поспешили связать их отсутствие с политическими взглядами актрисы, а заодно припомнили ей поддержку России
Украинские журналисты нашли повод для политических разборок даже после появления новостей о похоронах актрисы, с которой 11 ноября простились в Москве. Пока родные, друзья и коллеги провожали Федосееву-Шукшину в последний путь, украинские СМИ судорожно на пальцах считали, кто из родственников не посетил церемонию.
Особое внимание досталось старшей дочери артистки Анастасии Ворониной-Франсишку, имеющей украинское гражданство. На похоронах её не было, как и внучки актрисы Лауры с сыном, проживающих в Киеве. Украинские издания объяснили отсутствие родственников нежеланием ехать в Россию, хотя никаких заявлений с их стороны не поступало.
Две другие дочери Федосеевой-Шукшиной, Мария и Ольга, на церемонию приехали. Правда, украинские журналисты не упустили возможности посплетничать и про них. Оказалось, сестры держались на расстоянии друг от друга. Видимо, даже во время такого событий украинским журналистам не терпелось выяснить, насколько дружно стоят родственники у гроба.
Отдельного внимания украинской прессы удостоился венок от российского президента Владимира Путина. Ранее он также выразил соболезнования семье актрисы. Именно эти жесты со стороны президента для украинской стороны стали еще одним поводом напомнить о политических взглядах Федосеевой-Шукшиной.
Не забыли журналисты и о том, что актриса снималась в украинских кинопроектах и о том, что некоторое время жила в Киеве. По логике авторов статей, в благодарность за эти роли Федосеева-Шукшина должна была до конца жизни сохранять особое отношение к Украине и ни в коем случае её не покидать.
С ожиданиями украинской прессы взгляды артистки между тем не совпали. Федосеева-Шукшина поддерживала СВО и политику российских властей, а по словам её адвоката, помимо этого, помогала детям, потерявшим жилье.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
12:33
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Украинские СМИ тем временем не остановились и переключились на остальных членов семьи. Дочери актрисы Марии Шукшиной припомнили поддержку Путина и ее призывы сообщать о публичном исполнении песен Верки Сердючки и Софии Ротару. Не обошли вниманием и внука артистки Макара Касаткина, который, как сообщалось, отправлялся в зону боевых действий, а затем вернулся к работе в кино.
Скончалась актриса 6 ноября в возрасте 88 лет. За несколько недель до смерти ее госпитализировали с проблемами с сердцем. Состояние артистки ухудшилось, врачи перевели пациентку в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти, по опубликованным сведениям, стала сердечная недостаточность.
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