https://ukraina.ru/20261112/ryabkov-predupredil-chem-oberntsya-podklyuchenie-evropy-k-peregovoram-1084446190.html
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам - 12.11.2026 Украина.ру
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
Президент России Владимир Путин доведёт позицию России до американских переговорщиков, а дальше задача США — вразумлять своих европейских подопечных. Об этом 12 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2026-11-12T12:39
2026-11-12T12:39
2026-11-12T12:39
новости
россия
европа
сша
сергей рябков
нато
ростислав ищенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
По его словам, европейские коллеги сегодня не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл. "Дальше их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл", — считает Рябков.Рябков также отметил, что представители европейских государств чувствуют себя ущемлёнными, поскольку их не подключили к переговорам о завершении конфликта. Однако, по его мнению, участие европейцев может только помешать достигнутым усилиям по урегулированию, поскольку они не принимают подходы России и негативно относятся к идеям США."Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд", — подчеркнул замминистра.Он также указал на серьёзный разрыв в подходах США и Европы. По словам Рябкова, подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий.Отдельно Рябков прокомментировал присутствие на переговорах в Абу-Даби главкома НАТО в Европе. По его словам, это добавило в обсуждения "серьёзную дозу профессионализма со стороны Запада". "Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полном объёме всем этим материалом владеют, и они работали суперпрофессионально", — добавил дипломат.О переговорах в Абу-Даби – в интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
россия
европа
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, сша, сергей рябков, нато, ростислав ищенко, владимир путин
Новости, Россия, Европа, США, Сергей Рябков, НАТО, Ростислав Ищенко, Владимир Путин
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
Президент России Владимир Путин доведёт позицию России до американских переговорщиков, а дальше задача США — вразумлять своих европейских подопечных. Об этом 12 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
По его словам, европейские коллеги сегодня не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл. "Дальше их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл", — считает Рябков.
Рябков также отметил, что представители европейских государств чувствуют себя ущемлёнными, поскольку их не подключили к переговорам о завершении конфликта.
Однако, по его мнению, участие европейцев может только помешать достигнутым усилиям по урегулированию, поскольку они не принимают подходы России и негативно относятся к идеям США.
"Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд", — подчеркнул замминистра.
Он также указал на серьёзный разрыв в подходах США и Европы. По словам Рябкова, подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий.
Отдельно Рябков прокомментировал присутствие на переговорах в Абу-Даби главкома НАТО в Европе.
По его словам, это добавило в обсуждения "серьёзную дозу профессионализма со стороны Запада".
"Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полном объёме всем этим материалом владеют, и они работали суперпрофессионально", — добавил дипломат.