Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам - 12.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261112/ryabkov-predupredil-chem-oberntsya-podklyuchenie-evropy-k-peregovoram-1084446190.html
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам - 12.11.2026 Украина.ру
Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
Президент России Владимир Путин доведёт позицию России до американских переговорщиков, а дальше задача США — вразумлять своих европейских подопечных. Об этом 12 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2026-11-12T12:39
2026-11-12T12:39
новости
россия
европа
сша
сергей рябков
нато
ростислав ищенко
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_1a2a6d163bd9eadf330809fd097630fb.jpg
По его словам, европейские коллеги сегодня не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл. "Дальше их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл", — считает Рябков.Рябков также отметил, что представители европейских государств чувствуют себя ущемлёнными, поскольку их не подключили к переговорам о завершении конфликта. Однако, по его мнению, участие европейцев может только помешать достигнутым усилиям по урегулированию, поскольку они не принимают подходы России и негативно относятся к идеям США."Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд", — подчеркнул замминистра.Он также указал на серьёзный разрыв в подходах США и Европы. По словам Рябкова, подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий.Отдельно Рябков прокомментировал присутствие на переговорах в Абу-Даби главкома НАТО в Европе. По его словам, это добавило в обсуждения "серьёзную дозу профессионализма со стороны Запада". "Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полном объёме всем этим материалом владеют, и они работали суперпрофессионально", — добавил дипломат.О переговорах в Абу-Даби – в интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073525501_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_d6c02c4fa67e091b68be9e82e5519546.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, сша, сергей рябков, нато, ростислав ищенко, владимир путин
Новости, Россия, Европа, США, Сергей Рябков, НАТО, Ростислав Ищенко, Владимир Путин

Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам

12:39 12.11.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкРоссия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия и США провели новую встречу, посвящённую двусторонней повестке, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин доведёт позицию России до американских переговорщиков, а дальше задача США — вразумлять своих европейских подопечных. Об этом 12 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
По его словам, европейские коллеги сегодня не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл. "Дальше их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл", — считает Рябков.
Рябков также отметил, что представители европейских государств чувствуют себя ущемлёнными, поскольку их не подключили к переговорам о завершении конфликта.
Однако, по его мнению, участие европейцев может только помешать достигнутым усилиям по урегулированию, поскольку они не принимают подходы России и негативно относятся к идеям США.
"Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд", — подчеркнул замминистра.
Он также указал на серьёзный разрыв в подходах США и Европы. По словам Рябкова, подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий.
Отдельно Рябков прокомментировал присутствие на переговорах в Абу-Даби главкома НАТО в Европе.
По его словам, это добавило в обсуждения "серьёзную дозу профессионализма со стороны Запада".
"Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полном объёме всем этим материалом владеют, и они работали суперпрофессионально", — добавил дипломат.
О переговорах в Абу-Даби – в интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаСШАСергей РябковНАТОРостислав ИщенкоВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:04Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
12:39Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
12:33Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией
11:54Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
11:52Плащи-невидимки для фронта. Фильм "Держись!". 12 ноября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:46ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске
11:27В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
11:02"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
10:47Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
10:29Итоги переговоров в Абу-Даби и сигналы Евросоюза Зеленскому
10:24Пропала Зеленская: украинцы не могут найти первую леди
10:21Европейские лидеры ждут ухода Макрона, чтобы закрыть его антироссийский форум — Politico
10:01Теракт в Шушарах: взорван автомобиль с российским офицером
09:42"Всё равно на русских скинут": белорусам платят за прославление УПА*
09:39Дроны, энергетика и морской груз: Минобороны перечислило цели ночной атаки ВС РФ
09:31Дряхлая Европа, эпатажный Зеленский, фокус на безопасности: как прошли переговоры в ОАЭ
09:01Нацгвардия Украины наладила поставки боеприпасов криминалу Сумской области
09:00Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября
08:57Уиткоффу приглянулась куртка сборной России
08:31С особым цинизмом: Европа придумала, как выкачать последние мозги с Украины
Лента новостейМолния