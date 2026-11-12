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Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам

Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам - 12.11.2026 Украина.ру

Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам

Президент России Владимир Путин доведёт позицию России до американских переговорщиков, а дальше задача США — вразумлять своих европейских подопечных. Об этом 12 ноября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2026-11-12T12:39

2026-11-12T12:39

2026-11-12T12:39

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По его словам, европейские коллеги сегодня не демонстрируют ни малейшего желания проявлять здравый смысл. "Дальше их задача — вразумлять подопечных, к которым я отношу в том числе европейских коллег, не демонстрирующих на сегодня ни малейшего желания проявлять здравый смысл", — считает Рябков.Рябков также отметил, что представители европейских государств чувствуют себя ущемлёнными, поскольку их не подключили к переговорам о завершении конфликта. Однако, по его мнению, участие европейцев может только помешать достигнутым усилиям по урегулированию, поскольку они не принимают подходы России и негативно относятся к идеям США."Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счёту означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определённый позитивный заряд", — подчеркнул замминистра.Он также указал на серьёзный разрыв в подходах США и Европы. По словам Рябкова, подключение европейцев к переговорам по Украине может означать срыв полезных усилий.Отдельно Рябков прокомментировал присутствие на переговорах в Абу-Даби главкома НАТО в Европе. По его словам, это добавило в обсуждения "серьёзную дозу профессионализма со стороны Запада". "Как вы понимаете, наши военные представители тоже там были. Они в полном объёме всем этим материалом владеют, и они работали суперпрофессионально", — добавил дипломат.О переговорах в Абу-Даби – в интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Украина отстаивают чужие интересы! Почему переговоры в Абу-Даби бессмысленны - Ищенко

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