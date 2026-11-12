https://ukraina.ru/20261112/uitkoff-i-kushner-priekhali-v-kreml-dlya-obsuzhdeniya-mira-na-ukraine-1084448628.html
Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине
Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине - 12.11.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине
Автомобильный кортеж со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером въехал на территорию Кремля, где запланирована их встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает 12 ноября РИА Новости
2026-11-12T13:20
2026-11-12T13:20
2026-11-12T13:29
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По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, центральной темой предстоящего диалога станет поиск путей мирного разрешения украинского кризиса.Незадолго до этого лайнер с представителями Вашингтона совершил посадку в московском аэропорту Внуково. В правительственном терминале американских гостей встретил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Приезду эмиссаров в российскую столицу предшествовал двухдневный раунд трехсторонних консультаций между Москвой, Вашингтоном и Киевом, проходивший в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По окончании тех дискуссий зять президента США Дональда Трампа анонсировал их совместный с Уиткоффом визит в Москву для беседы с Владимиром Путиным.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, вашингтон, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, украина.ру
Новости, Россия, Вашингтон, Москва, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Украина.ру
Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине
13:20 12.11.2026 (обновлено: 13:29 12.11.2026)
Автомобильный кортеж со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером въехал на территорию Кремля, где запланирована их встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает 12 ноября РИА Новости
По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, центральной темой предстоящего диалога станет поиск путей мирного разрешения украинского кризиса.
Незадолго до этого лайнер с представителями Вашингтона совершил посадку в московском аэропорту Внуково. В правительственном терминале американских гостей встретил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Приезду эмиссаров в российскую столицу предшествовал двухдневный раунд трехсторонних консультаций между Москвой, Вашингтоном и Киевом, проходивший в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По окончании тех дискуссий зять президента США Дональда Трампа анонсировал их совместный с Уиткоффом визит в Москву для беседы с Владимиром Путиным.