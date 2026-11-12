https://ukraina.ru/20261112/uitkoff-i-kushner-priekhali-v-kreml-dlya-obsuzhdeniya-mira-na-ukraine-1084448628.html

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине - 12.11.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине

Автомобильный кортеж со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером въехал на территорию Кремля, где запланирована их встреча с президентом России Владимиром Путиным, передает 12 ноября РИА Новости

2026-11-12T13:20

2026-11-12T13:20

2026-11-12T13:29

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По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, центральной темой предстоящего диалога станет поиск путей мирного разрешения украинского кризиса.Незадолго до этого лайнер с представителями Вашингтона совершил посадку в московском аэропорту Внуково. В правительственном терминале американских гостей встретил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Приезду эмиссаров в российскую столицу предшествовал двухдневный раунд трехсторонних консультаций между Москвой, Вашингтоном и Киевом, проходивший в Абу-Даби 10 и 11 ноября. По окончании тех дискуссий зять президента США Дональда Трампа анонсировал их совместный с Уиткоффом визит в Москву для беседы с Владимиром Путиным.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, россия, вашингтон, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, украина.ру