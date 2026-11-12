https://ukraina.ru/20261112/doch-rusofobki-farion-v-beshenstve-zelenskiy-nadrugalsya-nad-knyaginey-olgoy-1084449230.html

Дочь русофобки Фарион в бешенстве: Зеленский надругался над княгиней Ольгой

Дочь русофобки Фарион в бешенстве: Зеленский надругался над княгиней Ольгой - 12.11.2026 Украина.ру

Дочь русофобки Фарион в бешенстве: Зеленский надругался над княгиней Ольгой

На днях о себе напомнила дочь ныне покойной украинской националистки Ирины Фарион София Особа

2026-11-12T14:01

2026-11-12T14:01

2026-11-12T14:01

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Особа эта пошла вся в мать – с пеной у рта ратует за украинизацию всего и вся, не стесняясь в выражениях, нападает на политических оппонентов своей родительницы и вовсю пиарится на ее имени.На этот раз поперек горла ей встало решение Владимира Зеленского наградить орденом княгини Ольги светскую львицу, телеведущую и певицу Дашу Астафьеву.Даша Астафьева получила орден из рук Зеленского 10 ноября в рамках награждения местных деятелей культуры. Ну как культуры…В "нулевые" годы Астафьева прославилась тем, что стала "девушкой месяца" юбилейного выпуска журнала Playboy. На этом ее заслуги, в общем-то, заканчиваются. Позже она работала на украинском ТВ, пела и плясала во всяких поп-ансамблях, участвовала в украинской вариации "Фабрики звезд".Недавно Астафьевой доверили зачитывать так называемый национальный радиодиктант – ежегодную проверку грамотности украинцев. Тогда ей тоже припомнили съемку в полуголом виде для мужского журнала. Телезвезда оправдывалась и призывала не ставить ее прошлое ей в вину.Теперь же Астафьеву атаковала и дочь Фарион. Последняя ведет жизнь домохозяйки, воспитывает двоих детей. Вторым браком была замужем за идейным националистом Василием Особой. После 2022 года он ушел воевать в составе подразделения, которое сформировала партия "Свобода", а в 2024-м был ликвидирован российской армией на северском направлении.Ирина Фарион была убита во Львове 19 июня 2024 года. Недавно на пожизненный срок был отправлен исполнитель убийства Вячеслав Зинченко, которому на момент совершения преступления было 18 лет.Официально ему предъявили обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти, однако в ходу версия, что Зинченко был близок к "Азову"*, а ликвидация Фарион была санкционирована неонацистами, которые были недовольны "наездами" экс-депутата Верховной Рады на русскоязычных "защитников" Украины.При жизни Фарион на чем свет стоит костерила Зеленского за русский язык. После смерти политика ее сторонники создали петицию с призывом к руководству страны присвоить ей звание Героя Украины. С соответствующим ходатайством в Раду обратилась военная администрация Львова, однако парламентарии отказались поддержать это обращение.Пока вся память о Фарион – это переименованная улочка во Львове и сомнительный памятник там же. Он представляет из себя похожую на деревенский туалет медную коробку с вырезанными в ней словами "язык", "воля", "нация" и "сила". Если заглянуть через эти слова вовнутрь, то можно прочесть там цитаты националистки.*Деятельность организации запрещена в РФ

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новости, львов, украина, россия, ирина фарион, владимир зеленский, playboy