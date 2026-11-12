Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield - 12.11.2026 Украина.ру
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Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield - 12.11.2026 Украина.ру
Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
Владимир Зеленский заявил о системных ограничениях скорости работы спутниковой связи Starshield на территории Украины — до 161 км/ч (100 миль/ч). Об этом 12 ноября он написал у себя в Телеграм-канале
2026-11-12T13:04
2026-11-12T13:04
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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По словам Зеленского, сбои фиксируют вдоль всей линии фронта и на освобожденных Россией территориях. ВСУ проверяли обстоятельства и установили: речь идёт не о случайных ошибках, а о системных ограничениях скорости Starshield. Это существенно усложняет перехват реактивных дронов — уже есть случаи попаданий из-за того, что украинские средства поражения не могут развить достаточную скорость и вовремя перехватить цели."Украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы спутниковой связи Starshield на территории Украины — до 161 км/ч", — пожаловался глава киевского режима.Starshield — спутниковый сервис SpaceX для государственных и военных структур на базе Starlink, предназначенный для защищённой связи. В ночь на 14 октября SpaceX уже ограничила скорость украинских военных терминалов Starshield во время движения — по данным Минобороны Украины, компания ввела ограничения без предварительного уведомления Сил обороны. Это затруднило работу дронов, разведки и фронтовой логистики. Об ограничениях Starshield – в материале "Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield

13:04 12.11.2026
 
© REUTERS / Lisi Niesner
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Lisi Niesner
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Владимир Зеленский заявил о системных ограничениях скорости работы спутниковой связи Starshield на территории Украины — до 161 км/ч (100 миль/ч). Об этом 12 ноября он написал у себя в Телеграм-канале
По словам Зеленского, сбои фиксируют вдоль всей линии фронта и на освобожденных Россией территориях.
ВСУ проверяли обстоятельства и установили: речь идёт не о случайных ошибках, а о системных ограничениях скорости Starshield. Это существенно усложняет перехват реактивных дронов — уже есть случаи попаданий из-за того, что украинские средства поражения не могут развить достаточную скорость и вовремя перехватить цели.
"Украинские военные уже несколько дней фиксируют системные ограничения скорости работы спутниковой связи Starshield на территории Украины — до 161 км/ч", — пожаловался глава киевского режима.
Starshield — спутниковый сервис SpaceX для государственных и военных структур на базе Starlink, предназначенный для защищённой связи.
В ночь на 14 октября SpaceX уже ограничила скорость украинских военных терминалов Starshield во время движения — по данным Минобороны Украины, компания ввела ограничения без предварительного уведомления Сил обороны. Это затруднило работу дронов, разведки и фронтовой логистики. Об ограничениях Starshield – в материале "Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
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