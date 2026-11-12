"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход - 12.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261112/pust-edyat-pirozhnye-britanskie-aktry-predlozhili-ukraintsam-nebanalnyy-vykhod-1084452652.html
"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход
"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход - 12.11.2026 Украина.ру
"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход
Актёры Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям Фреда и Джорджа Уизли, обратились к украинцам. Они предложили свой способ забыть о непростых жизненных обстоятельствах, в которых оказались жители Украины. Братья предложили жителям Украины посмотреть их кулинарное шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"
2026-11-12T15:11
2026-11-12T15:11
украина
киев
днепр
новости
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084452530_0:53:1031:632_1920x0_80_0_0_2cf0c6f56058ef51a0ef99a993304a36.jpg
"Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. За те 42 минуты программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?", и представить: "Что бы я создал, если бы готовил эту выпечку?". Например, какие ингредиенты туда добавил бы, что хотел бы попробовать. Я действительно надеюсь, что просмотр шоу подарит каждому на Украине радость", – заявили братья.Фелпсы – ведущие третьего сезона этого кулинарного шоу, в рамках которого кондитеры создают магические и невероятные по масштабу десерты. Актёры уверены, что наблюдение за этим действом подтолкнет украинцев представить себя участниками шоу, а значит и отвлечься от повседневных проблем."Надеюсь, это вдохновит вас пойти на кухню и испечь что-нибудь вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Думаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго", – отметили актёры.Тем временем на самой Украине, в т. ч. в столице, обстановка явно не способствует готовке. Так, киевляне жалуются на массовое несоблюдение графиков по свету. Как утверждают некоторые жители Киева, электричества у них нет до пяти суток. При этом в энергетической компании ДТЭК на все вопросы жителей отвечают, что свет у них есть или его скоро дадут.Кроме того, 9 ноября жители одного из жилых комплексов в Киеве устроили акцию протеста после шести суток без электричества. Люди перекрыли улицу Житомирскую.Одновременно с этим в Киеве назревает и другой кризис. Так, бывший председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что в случае проблем с канализацией, вызванных энергетическим блэкаутом, уже через 3-4 дня нечистоты начнут сбрасывать в Днепр на время проведения ремонтных работ.Он указал, что это может привести к экологической катастрофе и создать угрозу для водозаборов городов, расположенных ниже по течению реки.Украинцев попытался успокоить директор организации "Институт города" Александр Сергиенко. Он заявил, что даже остановка Бортнической станции аэрации не приведет к катастрофическим последствиям для Днепра. По его словам, через Киев за сутки проходит около 118 млн кубометров речной воды. При этом объём городских стоков составляет примерно 700 тыс. кубометров.Впрочем, киевлян это не утешило. В условиях, когда в столице Украины, да и в других городах страны, нет электроэнергии и ожидаются перебои с поставками воды и работой канализации, кулинария может оказаться затруднительным занятием.
https://ukraina.ru/20261112/devyat-oblastey-ukrainy-ostalis-bez-sveta--1084449528.html
украина
киев
днепр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0c/1084452530_0:0:1031:774_1920x0_80_0_0_2a631115fcbc6da7beba0e057857f8ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, днепр, новости, дтэк
Украина, Киев, Днепр, Новости, ДТЭК

"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход

15:11 12.11.2026
 
© YouTube / WAVE РБК-УкраїнаДжеймс и Оливер Фелпсы
Джеймс и Оливер Фелпсы - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© YouTube / WAVE РБК-Україна
Читать в
ДзенTelegram
Актёры Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям Фреда и Джорджа Уизли, обратились к украинцам. Они предложили свой способ забыть о непростых жизненных обстоятельствах, в которых оказались жители Украины. Братья предложили жителям Украины посмотреть их кулинарное шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"
"Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. За те 42 минуты программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?", и представить: "Что бы я создал, если бы готовил эту выпечку?". Например, какие ингредиенты туда добавил бы, что хотел бы попробовать. Я действительно надеюсь, что просмотр шоу подарит каждому на Украине радость", – заявили братья.
Фелпсы – ведущие третьего сезона этого кулинарного шоу, в рамках которого кондитеры создают магические и невероятные по масштабу десерты. Актёры уверены, что наблюдение за этим действом подтолкнет украинцев представить себя участниками шоу, а значит и отвлечься от повседневных проблем.
"Надеюсь, это вдохновит вас пойти на кухню и испечь что-нибудь вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Думаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго", – отметили актёры.
Тем временем на самой Украине, в т. ч. в столице, обстановка явно не способствует готовке. Так, киевляне жалуются на массовое несоблюдение графиков по свету. Как утверждают некоторые жители Киева, электричества у них нет до пяти суток. При этом в энергетической компании ДТЭК на все вопросы жителей отвечают, что свет у них есть или его скоро дадут.
Кроме того, 9 ноября жители одного из жилых комплексов в Киеве устроили акцию протеста после шести суток без электричества. Люди перекрыли улицу Житомирскую.
Одновременно с этим в Киеве назревает и другой кризис. Так, бывший председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что в случае проблем с канализацией, вызванных энергетическим блэкаутом, уже через 3-4 дня нечистоты начнут сбрасывать в Днепр на время проведения ремонтных работ.
Он указал, что это может привести к экологической катастрофе и создать угрозу для водозаборов городов, расположенных ниже по течению реки.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
14:05
Девять областей Украины остались без света В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"
Украинцев попытался успокоить директор организации "Институт города" Александр Сергиенко. Он заявил, что даже остановка Бортнической станции аэрации не приведет к катастрофическим последствиям для Днепра. По его словам, через Киев за сутки проходит около 118 млн кубометров речной воды. При этом объём городских стоков составляет примерно 700 тыс. кубометров.
Впрочем, киевлян это не утешило. В условиях, когда в столице Украины, да и в других городах страны, нет электроэнергии и ожидаются перебои с поставками воды и работой канализации, кулинария может оказаться затруднительным занятием.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевДнепрНовостиДТЭК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:31Город без корабелов. В Николаеве строили суда, а теперь торгуют гранатометами
16:01Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему
16:00Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары
15:49Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм
15:45Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки
15:35"Ленобласть в опасности, как и кошельки россиян, а неформалам раздают повестки" — фейки недели
15:22Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле
15:11"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход
15:00В Киеве нашли новую "предательницу": националисты атаковали внучку Гурченко
14:48Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ
14:47Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом
14:40Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном
14:15Украинский суд приговорил подростка к чтению Леси Украинки за "связь с Россией"
14:05Девять областей Украины остались без света
14:01Дочь русофобки Фарион в бешенстве: Зеленский надругался над княгиней Ольгой
13:53"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд
13:30Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы
13:28Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине
13:20Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине
13:04Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
Лента новостейМолния