https://ukraina.ru/20261112/pust-edyat-pirozhnye-britanskie-aktry-predlozhili-ukraintsam-nebanalnyy-vykhod-1084452652.html

"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход

"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход - 12.11.2026 Украина.ру

"Пусть едят пирожные": Британские актёры предложили украинцам небанальный выход

Актёры Джеймс и Оливер Фелпсы, известные по ролям Фреда и Джорджа Уизли, обратились к украинцам. Они предложили свой способ забыть о непростых жизненных обстоятельствах, в которых оказались жители Украины. Братья предложили жителям Украины посмотреть их кулинарное шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки"

2026-11-12T15:11

2026-11-12T15:11

2026-11-12T15:11

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"Думаю, это отличный способ отвлечься от всего, что вас сейчас беспокоит. За те 42 минуты программы вы можете подумать: "Что мне может понравиться?", и представить: "Что бы я создал, если бы готовил эту выпечку?". Например, какие ингредиенты туда добавил бы, что хотел бы попробовать. Я действительно надеюсь, что просмотр шоу подарит каждому на Украине радость", – заявили братья.Фелпсы – ведущие третьего сезона этого кулинарного шоу, в рамках которого кондитеры создают магические и невероятные по масштабу десерты. Актёры уверены, что наблюдение за этим действом подтолкнет украинцев представить себя участниками шоу, а значит и отвлечься от повседневных проблем."Надеюсь, это вдохновит вас пойти на кухню и испечь что-нибудь вместе с семьей и друзьями, создавая что-то новое. Думаю, это будут воспоминания, которые вы запомните надолго", – отметили актёры.Тем временем на самой Украине, в т. ч. в столице, обстановка явно не способствует готовке. Так, киевляне жалуются на массовое несоблюдение графиков по свету. Как утверждают некоторые жители Киева, электричества у них нет до пяти суток. При этом в энергетической компании ДТЭК на все вопросы жителей отвечают, что свет у них есть или его скоро дадут.Кроме того, 9 ноября жители одного из жилых комплексов в Киеве устроили акцию протеста после шести суток без электричества. Люди перекрыли улицу Житомирскую.Одновременно с этим в Киеве назревает и другой кризис. Так, бывший председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что в случае проблем с канализацией, вызванных энергетическим блэкаутом, уже через 3-4 дня нечистоты начнут сбрасывать в Днепр на время проведения ремонтных работ.Он указал, что это может привести к экологической катастрофе и создать угрозу для водозаборов городов, расположенных ниже по течению реки.Украинцев попытался успокоить директор организации "Институт города" Александр Сергиенко. Он заявил, что даже остановка Бортнической станции аэрации не приведет к катастрофическим последствиям для Днепра. По его словам, через Киев за сутки проходит около 118 млн кубометров речной воды. При этом объём городских стоков составляет примерно 700 тыс. кубометров.Впрочем, киевлян это не утешило. В условиях, когда в столице Украины, да и в других городах страны, нет электроэнергии и ожидаются перебои с поставками воды и работой канализации, кулинария может оказаться затруднительным занятием.

https://ukraina.ru/20261112/devyat-oblastey-ukrainy-ostalis-bez-sveta--1084449528.html

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