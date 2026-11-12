Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом - 12.11.2026 Украина.ру
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Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом
Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом - 12.11.2026 Украина.ру
Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во время выступления с парламентской трибуны подверг критике Владимира Зеленского за неуместные шутки в адрес президента США Дональда Трампа на фоне переговоров
2026-11-12T14:47
2026-11-12T14:47
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По словам парламентария, в тот самый день, когда переговорный процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки, Зеленский решил публично высмеять американского лидера. Гончаренко* задался вопросом, как можно днем насмехаться над Трампом, а уже вечером рассчитывать на его содействие в организации диалога с российским лидером Владимиром Путиным и достижении мира.Депутат подчеркнул, что сейчас стране необходимы серьезная дипломатия, снижение напряженности и реальные шаги, а не "очередной спектакль по всему миру".Комментируя поведение Зеленского, он добавил, что "можно уйти из "95 квартала", но, похоже, "95 квартал" из тебя никогда не уйдет".Он также высказал предположение, что Зеленский на самом деле не заинтересован в прекращении конфликта.Поводом для критики послужила речь Зеленского перед депутатами в Дании, где он решил иронично высказаться об идее Трампа присоединить Гренландию. Зеленский предположил, что президент США на самом деле стремился не к получению новых территорий, а к тому, чтобы "стать немного более датчанином", добавив, что именно этого американскому политику, возможно, и не хватало.Еще о критике Зеленского - в материале "У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, дания, владимир зеленский, дональд трамп, алексей гончаренко, верховная рада, квн, украина.ру
Новости, США, Россия, Дания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, КВН, Украина.ру

Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом

14:47 12.11.2026
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото : соцсети
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* во время выступления с парламентской трибуны подверг критике Владимира Зеленского за неуместные шутки в адрес президента США Дональда Трампа на фоне переговоров
По словам парламентария, в тот самый день, когда переговорный процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки, Зеленский решил публично высмеять американского лидера.
Гончаренко* задался вопросом, как можно днем насмехаться над Трампом, а уже вечером рассчитывать на его содействие в организации диалога с российским лидером Владимиром Путиным и достижении мира.
Депутат подчеркнул, что сейчас стране необходимы серьезная дипломатия, снижение напряженности и реальные шаги, а не "очередной спектакль по всему миру".
Комментируя поведение Зеленского, он добавил, что "можно уйти из "95 квартала", но, похоже, "95 квартал" из тебя никогда не уйдет".
Он также высказал предположение, что Зеленский на самом деле не заинтересован в прекращении конфликта.
Поводом для критики послужила речь Зеленского перед депутатами в Дании, где он решил иронично высказаться об идее Трампа присоединить Гренландию. Зеленский предположил, что президент США на самом деле стремился не к получению новых территорий, а к тому, чтобы "стать немного более датчанином", добавив, что именно этого американскому политику, возможно, и не хватало.
Еще о критике Зеленского - в материале "У тебя страна горит, а ты шутить вздумал": Соскин разнес "КВН" Зеленского о Трампе на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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