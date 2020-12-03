Во вторник, 1 декабря, официальный блог Google Украина опубликовал топ самых популярных у украинцев музыкальных клипов в 2020 году. Оказалось, что все они русскоязычные

Во вторник, 1 декабря, официальный блог Google Украина опубликовал топ самых популярных у украинцев музыкальных клипов в 2020 году.



Первое место по популярности занял клип на песню «Краш» российских исполнителей Клавы Коки и Niletto.

Второе — клип на песню Hypnodancer российской группы Little Big.

Третье — клип на песню «Девочка, танцуй» украинского дуэта Αrtik & Asti.

Четвёртое — клип на песню «Пикачу» блогеров Mia Boyka и Егора Шипа.

Пятое — клип на песню Uno российской группы Little Big, которую отобрали для участия на «Евровидении-2020».

Шестое — клип на песню Caddilac российских исполнителей Morgenstern и Элджея.

Седьмое — клип на песню «Юность» группы Dabro.

Восьмое — клип на песню Εl Problema российских рэперов Morgenstern и Тимати.

Девятое — клип на песню «Неболей» российских исполнителей Баста и Zivert.

Десятое — клип на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА» украинских исполнителей Веры Брежневой и Monatik-а.

Среди национал-патриотической части украинского общества эта публикация в официальном блоге Google Украина вызвала негодование. Оказалось, что молодые украинцы отдают предпочтение либо песням на русском языке, либо песням российских исполнителей. Примечательно, что украинские группы, занимающие место в рейтинге, «раскрутились» именно в России.

Всё это показало, что националистическая пропаганда пока не затрагивает сферу музыкальных интересов молодых жителей Украины. Однако национал-патриоты не намерены опускать руки.

Крах стереотипов

За два дня до опубликования рейтинга клипов от Google украинская писательница Лариса Ницой рассказывала в Facebook своим подписчикам, что русский язык — признак неуспешного человека.

«Попросил меня американский продавец украинских книжек Андрей Чалей отправить ему посылку книг. Раньше для этих целей я пользовалась услугами «Новой почты» и «Мост-экспресса», но в этот раз меня попросили отправить посылку по «Укрпочте», — рассказала Ницой.

Она провела в отделении «Укрпочты» два дня и поделилась.

«Все, кто приходил за пенсией, переводами, другой социалкой, были небогатой внешности и разговаривали по-русски. Все, кто отправлял посылку за границу (и такие сюда забрели) или деловые письма (по многу страниц с описанием), — такие были одеты дороже и говорили по-украински, и, что интересно, на русский с русскоязычными операторами не переходили», — отметила Ницой.

Пока Ницой никак не отреагировала на топ от украинской службы Google. У остальных сетевых патриотов Украины траур.

Так, блогер и сценарист Антон Ходза прокомментировал рейтинг от Google видео с «голубем-суицидником».

«Когда увидел, что Украина смотрела на YouTube в 2020 году», — подписал он видео.

В комментариях под новостью о гугловском топе в украинском издании ITC многие читатели выражали своё разочарование тем, что происходит.

«Малороссы. Те, кто привёл клоуна к власти. А вы думали, они лучше?» — писал один из пользователей. Суздальцев назвал единственный пример того, как Россия успешно использовала свою «мягкую силу» © Владимир Трефилов

Впрочем, некоторые указывали и на то, что претензии предъявлять нужно не к русским и русскоязычным жителям Украины, а к населению «самых патриотичных регионов».

«Господа истинные украинцы, когда вы заберёте власть у малороссов и страну возглавят настоящие праворадикальные бандеровцы, тогда и пишите здесь «почему ITC на москальском языке?», вся западенщина из переносных колонок эту херь слушает, курва», — указал один из комментаторов.

В то же время такие результаты российских и русскоязычных украинских артистов не должны оправдывать бездействие российских чиновников, ответственных за «мягкую силу». Мол, «и так сойдёт». Ведь в деле украинизации Киев не намерен сбавлять ход.

Украинизируют всё

У России были просчёты при работе с Украиной в том, что касалось «мягкой силы». Об этом говорили даже украинские политологи. Трухачев: Стас Михайлов как вершина мягкой силы РФ © кадр из видео Украина.ру

«Они (США. — Ред.) с 90-х годов создавали общественные организации, действовали через медиаинформационные каналы, всякие радио свободы, голоса Америки. У России на Украине подобных информационных ресурсов не было. «Россотрудничество» вообще неэффективно, просто отмывало деньги в отличие от американских фондов Сороса, которые работали с молодежью, общественными организациями и активистами. Они заходили снизу и в какой-то степени вырастили часть нынешней украинской элиты», — отмечал ещё в июле в интервью изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов.

По его словам, основной просчёт был допущен в том, что игнорировалась работа с молодёжью.

«Вместо того чтобы работать с социальными группами, с молодежью и средним классом, Россия работала с политической элитой, которая была при власти, Кучмой, Ющенко и Януковичем, пытаясь заинтересовать путем личных выгод, кредитов, возможностью создания совместных предприятий. Но не работали с массой, поэтому оба майдана носили, скорее, прозападный характер», — подчёркивал Молчанов.

Однако у «Россотрудничества» сменилось руководство, и агентство возглавил журналист Евгений Примаков.

Он сразу же приступил к реформам в ведомстве. Спустя несколько месяцев — в ноябре 2020 года, — отвечая на пресс-конференции на вопрос украинского журналиста, Примаков заявил, что даже в тяжелейших условиях «Россотрудничество» продолжит работать на Украине.

«Нам надо находить выходы из этого тяжелейшего конфликта. У нас нет задачи смены режима, победить в войне, у нас есть задача — закончить войну. Найти что-то общее, когда нас так много разделило за последние годы. К сожалению, работа «Россотрудничества» в Киеве очень сильно политизируется, и политизируется не нами. Когда мы проводим какое-то мероприятие, не политизированное, у нас есть опасения, что придут безумные люди с покрышками и обложат здание. Этого не должно быть», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналиста Кирилла Вышинского, Примаков заявил, что агентство должно помогать соотечественникам сохранить свою идентичность, поддержать их базовую политическую лояльность и обеспечивать правозащиту, реагируя на политические притеснения.

«Недавно была история с учительницей русского языка на Украине Татьяной Кузьмич, которую арестовали. Россотрудничество и дружественная нам «Русская гуманитарная миссия» отправили обращение в ОБСЕ в ооновские структуры с требованием разъяснить украинской стороне недопустимость политических репрессий. Я не уверен, что её освободили именно из-за наших обращений, но, тем не менее, общественное давление сделало своё дело», — привёл пример Примаков. Обновленное Россотрудничество. Россия переходит к «мягкой силе» по-новому © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Тем временем на Украине не намерены снижать накал борьбы с русской культурой, в том числе и массовой. В стране по-прежнему действуют языковые квоты на радио и телевидении.

При этом правящая партия «Слуга народа», пришедшая к власти в том числе и благодаря обещаниям защитить права всех народов, населяющих Украину, и не прибегать к расколу страны по языковому принципу, предлагает увеличить финансирование одного из главных «карательных» органов в сфере борьбы с русской культурой — Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания.

В среду, 2 декабря, стало известно, что депутаты от фракции «Слуга народа» Никита Потураев и Евгения Кравчук внесли в Верховную Раду законопроект №4107-д, который предусматривает увеличение зарплат членам Нацсовета по телевидению и радиовещанию в среднем в 2,5 раза.

Утром в четверг, 3 декабря, экс-премьер-министр Николай Азаров сообщил у себя в Τelegram-канале о грядущем новом ущемлении прав русскоязычных на Украине.

«С нового года украинцев ожидает очередное ожесточение правил. Согласно переходным положениям ЗУ «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с 16 января вся сфера услуг должна перейти на украинский язык. Этот переход — одна из самых жестких норм языкового закона, принятого при Порошенко и неотмененного Зеленским», — написал он. Взгляд из Дании: какой должна быть «мягкая сила» России за рубежом © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

По его словам, для украинских предпринимателей новые правила не сулят ничего хорошего.

«Это означает, что тысячи предпринимателей, у которых созданы сайты на русском языке, после нового года должны сесть за переводы не только собственных веб-сайтов, но и начать переводить описания сотен и тысяч товаров, реализацией которых они занимаются», — описал Азаров будущее бизнеса на Украине.

Таким образом, России и русским не стоит расслабляться. Даже то, что молодые украинцы слушают песни на русском языке, не означает, что русскую культуру и русский язык не будут ущемлять на Украине.