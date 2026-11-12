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Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары

Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары - 12.11.2026 Украина.ру

Космос, Воланд и кандидатская – удивительная жизнь донецкого вундеркинда Юрия Кары

12 ноября 1954 года в Сталино родился один из самых известных отечественных режиссёров перестроечного и постперестроечного времени Юрий Кара. Он громко заявил о себе уже дипломным фильмом "Завтра была война" (1988), который вошёл в "золотой" советский фильмофонд

2026-11-12T16:00

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Отец будущего режиссёра занимался наукой в области физики и математики. Мама – была школьной учительницей. Своего сына Юрия они тоже определили учиться в физико-математический класс. Он учился на одни пятёрки, в 12 лет стал победителем областной олимпиады и подготовил свою первую научную лекцию. Но мальчика с детства влекло к искусству. Он запоем читал книги, в 14 лет прочитал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" и мечтал его экранизировать.В 1972 году Юрий поступил в престижный Московский институт стали и сплавов (МИСИС), на физико-химический факультет. Здесь он также учился на отлично, вошёл в число наиболее успевающих студентов и даже получал повышенную стипендию. При этом находил время играть на клавишах в группе, которую сам же и организовал, участвовать в студенческих театральных постановках и самодеятельности.Уже тогда Кару посещали мысли сменить карьеру на актёрскую. Но тем не менее ВУЗ он закончил, вернулся в Донецк и почти 4 года проработал там инженером-радиофизиком. Даже успел защитить кандидатскую диссертацию и жениться. Его избранницей стала выпускница консерватории по классу фортепиано Ирина.Однако затем в возрасте 28-ми лет Кара решил бросить всё, вернуться в Москву и поступить во ВГИК. Молодая жена, несмотря на связанные с таким решением бытовые сложности, мужа поддержала… и Кара поступил. Да не куда-нибудь, а в мастерскую выдающегося советского режиссёра Сергея Герасимова и его жены, актрисы Тамары Макаровой. История с поступлением вышла невероятной.На режиссёрский факультет ВГИКА было всего шесть мест, которые все уже были распределены между шестью учениками Герасимова. Однако один из них его подвёл, и образовалось вакантное место, на которое претендовали… 3600 человек.Кару выручило его студенческое увлечение музыкой. Герасимов его экзаменовал два часа. Под занавес Юрий сыграл и спел партию Стеньки Разина в сцене его казни из рок-оперы собственного сочинения на поэму Юрия Евтушенко "Братская ГЭС". Финальный отсев он прошёл вместе с будущим известным режиссёром Олегом Погодиным. Но у Кары за сочинение по русскому языку стояло "5", а у его конкурента – "4". Это всё и решило. Никто впоследствии не верил, что молодому человеку из Донецка удалось поступить на режиссуру во ВГИК к самому Герасимову без блата. В общежитии о нём потом нередко говорили: "наверное, он из КГБ".Во время учёбы в качестве курсовой работы Кара снял короткометражную комедию "Двое на скамейке". В качестве следующей курсовой Герасимов посоветовал ему снять сцены по эпизодам из нашумевшей в то время повести "Завтра была война".В середине 80-х стали публиковать множество рассказов, повестей и романов, точка зрения которых на события 30-х и 40-х годов сильно отличалась от господствовавшей до недавнего времени в СМИ и культуре официальной версии. Из этого разряда была и повесть писателя-фронтовика Бориса Васильева "Завтра была война", посвящённая репрессиям и предвоенным настроениям в обществе. Он её написал ещё в 1972 году, но опубликовать разрешили только в 84-м. Перестройки тогда ещё не было, но в среде интеллигенции повесть сразу же заметили.Кара попросил разрешения у автора на экранизацию повести, и тот его не только дал, но и взялся сам написать сценарий. Опыт у него на этом поприще был обширный и удачный. Он участвовал в создании сценариев к таким шедеврам отечественной кинематографии, как, например, "Офицеры" (1971), "А зори здесь тихие" (1972), "Аты-баты, шли солдаты…" (1976).В съёмках курсовой работы участвовали студенты ВГИКа. Дипломной работой Кары должен был стать более расширенный уже 40-минутный фильм по той же повести. Имя Герасимова позволило начинающему режиссёру привлечь для съёмок в новых сценах таких звёзд советского кино, как Сергей Никоненко, Вера Алентова, Владимир Заманский. Все актёры снимались бесплатно. Получившийся материал экзаменационной комиссии понравился, и Кара в 1987 году стал дипломированным режиссёром. К сожалению, его учитель до выпуска своего ученика не дожил – Сергей Аполлинариевич Герасимов скончался в 1985 году.По протекции Сергея Никоненко на киностудии им. Горького Каре заказали доснять его фильм до полного метра. Одну из ролей в нём он предложил Нине Руслановой, которую случайно встретил на улице, и она согласилась. Благодаря ей Кара познакомился с выдающимся советским режиссёром Алексеем Германом, и тот посоветовал ему использовать сочетание чёрно-белых и цветных сцен, чтобы тем самым усилить визуальное воздействие. Это решение, действительно, обогатило фильм.Отличный сценарий в сочетании с добротной режиссурой и замечательной игрой актёров сделали фильм Кары настоящим кинематографическим событием. При смехотворном бюджете в 50 тысяч рублей права на прокат приобрели 48 стран. Только в СССР в первый год фильм посмотрели 13,5 миллионов человек.Второй фильм Кары – "Воры в законе" – тоже прозвучал. Вдохновлённый его первым успехом, зампредседателя Госкино Армен Медведев предложил режиссёру обратить внимание на рассказы Фазиля Искандера о криминале в СССР. Для этой киноленты сценарий Юрий Кара написал уже сам. Это было время, когда в СССР стал набирать популярность культовый американский гангстерский роман Марио Пьюзо "Крёстный отец" и его голливудская экранизация. Кара снял фильма об отечественных "гангстерах" в реалиях перестроечного времени.Фильм одновременно и шокировал, и эпатировал публику – "святые 90-е" у неё были ещё впереди. Актёрский состав Кара снова подобрал звёздный: Валентин Гафт, Анна Самохина, Зиновий Гердт, Борис Щербаков, Арнис Лицитис – в то время это были звёзды первой величины. И "проект" снова "выстрелил", собрав 39,4 млн. зрителей.Литературную основу для своей следующей работы Кара снова выбрал из творчества Фазиля Искандера – на этот раз это была новелла "Пиры Валтасара" из романа-эпопеи "Сандро из Чегема". Сценарий написал сам писатель, главную роль Сталина сыграл Алексей Петренко. Фильм хорошо приняли не столько на Родине, сколько за рубежом, так что в целом он оказался финансово успешным.После распада Союза Кара решил реализовать свою детскую мечту – экранизировать роман Булгакова "Мастер и Маргарита". Однако в театральной среде ходили слухи, что кто бы не брался за постановку этого романа, сталкивался с массой проблем мистического характера. Некоторые коллеги отговаривали режиссёра, но карьера у него шла в гору, и он решил, что возьмёт и эту "высоту".Кара собрал, пожалуй, самый звёздный состав, какой только мог быть у кинопроекта 90-х. Перечислять всех "звёзд" просто нет возможности – их там более 20-ти. Воланда сыграл Валентин Гафт – Кара настоял на его кандидатуре. Маргаритой в фильме стала Анастасия Вертинская. Кара выбрал её не только за красоту и актёрский талант, но и за аристократическую утончённость.Работа над фильмом сразу же столкнулась с несколькими мистическими происшествиями. При съёмках библейской сюжетной линии в Судаке то внезапно портилась погода, то актёры отказывались от ролей, а один раз режиссёр попал в аварию. Тогда Кара настоял, чтобы съёмки провели в Израиле, и продюсерам пришлось найти на это средства. Нормально на площадке работали только освящённые батюшкой камеры, неосвящённые сразу начинали сбоить.Так или иначе, Кара фильм доснял… но в прокат он вышел только 17 лет спустя. Проект попал в юридическую коллизию.Во-первых, на момент начала съёмок по действующему законодательству роман "Мастер и Маргарита" являлся общественным достоянием – никто никакими правами на него не обладал. Но в конце 1993 года Государственная Дума приняла новый закон об авторском праве. Согласно ему права на литературное произведение сохранялись от смерти автора или от первой публикации произведения не 15 лет, как раньше, а 50 лет… А роман первый раз издали в 1966 году.Во-вторых, фильм долго не прокатывали, так как продюсерам не понравилась режиссёрская версия монтажа. Они не отдавали Каре положенную ему по условиям договора копию, утверждая, что весь материал утрачен. Впоследствии выяснилось, что это было не так. Некоторые актёры (Гафт, Вертинская, Абдулов) после просмотра у продюсеров также отзывались о получившемся, как скорее о "рабочих материалах" к фильму.Закрытый премьерный показ "Мастера и Маргариты" состоялся только в 2006 году, а прокат – пять лет спустя. Фильм собрал всего 275 тыс. зрителей и $ 2,1 млн. Инвесторы утверждали, что потратили на съёмки $ 15 млн. Кара, что был потрачен всего $ 1 млн. В любом случае проект оказался неудачным.Больше успехов, подобных первым его работам, Юрию Викторовичу добиться не удалось. Но однажды его имя вновь оказалось втянутым в очередной киношный скандал. Российские власти собирались затопить орбитальную станцию "Мир", и Кара решил попытаться её спасти, реализовав амбициозный кинопроект с первыми в истории киносъёмками в космосе. В основу сценария лёг роман Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры".Исполнитель главной роли, Владимир Стеклов, год готовился к полётам, тренировался вместе с космонавтами в центре подготовки полётов. Его зачислили в экипаж 28-й экспедиции на станцию "Мир". Но потом оказалось, что денег на съёмки в космосе нет, и Кара быть режиссёром проекта отказался. В результате фильм "выродился" в сомнительного качества комедию с названием "Воры и проститутки. Приз – полёт в космос".Кара незадолго до смерти сетовал, что оказался одним из самых нереализованных режиссёров – за 30 лет снял всего 10 фильмов. Так что, возможно, оказались правы те, кто отговаривал его экранизировать роман Булгакова. Скончался Юрий Викторович летом 2025 года в Ялте – для него оказался смертельным третий инфаркт.

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