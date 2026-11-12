https://ukraina.ru/20261112/kiev-razvalitsya-na-dve-chasti-dnepr-zalet-kanalizatsiey-vlasti-gotovyat-ukraintsev-k-khudshemu-1084451609.html

Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему

Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему - 12.11.2026 Украина.ру

Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему

Киев скоро может превратиться в два отдельных города, заявил украинский депутат Владимир Крейденко, заместитель главы комиссии Верховной Рады по транспорту. Причина: разрушение мостов

2026-11-12T16:01

2026-11-12T16:01

2026-11-12T16:01

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киев

украина

одесса

владимир зеленский

корольчук

алексей кущ

верховная рада

вооруженные силы украины

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Сейчас перед Южным и Северным мостами столицы стоят огромные пробки, мосты ещё функционируют, но с трудом. А знаменитый мост Патона?Бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба:"Конструкция моста Патона требует срочного укрепления, поскольку повреждение пролётных частей или опор может привести к серьезным разрушениям".Мост Патона давно в аварийном состоянии, но, естественно, не ремонтировался. Как и всё наследие СССР, доставшееся Украине.Городу угрожает полный транспортный коллапс.Понтоны или лодки?Был план: построить понтонные переправы, но это может быть сделано не раньше конца зимы (!). Не спасут даже миллиардные вложения, говорит всё тот же Крейденко.Киевские "дяди" разводят руками: очень сложная задача. Уже, правда, посчитали: на два понтонных моста нужны 2,2 миллиарда гривен.Однако понтоны не решат задачу: связать две части огромного города – это невозможно. Понтонные мосты используются для военных целей.Кроме того, к мостам ведут дорожные развязки, подъездные пути, это сложная дорожная инфраструктура. Одна развязка будет стоить около 2 миллиардов гривен.Ракета или дрон при попадании по капитальному мосту могут сделать, условно говоря, "дыру" в полотне. Понтон же может затонуть вместе с автомобилями."А запасного плана пока нет",– говорит Крейденко.Но тут обнаружились лодки! Какие-то лодки вместимостью от 100 до 150 человек есть на балансе речных портов. Депутаты и жители кинулись обсуждать эту идею.Ну хорошо, а как зимой? На лодках по льду? Можно только представить себе эту картину.На Левом берегу живет 1,5–2 миллиона человек. Как они будут плавать на лодках?Киев, Харьков и Одесса будут непригодны для жизниС электричеством – такая же ситуация. Электричество подают, но из-за разрушения кабелей и подстанций оно не доходит до потребителей.Специалисты прогнозируют по 5–10 дней без электричества не только в Киеве, но и в таких городах, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы, Николаев.Украинский энергетический эксперт Корольчук считает, что даже если не будет новых ударов, киевляне будут оставаться зимой без света по 12 часов в сутки. А если удары будут, то по двое суток и больше.Другой эксперт, Андриан Прокип, прогнозирует тотальные блэкауты по 2 недели и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе.В Киеве уже сейчас нет света в некоторых районах по пять и более суток."Киевгорсвет" сообщает: из-за дефицита электроэнергии уличное освещение отключили.В Днепропетровске проблемы с водой, с отоплением, остановился электротранспорт.В Одессе без света – 135 тысяч человек.Отключения идут во всех городах Украины."Если Украина не договорится о прекращении огня этой зимой, Киев, Харьков, Одесса станут непригодными для жизни", – говорит офицер командования штурмовых войск ВСУ Ярославский.К 2027 году, как прогнозируют эксперты, 80 процентов городов Украины останутся без света и тепла."Файнэншл Таймс": "На Украине не останется инфраструктуры уже к следующему году".Зеленский: Есть план!А вот у Зеленского, который уже две недели шастает по европейским столицам и совершенно не собирается возвращаться в унылый замерзающий Киев, есть новый план!Раньше он писал планы "перемоги". Теперь подготовил план "Как пережить зиму":"Мы подготовили план, как пережить зиму. Он касается энергетики, дизельного топлива, укрепления наших мостов, а также того, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электричеством".Каков же этот план? Никто не знает. Но все догадываются, что первым пунктом там будет: "дайте денег!".Впрочем, Зеленский еще до плана Перемоги радовал украинцев планами "посадим миллиард деревьев", "построим сто школ за год" и потом: "сделаем миллион дронов!"Нечего и говорить, что они не построили ни одной школы, не стали сажать деревья. А вот миллиарды долларов и евро на дронах "освоили", это правда. Теперь говорят: не летает, дайте ещё денег.Собирались построить в Киеве "10 мини-ТЭС"! В рекордные сроки.Эксперт Корольчук рассказал, что от этой идеи отказались, поскольку каждая такая электростанция обойдётся в 1,2 миллиарда евро, а на строительство уйдет десять лет.Нечистоты в Днепр? Ничего страшного!Ну и наконец, про настоящий кошмар Киева: канализация.Интернет заполнен вопросами: где купить крепкие мешки для унитазов?Предлагают копать туалеты во дворах многоэтажек. Или отправлять нечистоты... в Днепр."Киев утонет (…) и станет полностью непригодным для жизни за три дня",– так высказываются эксперты на украинском телевидении.Прогнозируют экологическую катастрофу не только в Киеве, но и вниз по течению реки.Тем временем директор Киевской организации "Институт города" Александр Сергиенко говорит, что "даже в случае остановки Бортнической станции аэрации катастрофы не произойдет".Это крупнейшая такая станция на Украине. Её остановка – это катастрофа для Киева. Но директор украинского института говорит: "Ничего страшного!"По расчетам Сергиенко, "мимо Киева за сутки проходит около 118 млн кубометров воды, тогда как объем городских стоков составляет около 700 тысяч кубометров".Будут сливать нечистоты в Днепр. Жили же так предки в 17 веке? И "ничего страшного!Сценарий прохождения зимыКстати, бюджет Киева – 100 миллиардов гривен в год. Могли бы обеспечить генераторы, дизтопливо, даже канализацию (те же биотуалеты).Но деньги ушли, естественно, в другом направлении."Устроит ли киевлян этот сценарий прохождения зимы?"Такой риторический вопрос задаёт украинский экономист Алексей Кущ, сам киевлянин.Никому неизвестно, как Киев и другие города переживут эту зиму. А будущее?"Никаких внятных ответов о том, что будет весной и летом, и следующей осенью, нет", – говорит Алексей Кущ.Странно, а вот Зеленский считает, что есть. У него же уже готов план! Сам же он, судя по всему, собирается пересидеть эту зиму в Европе.

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https://ukraina.ru/20261111/malek-dudakov-glavnaya-ugroza-na-fronte--ne-rakety-ssha-a-zima-pokazhet-realnuyu-tsenu-upryamstva-kieva-1084424256.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, киев, украина, одесса, владимир зеленский, корольчук, алексей кущ, верховная рада, вооруженные силы украины