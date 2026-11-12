Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему - 12.11.2026 Украина.ру
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Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему
Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему - 12.11.2026 Украина.ру
Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему
Киев скоро может превратиться в два отдельных города, заявил украинский депутат Владимир Крейденко, заместитель главы комиссии Верховной Рады по транспорту. Причина: разрушение мостов
2026-11-12T16:01
2026-11-12T16:01
эксклюзив
киев
украина
одесса
владимир зеленский
корольчук
алексей кущ
верховная рада
вооруженные силы украины
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Сейчас перед Южным и Северным мостами столицы стоят огромные пробки, мосты ещё функционируют, но с трудом. А знаменитый мост Патона?Бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба:"Конструкция моста Патона требует срочного укрепления, поскольку повреждение пролётных частей или опор может привести к серьезным разрушениям".Мост Патона давно в аварийном состоянии, но, естественно, не ремонтировался. Как и всё наследие СССР, доставшееся Украине.Городу угрожает полный транспортный коллапс.Понтоны или лодки?Был план: построить понтонные переправы, но это может быть сделано не раньше конца зимы (!). Не спасут даже миллиардные вложения, говорит всё тот же Крейденко.Киевские "дяди" разводят руками: очень сложная задача. Уже, правда, посчитали: на два понтонных моста нужны 2,2 миллиарда гривен.Однако понтоны не решат задачу: связать две части огромного города – это невозможно. Понтонные мосты используются для военных целей.Кроме того, к мостам ведут дорожные развязки, подъездные пути, это сложная дорожная инфраструктура. Одна развязка будет стоить около 2 миллиардов гривен.Ракета или дрон при попадании по капитальному мосту могут сделать, условно говоря, "дыру" в полотне. Понтон же может затонуть вместе с автомобилями."А запасного плана пока нет",– говорит Крейденко.Но тут обнаружились лодки! Какие-то лодки вместимостью от 100 до 150 человек есть на балансе речных портов. Депутаты и жители кинулись обсуждать эту идею.Ну хорошо, а как зимой? На лодках по льду? Можно только представить себе эту картину.На Левом берегу живет 1,5–2 миллиона человек. Как они будут плавать на лодках?Киев, Харьков и Одесса будут непригодны для жизниС электричеством – такая же ситуация. Электричество подают, но из-за разрушения кабелей и подстанций оно не доходит до потребителей.Специалисты прогнозируют по 5–10 дней без электричества не только в Киеве, но и в таких городах, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы, Николаев.Украинский энергетический эксперт Корольчук считает, что даже если не будет новых ударов, киевляне будут оставаться зимой без света по 12 часов в сутки. А если удары будут, то по двое суток и больше.Другой эксперт, Андриан Прокип, прогнозирует тотальные блэкауты по 2 недели и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе.В Киеве уже сейчас нет света в некоторых районах по пять и более суток."Киевгорсвет" сообщает: из-за дефицита электроэнергии уличное освещение отключили.В Днепропетровске проблемы с водой, с отоплением, остановился электротранспорт.В Одессе без света – 135 тысяч человек.Отключения идут во всех городах Украины."Если Украина не договорится о прекращении огня этой зимой, Киев, Харьков, Одесса станут непригодными для жизни", – говорит офицер командования штурмовых войск ВСУ Ярославский.К 2027 году, как прогнозируют эксперты, 80 процентов городов Украины останутся без света и тепла."Файнэншл Таймс": "На Украине не останется инфраструктуры уже к следующему году".Зеленский: Есть план!А вот у Зеленского, который уже две недели шастает по европейским столицам и совершенно не собирается возвращаться в унылый замерзающий Киев, есть новый план!Раньше он писал планы "перемоги". Теперь подготовил план "Как пережить зиму":"Мы подготовили план, как пережить зиму. Он касается энергетики, дизельного топлива, укрепления наших мостов, а также того, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электричеством".Каков же этот план? Никто не знает. Но все догадываются, что первым пунктом там будет: "дайте денег!".Впрочем, Зеленский еще до плана Перемоги радовал украинцев планами "посадим миллиард деревьев", "построим сто школ за год" и потом: "сделаем миллион дронов!"Нечего и говорить, что они не построили ни одной школы, не стали сажать деревья. А вот миллиарды долларов и евро на дронах "освоили", это правда. Теперь говорят: не летает, дайте ещё денег.Собирались построить в Киеве "10 мини-ТЭС"! В рекордные сроки.Эксперт Корольчук рассказал, что от этой идеи отказались, поскольку каждая такая электростанция обойдётся в 1,2 миллиарда евро, а на строительство уйдет десять лет.Нечистоты в Днепр? Ничего страшного!Ну и наконец, про настоящий кошмар Киева: канализация.Интернет заполнен вопросами: где купить крепкие мешки для унитазов?Предлагают копать туалеты во дворах многоэтажек. Или отправлять нечистоты... в Днепр."Киев утонет (…) и станет полностью непригодным для жизни за три дня",– так высказываются эксперты на украинском телевидении.Прогнозируют экологическую катастрофу не только в Киеве, но и вниз по течению реки.Тем временем директор Киевской организации "Институт города" Александр Сергиенко говорит, что "даже в случае остановки Бортнической станции аэрации катастрофы не произойдет".Это крупнейшая такая станция на Украине. Её остановка – это катастрофа для Киева. Но директор украинского института говорит: "Ничего страшного!"По расчетам Сергиенко, "мимо Киева за сутки проходит около 118 млн кубометров воды, тогда как объем городских стоков составляет около 700 тысяч кубометров".Будут сливать нечистоты в Днепр. Жили же так предки в 17 веке? И "ничего страшного!Сценарий прохождения зимыКстати, бюджет Киева – 100 миллиардов гривен в год. Могли бы обеспечить генераторы, дизтопливо, даже канализацию (те же биотуалеты).Но деньги ушли, естественно, в другом направлении."Устроит ли киевлян этот сценарий прохождения зимы?"Такой риторический вопрос задаёт украинский экономист Алексей Кущ, сам киевлянин.Никому неизвестно, как Киев и другие города переживут эту зиму. А будущее?"Никаких внятных ответов о том, что будет весной и летом, и следующей осенью, нет", – говорит Алексей Кущ.Странно, а вот Зеленский считает, что есть. У него же уже готов план! Сам же он, судя по всему, собирается пересидеть эту зиму в Европе.
https://ukraina.ru/20261112/ne-nervirovat-zelenskogo-ekonomisty-raskryli-taynu-kursa-valyut-na-ukraine--1084446694.html
https://ukraina.ru/20261112/kiev-vymiraet-zhiteli-levogo-berega-begut-iz-stolitsy-1084444031.html
https://ukraina.ru/20261111/malek-dudakov-glavnaya-ugroza-na-fronte--ne-rakety-ssha-a-zima-pokazhet-realnuyu-tsenu-upryamstva-kieva-1084424256.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, украина, одесса, владимир зеленский, корольчук, алексей кущ, верховная рада, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Киев, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Корольчук, Алексей Кущ, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Киев развалится на две части, Днепр зальет канализацией: власти готовят украинцев к худшему

16:01 12.11.2026
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киев скоро может превратиться в два отдельных города, заявил украинский депутат Владимир Крейденко, заместитель главы комиссии Верховной Рады по транспорту. Причина: разрушение мостов
Сейчас перед Южным и Северным мостами столицы стоят огромные пробки, мосты ещё функционируют, но с трудом. А знаменитый мост Патона?
Бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба:
"Конструкция моста Патона требует срочного укрепления, поскольку повреждение пролётных частей или опор может привести к серьезным разрушениям".
Мост Патона давно в аварийном состоянии, но, естественно, не ремонтировался. Как и всё наследие СССР, доставшееся Украине.
Городу угрожает полный транспортный коллапс.
Понтоны или лодки?
Был план: построить понтонные переправы, но это может быть сделано не раньше конца зимы (!). Не спасут даже миллиардные вложения, говорит всё тот же Крейденко.
Киевские "дяди" разводят руками: очень сложная задача. Уже, правда, посчитали: на два понтонных моста нужны 2,2 миллиарда гривен.
Однако понтоны не решат задачу: связать две части огромного города – это невозможно. Понтонные мосты используются для военных целей.
Кроме того, к мостам ведут дорожные развязки, подъездные пути, это сложная дорожная инфраструктура. Одна развязка будет стоить около 2 миллиардов гривен.
Ракета или дрон при попадании по капитальному мосту могут сделать, условно говоря, "дыру" в полотне. Понтон же может затонуть вместе с автомобилями.
"А запасного плана пока нет",– говорит Крейденко.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
13:28
Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине На Украине искусственно сдерживали курс доллара, чтобы не раздражать Владимира Зеленского
Но тут обнаружились лодки! Какие-то лодки вместимостью от 100 до 150 человек есть на балансе речных портов. Депутаты и жители кинулись обсуждать эту идею.
Ну хорошо, а как зимой? На лодках по льду? Можно только представить себе эту картину.
На Левом берегу живет 1,5–2 миллиона человек. Как они будут плавать на лодках?
Киев, Харьков и Одесса будут непригодны для жизни
С электричеством – такая же ситуация. Электричество подают, но из-за разрушения кабелей и подстанций оно не доходит до потребителей.
Специалисты прогнозируют по 5–10 дней без электричества не только в Киеве, но и в таких городах, как Харьков, Одесса, Днепропетровск, Сумы, Николаев.
Украинский энергетический эксперт Корольчук считает, что даже если не будет новых ударов, киевляне будут оставаться зимой без света по 12 часов в сутки. А если удары будут, то по двое суток и больше.
Другой эксперт, Андриан Прокип, прогнозирует тотальные блэкауты по 2 недели и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Одессе.
В Киеве уже сейчас нет света в некоторых районах по пять и более суток.
"Киевгорсвет" сообщает: из-за дефицита электроэнергии уличное освещение отключили.
В Днепропетровске проблемы с водой, с отоплением, остановился электротранспорт.
В Одессе без света – 135 тысяч человек.
Отключения идут во всех городах Украины.
"Если Украина не договорится о прекращении огня этой зимой, Киев, Харьков, Одесса станут непригодными для жизни", – говорит офицер командования штурмовых войск ВСУ Ярославский.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
10:47
Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицыС наступлением холодов жители Киева начали массово покидать левый берег столицы. Об этом 12 ноября сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.
К 2027 году, как прогнозируют эксперты, 80 процентов городов Украины останутся без света и тепла.
"Файнэншл Таймс": "На Украине не останется инфраструктуры уже к следующему году".
Зеленский: Есть план!
А вот у Зеленского, который уже две недели шастает по европейским столицам и совершенно не собирается возвращаться в унылый замерзающий Киев, есть новый план!
Раньше он писал планы "перемоги". Теперь подготовил план "Как пережить зиму":
"Мы подготовили план, как пережить зиму. Он касается энергетики, дизельного топлива, укрепления наших мостов, а также того, как помочь людям, у которых возникнут проблемы с электричеством".
Каков же этот план? Никто не знает. Но все догадываются, что первым пунктом там будет: "дайте денег!".
Впрочем, Зеленский еще до плана Перемоги радовал украинцев планами "посадим миллиард деревьев", "построим сто школ за год" и потом: "сделаем миллион дронов!"
Нечего и говорить, что они не построили ни одной школы, не стали сажать деревья. А вот миллиарды долларов и евро на дронах "освоили", это правда. Теперь говорят: не летает, дайте ещё денег.
Собирались построить в Киеве "10 мини-ТЭС"! В рекордные сроки.
Эксперт Корольчук рассказал, что от этой идеи отказались, поскольку каждая такая электростанция обойдётся в 1,2 миллиарда евро, а на строительство уйдет десять лет.
Нечистоты в Днепр? Ничего страшного!
Ну и наконец, про настоящий кошмар Киева: канализация.
Интернет заполнен вопросами: где купить крепкие мешки для унитазов?
Предлагают копать туалеты во дворах многоэтажек. Или отправлять нечистоты... в Днепр.
"Киев утонет (…) и станет полностью непригодным для жизни за три дня",– так высказываются эксперты на украинском телевидении.
Прогнозируют экологическую катастрофу не только в Киеве, но и вниз по течению реки.
Тем временем директор Киевской организации "Институт города" Александр Сергиенко говорит, что "даже в случае остановки Бортнической станции аэрации катастрофы не произойдет".
Это крупнейшая такая станция на Украине. Её остановка – это катастрофа для Киева. Но директор украинского института говорит: "Ничего страшного!"
По расчетам Сергиенко, "мимо Киева за сутки проходит около 118 млн кубометров воды, тогда как объем городских стоков составляет около 700 тысяч кубометров".
Будут сливать нечистоты в Днепр. Жили же так предки в 17 веке? И "ничего страшного!
Малек Дудаков интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 19:00
Малек Дудаков: Главная угроза на фронте — не ракеты США, а зима покажет реальную цену упрямства КиеваТрехсторонние переговоры в Абу-Даби вызвали нервную реакцию в Киеве и Брюсселе, но до реального мира еще далеко. Политолог-американист Малек Дудаков в интервью Украине.ру объяснил, почему судьба Донбасса решится на поле боя, какое оружие ВСУ на самом деле перегружает российскую ПВО и как тяжелая зима может изменить позицию украинских властей.
Сценарий прохождения зимы
Кстати, бюджет Киева – 100 миллиардов гривен в год. Могли бы обеспечить генераторы, дизтопливо, даже канализацию (те же биотуалеты).
Но деньги ушли, естественно, в другом направлении.
"Устроит ли киевлян этот сценарий прохождения зимы?"
Такой риторический вопрос задаёт украинский экономист Алексей Кущ, сам киевлянин.
Никому неизвестно, как Киев и другие города переживут эту зиму. А будущее?
"Никаких внятных ответов о том, что будет весной и летом, и следующей осенью, нет", – говорит Алексей Кущ.
Странно, а вот Зеленский считает, что есть. У него же уже готов план! Сам же он, судя по всему, собирается пересидеть эту зиму в Европе.
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ЭксклюзивКиевУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийКорольчукАлексей КущВерховная РадаВооруженные силы Украины
 
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