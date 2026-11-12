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Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки
Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки - 12.11.2026 Украина.ру
Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки
Президент России Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным. Об этом 12 ноября он сказал в ходе переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые начались в Кремле
2026-11-12T15:45
2026-11-12T15:45
2026-11-12T16:37
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Президент России подчеркнул: Москва с самого начала говорила, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо, это угрожает национальной безопасности России, и все они станут законной целью для ВС РФ. Отдельно российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алёшках. Президент назвал гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алёшек положительным и передал благодарность Мелание Трамп за организацию миссии.Гуманитарная миссия в Алёшках проводилась с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и добровольной эвакуации населения. Подробнее – в материале Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?
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новости, россия, украина, константиновка, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Константиновка, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина.ру
Путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки
15:45 12.11.2026 (обновлено: 16:37 12.11.2026)
Президент России Владимир Путин заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечным. Об этом 12 ноября он сказал в ходе переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые начались в Кремле
Президент России подчеркнул: Москва с самого начала говорила, что присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо, это угрожает национальной безопасности России, и все они станут законной целью для ВС РФ.
Отдельно российский лидер предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алёшках.
Президент назвал гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алёшек положительным и передал благодарность Мелание Трамп за организацию миссии.
Гуманитарная миссия в Алёшках проводилась с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и добровольной эвакуации населения. Подробнее – в материале Гуманитарная миссия в Алешках: фрагмент пазла будущего мирного соглашения?