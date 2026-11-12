https://ukraina.ru/20261112/poka-ssha-dogovarivayutsya-s-putinym-zelenskiy-ischet-popolnenie-dlya-armii-khronika-sobytiy-na-utro-12-1084440248.html

Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября

Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября - 12.11.2026 Украина.ру

Пока США договариваются с Путиным, Зеленский ищет пополнение для армии. Хроника событий на утро 12 ноября

После переговоров в Абу-Даби Вашингтон заговорил о пересмотре европейской системы безопасности и отправил своих представителей в Москву. Тем временем Владимир Зеленский отверг идею вывода войск из Донбасса и призвал украинских мужчин на родину. Между тем на самой Украине разгорелся спор о том, кому все-таки разрешено говорить по-русски

2026-11-12T09:00

2026-11-12T09:00

2026-11-12T09:00

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Новые правила для Европы: что США привезли Путину после Абу-ДабиВашингтон предложил Москве подготовить проект нового соглашения о европейской безопасности. Как сообщает Axios со ссылкой на источники, документ должен не только учитывать российские требования, но одновременно также предусматривать встречные шаги по снижению напряженности с европейскими странами.Примечательно, что прежде США отвергали предложения Москвы об ограничении расширения НАТО и сокращении военного присутствия альянса в Восточной Европе. Теперь администрация американского президента Дональда Трампа, по данным издания, готова вновь обсуждать эти вопросы в рамках более широкого соглашения о завершении украинского конфликта.Уже 12 ноября американские предложения должны обсудить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, встреча со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером запланирована на первую половину дня. В день визита американской делегации СМИ также сообщили о пересечении российской границы самолетом, прибывшим из Абу-Даби.Встреча в Москве станет продолжением переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Второй раунд трехсторонних консультаций завершился накануне и продлился менее двух часов. По сведениям Axios, дискуссии временами были напряженными и эмоциональными: российские и украинские представители обменивались претензиями, а американским посредникам пришлось снижать накал разговора.Позднее обсуждение удалось перевести в более конструктивное русло. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил о сближении позиций сторон, однако исключил обмен территориями и подчеркнул необходимость новой архитектуры европейской безопасности. Представитель Киева глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал переговоры одними из самых сложных.Одним из конкретных результатов стала предварительная договоренность о масштабном обмене пленными. Предполагается, что он может состояться в ближайшие две-три недели и насчитывать более тысячи человек с каждой стороны. Однако главный спор остался нерешенным — территориальный. Владимир Зеленский сообщил, что США считают необходимым вывод украинских войск из Донбасса для завершения конфликта. Сам глава киевского режима назвал реализацию такого предложения невозможной.При этом Вашингтон рассчитывает расширить переговорный процесс за счет европейских представителей. Как пишет Politico, Кушнер намерен попросить Путина согласиться на их участие в следующих встречах. Американский переговорщик считает, что без Европы добиться полноценного соглашения будет значительно сложнее.Мобилизация без границ: Зеленский вспомнил об украинских мужчинах в ЕвропеПока американские посредники ищут дипломатический выход из конфликта, Зеленский напомнил о тех, кто находится далеко от линии фронта. Глава киевского режима призвал мужчин мобилизационного возраста возвращаться из-за границы на родину."Кто-то защищает жизнь и страну, а кто-то — нет. Это несправедливо, но такова жизнь", — заявил он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.По мнению Зеленского, мужчины, подлежащие мобилизации, должны находиться на Украине. Получается, что вопрос пополнения армии вновь вышел за пределы страны: теперь Киев обращается и к тем потенциальным призывникам, которые давно обосновались в Европе.Правда, в Дублине помогать Киеву возвращать военнообязанных не вызвались. Мартин прямо заявил, что Ирландия не намерена отправлять украинских мужчин обратно на родину.Русский язык для избранных: Зеленскому разрешили то, за что наказали Буданова*Параллельно на Украине нашлось еще одно неожиданное исключение из правил — на этот раз языковых. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская не обнаружила оснований для проверки Зеленского после его интервью американскому телеканалу ABC News. Во время разговора украинец обратился по-русски к находившемуся рядом члену своей команды.Омбудсмен объяснила решение тем, что украинское законодательство допускает использование иностранных языков при международном общении. Правда, есть нюанс: Зеленский говорил по-русски не с американским журналистом, а с собственным помощником. Особенно любопытно такое решение выглядит на фоне истории с главой ОП Кириллом Будановым*. За переход на русский язык во время встречи с жителями Петропавловской Борщаговки в отношении него было принято решение о штрафе.В итоге один и тот же язык привел к разным последствиям: в случае Буданова* — административное наказание, в случае Зеленского — объяснение особенностями международного общения.Дополнительную иронию ситуации придают сообщения украинских СМИ о переговорах в Абу-Даби. По данным их источников, российская и украинская делегации общались между собой на русском языке, причем не только во время официальных обсуждений, но и в кулуарах.Получается, на международных переговорах русский язык по-прежнему остается удобным средством общения. А вот вопрос о том, кому и при каких обстоятельствах позволено им пользоваться на самой Украине, продолжает вызывать споры.Взрыв на дороге: под Петербургом погиб полковникУтром 12 ноября на Колпинском шоссе в петербургских Шушарах взорвался автомобиль. По информации "Фонтанки", внутри находился военнослужащий ВС РФ. Он погиб, а находившийся рядом член семьи выжил, но получил ранения.Взрыв произошел около семи часов утра. Момент происшествия попал на камеру домофона. По сообщениям очевидцев, ударной волной выбило стекла в окрестных зданиях.По предварительным данным источников, взрывное устройство могли привести в действие дистанционно. После происшествия движение по Колпинскому шоссе в сторону Пушкина перекрыли. На месте работают экстренные службы и правоохранители. * Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261112/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-evropa-mechetsya-zapadnye-smi-o-peregovorakh-i-voennykh-ucheniyakh-1084418769.html

https://ukraina.ru/20261111/kak-perekroit-ukrainu-kuleba-zakhotel-izbavitsya-ot-sovetskikh-oblastey--1084414444.html

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