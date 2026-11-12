https://ukraina.ru/20261112/prevratit-ukrainu-v-rus-eksperty-i-politiki-o-putyakh-spaseniya-1084417370.html

Превратить Украину в Русь. Эксперты и политики о путях спасения

Превратить Украину в Русь. Эксперты и политики о путях спасения - 12.11.2026 Украина.ру

Превратить Украину в Русь. Эксперты и политики о путях спасения

На Украине обсуждают, можно ли надеяться на достижение мира, думают и о том, при каких условиях мир может быть прочным и долговечным, что для этого предстоит сделать

2026-11-12T06:03

2026-11-12T06:03

2026-11-12T06:03

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Обсуждают и внутренние проблемы, а их с каждым днем все больше. Прежде всего, отсутствие света и тепла. В бетонных высотках Киева этой зимой уже не выжить, предостерег в очередном выпуске своего видеоблога бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он заявил, что украинская ПВО не может защитить людей, и снова посоветовал жителям городов уезжать, кто куда может.По словам эксперта, в этой тяжелейшей ситуации власть, верхушка - она живет в своем измерении, у нее совсем "иной порядок жизни, чем у остальной части остатков украинского населения", чем у людей, едва сводящих концы с концами.Последние скандалы с разоблачением крышевателей криминала в украинских правоохранительных структурах показывают, кто есть кто в этих структурах, что это вообще такое. Показывают и то, что Украина лишена суверенитета, отметил украинский юрист и политик Денис Невядомский, комментируя новые "дела" НАБУ."Если говорить о суверенитете, вот какие гады эти антикоррупционеры, эти силовые структуры, они нам навязаны Западом, но – а что мы свое смогли построить? Дука, вот этот Ценов, Миндич, Галущенко – это украинская история. Если говорить о том, что нам надо восстанавливать суверенитет, то для кого восстанавливать? Для Дуки, для Миндича, для Ермака? Проблема в том, что если ты теряешь суверенитет, то… восстановить его не можешь, это все будет фикция", - сказал политик в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, уже ясно, что без трансформации государства и общества не обойтись.Политик добавил, что вопросы культуры, языка, религии, местной экономики должны будут решаться на уровне регионов, тогда как задачей центра будет обеспечение национальной безопасности, суверенитета, фискальной политики и справедливого администрирования отношений между регионами, а также между регионами и центром."В этом случае можно будет говорить о каком-то мизерном, но шансе сохранения идентичности, сохранения государства в том геополитическом положении, в котором мы находимся", - считает Невядомский. Иначе, по его словам, ничего хорошего ожидать не приходится – "или ждет нас война до оккупации, или ждет нас гражданская война, когда люди, имеющие противоположные взгляды, будут вынуждены отстаивать свою точку зрения с оружием в руках, оружия сейчас много".Если вспомнить о многочисленных криминальных группировках, частично или полностью слившихся с властью, то, по словам политика, эта перспектива "намного более реальна, но она намного более ужасна".Эта война надолго, Запад не может себе позволить утратить контроль над Украиной, считает российский историк Николай Платошкин. По его мнению, высказанному в подкасте Дмитрия Мигачева, американцы на самом деле больше всего опасаются сближения Киева и Москвы - "если воссоединятся Россия и Украина – это воссоздание Советского Союза, это для них (для США — Ред.) самый страшный сон".Историк напомнил, что в США не раз открыто заявляли, что их главная задача – "не допускать ни в какой форме объединения Украины и России". Враги опасаются, что объединение двух самых сильных бывших республик СССР приведет к тому, что они станут центром притяжения для всех остальных.По словам Платошкина, такое объединение необходимо, поскольку и этот украинский конфликт, и многие другие (в Карабахе, в Приднестровье и т.д.) – это все следствие распада СССР. И много где еще тлеет… Поэтому - "либо будет воссоединение, либо будут новые фронты"."Я не хочу второго варианта, я хочу, чтобы мы были с Украиной в едином кулаке. Потому что вот сейчас если идет конфликт, как Путин говорит, в едином народе, так единый народ-то ослабляется. Что же тут хорошего", - подчеркнул историк.Он напомнил, что в истории Украины и России были примеры, когда после кровопролитных войн люди примирялись и действовали сообща."Раны можно залечить. Но чем эти раны глубже, чем больше погибает в конфликтах людей с обеих сторон, тем эта память, конечно, держится дольше. Самая главная наша задача будет после прекращения огня и подписания мира – начать серьезную борьбу за умы и сердца украинского населения. Они никуда не денутся, это самая большая страна Европы - после нас", - считает Платошкин.Он добавил, что если не одержать победу в борьбе за умы и сердца, то все остальные завоевания не будут прочны. Американцы это хорошо понимают и ведут такую работу давно и последовательно. Причем работали и работают с гражданским обществом, тогда как Москва работала с олигархами, с верхушкой. Это был ошибочный путь, и России надо будет учитывать этот опыт.Иначе горячую войну можно будет как-то остановить, но продолжится война холодная.Ранее о необходимости нового воссоединения Украины и России заявлял депутат Верховной Рады нескольких созывов, член Совета международного движения "Другая Украина" Владимир Олейник. Об этом он говорил в ходе организованной изданием Украина.ру конференции "Глобальные последствия украинского кризиса".По словам политика, остановить развал и гибель страны и людей можно одним только способом — вхождением Украины в состав России.Но что сейчас? Украинский политик, лидер запрещенной на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб считает, что реален вариант раздела Украины. Он в эфире одного из каналов предположил, что этот вопрос может обсуждаться без широкой огласки. В таком случае часть Украины останется под контролем Запада (хотя украинцев там ждут неприятные сюрпризы, можно вспомнить, откуда пришли слова "холоп" и "быдло"), другая же часть будет трансформирована, перестанет быть инструментом войны с Россией.Для этого, по его словам, "из властных кругов нужно железной метлой будет гнать всех тех радикальных, которые понаехали в Киев" и заняли там в последние годы, особенно после Майдана, ответственные посты – "им тоже придется… ехать туда, где будет размен". Их идеология не подходит стране, из-за этой идеологии Украина сегодня и горит.

https://ukraina.ru/20261111/ekonomika-ukrainy-i-voyna-skhemy-vmesto-kommunalnykh-blag-1084401554.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, тимур миндич, андрей ермак, запад