Девять областей Украины остались без света - 12.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261112/devyat-oblastey-ukrainy-ostalis-bez-sveta--1084449528.html
Девять областей Украины остались без света
Девять областей Украины остались без света - 12.11.2026 Украина.ру
Девять областей Украины остались без света
В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"
2026-11-12T14:05
2026-11-12T14:09
новости
украина
черкасская область
россия
укрэнерго
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080259720_0:260:900:766_1920x0_80_0_0_eb7b74a7f770bcf1d623d91eef680b06.jpg
Частичное обесточивание потребителей зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях."В связи с повреждением энергетического оборудования, в части областей до конца суток действуют вынужденные ограничения: для промышленности – графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей – график почасовых отключений", — говорится в сообщении.Напомним, эксперты предупреждают: зимой отключения могут достигать 20 часов в сутки. Подробнее - в материале "Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
украина
черкасская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/06/10/1080259720_0:175:900:850_1920x0_80_0_0_807b3527416f3cd33e320480661e00a0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, черкасская область, россия, укрэнерго, украина.ру
Новости, Украина, Черкасская область, Россия, Укрэнерго, Украина.ру

Девять областей Украины остались без света

14:05 12.11.2026 (обновлено: 14:09 12.11.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© commons.wikimedia.org / Нацполиция Украины
Читать в
ДзенTelegram
В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"
Частичное обесточивание потребителей зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
"В связи с повреждением энергетического оборудования, в части областей до конца суток действуют вынужденные ограничения: для промышленности – графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей – график почасовых отключений", — говорится в сообщении.
Напомним, эксперты предупреждают: зимой отключения могут достигать 20 часов в сутки. Подробнее - в материале "Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЧеркасская областьРоссияУкрэнергоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:00В Киеве нашли новую "предательницу": националисты атаковали внучку Гурченко
14:48Вован и Лексус развели OpenAI: как от имени Умерова выведали секреты военного ИИ
14:47Гончаренко* отчитал Зеленского за насмешки над Трампом
14:40Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном
14:15Украинский суд приговорил подростка к чтению Леси Украинки за "связь с Россией"
14:05Девять областей Украины остались без света
14:01Дочь русофобки Фарион в бешенстве: Зеленский надругался над княгиней Ольгой
13:53"Золотые яйца" для ВСУ: дело о хищении в украинской армии направлено в суд
13:30Позавидовали? Украинцев смутил венок от Путина на могиле российской актрисы
13:28Не нервировать Зеленского: экономисты раскрыли тайну курса валют на Украине
13:20Уиткофф и Кушнер приехали в Кремль для обсуждения мира на Украине
13:04Зеленский пожаловался на новые ограничения Starshield
12:39Рябков предупредил, чем обернётся подключение Европы к переговорам
12:33Я хочу в долларах! Украинская певица возмутилась своей пенсией
11:54Поиск прочного мира и сложности Европы: Ушаков прокомментировал визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
11:52Плащи-невидимки для фронта. Фильм "Держись!". 12 ноября 2026 года, утренний эфир 111:15
11:46ФСБ обезвредила украинскую агентуру в Донецке, Майкопе и Омске
11:27В Офисе Зеленского призвали украинцев забыть о скором перемирии
11:02"Решение за Путиным": президент Финляндии анонсировал возможные скорые переговоры с Россией
10:47Киев вымирает: жители левого берега бегут из столицы
Лента новостейМолния