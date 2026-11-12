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Девять областей Украины остались без света

Девять областей Украины остались без света - 12.11.2026 Украина.ру

Девять областей Украины остались без света

В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"

2026-11-12T14:05

2026-11-12T14:05

2026-11-12T14:09

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Частичное обесточивание потребителей зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях."В связи с повреждением энергетического оборудования, в части областей до конца суток действуют вынужденные ограничения: для промышленности – графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей – график почасовых отключений", — говорится в сообщении.Напомним, эксперты предупреждают: зимой отключения могут достигать 20 часов в сутки. Подробнее - в материале "Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины на сайте Украина.ру.

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