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Девять областей Украины остались без света
Девять областей Украины остались без света - 12.11.2026 Украина.ру
Девять областей Украины остались без света
В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"
2026-11-12T14:05
2026-11-12T14:05
2026-11-12T14:09
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Частичное обесточивание потребителей зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях."В связи с повреждением энергетического оборудования, в части областей до конца суток действуют вынужденные ограничения: для промышленности – графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей – график почасовых отключений", — говорится в сообщении.Напомним, эксперты предупреждают: зимой отключения могут достигать 20 часов в сутки. Подробнее - в материале "Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, черкасская область, россия, укрэнерго, украина.ру
Новости, Украина, Черкасская область, Россия, Укрэнерго, Украина.ру
Девять областей Украины остались без света
14:05 12.11.2026 (обновлено: 14:09 12.11.2026)
В девяти областях Украины с утра наблюдаются частичные отключения электроэнергии после атак по энергетике. Об этом 12 ноября сообщили в "Укрэнерго"
Частичное обесточивание потребителей зафиксировано в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
"В связи с повреждением энергетического оборудования, в части областей до конца суток действуют вынужденные ограничения: для промышленности – графики ограничения мощности, для всех категорий потребителей – график почасовых отключений", — говорится в сообщении.
Напомним, эксперты предупреждают: зимой отключения могут достигать 20 часов в сутки. Подробнее - в материале "Мы её дожмём": Колпашников о войне на истощение и ударах по энергетике Украины на сайте Украина.ру.