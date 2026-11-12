Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм - 12.11.2026 Украина.ру
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Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм
Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм - 12.11.2026 Украина.ру
Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор запаса Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему... Украина.ру, 12.11.2026
2026-11-12T15:49
2026-11-12T15:49
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Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор запаса Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему распиаренная киевским режимом операция "Вивальди" провалилась, а также проанализировал риски прямого военного столкновения с Европой:00:47 – Тактическое продвижение ВС РФ и замыслы противника;04:25 – Почему операция "Вивальди" провалилась?11:50 – Проблемы ВСУ на участке Доброполья;16:45 – Потребности и проблемы в личном составе ВСУ;17:36 – Могут ли дроны заменить потери личного состава?18:26 – План ВС РФ по созданию котлов;20:08 – О вероятности военного конфликта с Европой;22:11 – Отсутствие в ЕС стремления к переговорам;22:58 – Стратегические бомбардировки Украины.*В интервью упоминается Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФТГ-канал Алексея Рамма "Военный оптимист": https://t.me/+_6TU_kVFJuU1ZTIyТГ-канал "Милитарист": https://t.me/infantmilitarioУкраина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: https://ukraina.ru
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россия, украина, европа, андрей билецкий, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, видео
Россия, Украина, Европа, Андрей Билецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС

Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм

15:49 12.11.2026
 
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Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор запаса Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему распиаренная киевским режимом операция "Вивальди" провалилась, а также проанализировал риски прямого военного столкновения с Европой:

00:47 – Тактическое продвижение ВС РФ и замыслы противника;
04:25 – Почему операция "Вивальди" провалилась?
11:50 – Проблемы ВСУ на участке Доброполья;
16:45 – Потребности и проблемы в личном составе ВСУ;
17:36 – Могут ли дроны заменить потери личного состава?
18:26 – План ВС РФ по созданию котлов;
20:08 – О вероятности военного конфликта с Европой;
22:11 – Отсутствие в ЕС стремления к переговорам;
22:58 – Стратегические бомбардировки Украины.

*В интервью упоминается Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ

ТГ-канал Алексея Рамма "Военный оптимист": https://t.me/+_6TU_kVFJuU1ZTIy
ТГ-канал "Милитарист": https://t.me/infantmilitario

Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

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