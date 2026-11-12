Как именно контроль над Украиной поможет России подготовиться к войне с Европой - Рамм
Военный эксперт, заместитель руководителя интернет-проекта "Милитарист", гвардии майор запаса Алексей Рамм в эфире Украина.ру рассказал о том, почему распиаренная киевским режимом операция "Вивальди" провалилась, а также проанализировал риски прямого военного столкновения с Европой:
00:47 – Тактическое продвижение ВС РФ и замыслы противника;
04:25 – Почему операция "Вивальди" провалилась?
11:50 – Проблемы ВСУ на участке Доброполья;
16:45 – Потребности и проблемы в личном составе ВСУ;
17:36 – Могут ли дроны заменить потери личного состава?
18:26 – План ВС РФ по созданию котлов;
20:08 – О вероятности военного конфликта с Европой;
22:11 – Отсутствие в ЕС стремления к переговорам;
22:58 – Стратегические бомбардировки Украины.
*В интервью упоминается Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Алексея Рамма "Военный оптимист": https://t.me/+_6TU_kVFJuU1ZTIy
ТГ-канал "Милитарист": https://t.me/infantmilitario
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Наш сайт: https://ukraina.ru
00:47 – Тактическое продвижение ВС РФ и замыслы противника;
04:25 – Почему операция "Вивальди" провалилась?
11:50 – Проблемы ВСУ на участке Доброполья;
16:45 – Потребности и проблемы в личном составе ВСУ;
17:36 – Могут ли дроны заменить потери личного состава?
18:26 – План ВС РФ по созданию котлов;
20:08 – О вероятности военного конфликта с Европой;
22:11 – Отсутствие в ЕС стремления к переговорам;
22:58 – Стратегические бомбардировки Украины.
*В интервью упоминается Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов, а также батальон Азов, признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Алексея Рамма "Военный оптимист": https://t.me/+_6TU_kVFJuU1ZTIy
ТГ-канал "Милитарист": https://t.me/infantmilitario
Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: https://ukraina.ru
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