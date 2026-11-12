Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России - 12.11.2026 Украина.ру
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Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России
Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России - 12.11.2026 Украина.ру
Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России
В этом году у нас было развернуто 30 спутников. Уже сейчас они несколько часов в день позволяют нам использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, чем без "Рассвета". Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание.
2026-11-12T06:30
2026-11-12T06:30
интервью
украина
россия
германия
илон маск
юрий кнутов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нпз
f-16
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Накануне украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу "Сургутнефтегаза" — "Киришинефтеоргсинтез".— Юрий Альбертович, смог ли противник использовать передышку в связи с временным прекращением ударов по нашей нефтяной инфраструктуре для восполнения потенциала своих ударных дронов?— Такое ощущение, что да. Более того, накануне были запущены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это упрощенная версия, для американцев стоимость такой ракеты составляет примерно 240–250 тысяч долларов. Европейцы их будут покупать для Украины по цене 450 тысяч долларов. Для ВСУ может быть приобретено более трех тысяч таких ракет.Кроме того, судя по метеорологической карте, маршрут дронов идет ровно по границе непогоды. Или, наоборот, через тучи, то есть под прикрытием дождя и тумана беспилотники летят вглубь территории нашей страны.Сейчас на всех дронах опять появились терминалы Starlink с видеонаведением для точного поражения объектов.Хотя Маск и заявлял, что против использования Starlink, но его спутники используются. Считаю, что история с отключением спутников для Украины на несколько дней была связана с повышением цены на эти услуги. Вероятность этого очень большая. Миротворческие задачи здесь не стояли.На сегодняшний день удары по НПЗ — это проблема № 1. Решать ее можно только за счет создания пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп, вооруженных современным оружием. Только в этом случае мы сможем решить вопрос прикрытия крупных объектов, имеющих значение для всей экономики страны.При этом надо учитывать, что по итогам переговоров в Абу-Даби Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Донбасс территорией России, а этим все усилия американцев перечеркиваются. Украина запросила у Евросоюза финансирование 800-тысячной армии.— Насколько эффективным станет использование для защиты стационарных объектов от атак БПЛА подвесных блоков для запуска ракет С-8ВЦ, которые устанавливаются на вертолеты Ка-52М, а в перспективе и на транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В и Ка-29?— Была информация и о том, что для борьбы с беспилотниками планируется использовать и Як-130М.Применение же вертолётов для этих целей перспективно. Дело в том, что когда применяется истребитель, то после подрыва дрона в воздухе образуется облако осколков. Если самолёт влетает в это облако из-за большой скорости, то получает серьёзные повреждения. На Украине от взрыва наших "Гераней" в воздухе, по моим подсчетам, были уничтожены три F-16 вместе с пилотами. Летчики, поразив дрон, не успевали отвернуть и влетали в это облако осколков.У вертолетов же скорости небольшие, маневренность достаточная, они могут отойти от цели. Но в этом случае надо исходить из стоимости летного часа, то есть стоимости эксплуатации.То есть можно применять для уничтожения воздушных целей пушки, неуправляемые ракеты, переделанные в управляемые, которые наводятся на цель с помощью лазерной подсветки. Но если учесть стоимость летного часа и стоимость оружия, то выходит, что беспилотник обходится дешевле.Поэтому наиболее выгодны чисто артиллерийские системы типа "Цитадели", которая способна в автоматическом режиме поражать цель и имеет снаряды с программируемым взрывателем.Второй момент — это дроны-перехватчики. Сейчас все больше появляется дронов с элементами ИИ, которые самостоятельно ищут цель и поражают ее.— Использование воздушных носителей для средств ПВО сейчас общий тренд? Это все равно дешевле, чем запуск дорогостоящих ракет из наземных комплексов ПВО.— Да, ракеты любых наземных комплексов ПВО дорогие, за исключением боеприпасов ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба". Ракеты, которые запускаются с вертолета, относительно недорогие, но главную сложность составляет стоимость полетного часа, эксплуатация самой машины. Все это делает борьбу с беспилотниками при помощи вертолетов не очень дешевой.— Тут можно и другую взаимосвязь проследить. Сам беспилотник дешевый, но ущерб, который он может нанести НПЗ, многократно превысит стоимость ПВО.— Это понятно. Но, по последней информации, которая у меня есть, в хорошую погоду наиболее эффективным средством поражения БПЛА являются именно боевые лазеры. Лазеры у нас появились. Мы их используем для защиты наиболее важных объектов. Их эффективность достаточно высокая. Поэтому на форуме "Россия — Африка" были представлены два наших боевых лазера, и говорилось, что мы проводим испытание электромагнитной пушки.— По поводу спутниковых систем управления. Пишут, что ВСУ нашли замену "Старлинку" для ударов вглубь России за счет израильских терминалов.— Это правда. Украина пытается использовать британскую систему OneWeb. Ее главная проблема в том, что у нее терминалы корпоративные. Если терминал от "Старлинка" можно чуть ли не отдельному бойцу поставить, то OneWeb надо закупать на роту. Кроме того, европейцы разрабатывают более совершенную собственную систему и собираются к ней Украину подключить. Киевский режим пока четкий ответ не дал. Он ищет разные варианты, включая израильскую систему.Но у израильтян нет широкополосного интернета. Это просто спутниковая связь, когда по договоренности можно использовать спутники, которые в зоне досягаемости. И качество связи там невысокое. Можно передавать только текстовую информацию и координаты. И самое главное, что нельзя передать видеоканал. А ведь это основное достижение "Старлинка", когда видеокамера передает с помощью терминала информацию на спутники, а потом к местонахождению оператора.Повторюсь, в израильской системе этого нет. Там только обеспечивается передача каких-то сообщений: либо текстовых, либо координат.— Мы тоже не стоим на месте. Украина и Запад опасаются, что спутниковая группировка "Рассвет" сделает наши дроны полностью автономными и они смогут самостоятельно выбирать цели.— В этом году у нас было развернуто 30 спутников. Уже сейчас они несколько часов в день позволяют нам использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, чем без "Рассвета".Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание. Я не скажу, что это произойдет в следующем году. Но план будет перевыполнен с таким расчетом, чтобы мы уже в 2027 году могли использовать эту систему над всей зоной боевых действий.При этом мы не просто выходим на уровень "Старлинка" по ряду параметров, но и обгоняем его.Во-первых, у нас изначально есть лазерная связь между спутниками, а у Маска она появится только в следующем году на новых спутниках.Во-вторых, зона покрытия связи. Когда мы с вами разговариваем по телефону, сигнал с телефона идет на вышку сотовой связи. И на некоторых вышках сотовой связи будут стоять терминалы, с которых информация будет идти на спутники (с одного на другой), а потом со спутников снова на вышку и на телефон. То есть мы сможем разговаривать в любой точке без терминала, используя при этом видеосвязь. Эту систему Маск будет внедрять только в следующем году.— Еще Франция всерьез опасается ядерного удара России на фоне сообщений о том, что Германия разрабатывает собственные ракеты с дальностью действия в 2000 километров в рамках европейской программы перевооружения. Немцы что-то пытаются создать на базе Taurus? Или это принципиально новый проект?— Это абсолютно новая баллистическая ракета (Taurus — крылатая). Хотя возможно, что они будут делать и крылатую ракету с дальностью в 1000 километров. И в это вклинивается один интересный нюанс. Мерц во время последней поездки на Украину взял с собой представителей всех крупных военно-промышленных корпораций. Скорее всего, там был и представитель компании MBDA (крупнейший разработчик ракет). И после этой поездки киевский режим вдруг заговорил, что у него появится баллистическая ракета с дальностью в 1000 километров. Хотя до этого они активно пиарили FP-9. "У нее дальность в 850 километров, она уже в сентябре полетит". Уже ноябрь, но данных о ее применении так и не появилось.Таким образом, тут речь идет не только о создании баллистической ракеты для Германии, но и о доработке украинской FP-9 до дальности 1000 километров и установке на нее немецкой системы наведения и более совершенного немецкого двигателя. Американцы же разработали "Ржавый кинжал" (Rusty Dagger) для киевского режима. А теперь для Украины будут создавать баллистику. И на основе полученного опыта будут создавать свою баллистическую ракету большой дальности.— А насколько этот "Ржавый кинжал" под силу нашей ПВО?— Он практически по всем параметрам совпадает с ракетами Storm Shadow и SCALP. Мы их сбиваем. Разница в том, что дальность полета у них 950 километров. У Storm Shadow и SCALP — 300, у Taurus — 500. Это важную роль играет. И то, что США поспешно поставили их на Украину, заставляет задуматься.С одной стороны, Трамп говорит о необходимости проведения переговоров. С другой стороны, наземная установка для запуска этих ракет была испытана только в октябре. Месяца еще не прошло, а мы уже сбили четыре таких "Ржавых кинжала". И вообще есть данные, что США собираются поставить киевскому режиму более 3300 ракет.Проект Fire Point у них явно не пошел. Мы по этим ракетам эффективно работаем. Они большие, поэтому их можно сбивать даже из зенитно-артиллерийских установок. Поэтому противник сделал ставку на американские крылатые ракеты. Для нас это очень серьезная угроза.
https://ukraina.ru/20261111/dmitriy-vydrin-na-peregovorakh-v-abu-dabi-nametilis-simptomy-pereloma-po-ukraine-no-kievu-ne-do-1084419366.html
https://ukraina.ru/20261111/1084403596.html
https://ukraina.ru/20261110/aleksandr-tikhanskiy-nato-izuchaet-opyt-boev-na-ukraine-no-na-baltike-mozhet-nachatsya-sovsem-drugaya-1084400267.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, германия, илон маск, юрий кнутов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нпз, f-16
Интервью, Украина, Россия, Германия, Илон Маск, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НПЗ, F-16

Юрий Кнутов: ВСУ получили ударные системы, которые станут серьезным испытанием для ПВО России

06:30 12.11.2026
 
© Фото : warfiles.ruЮрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© Фото : warfiles.ru
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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В этом году у нас было развернуто 30 спутников. Уже сейчас они несколько часов в день позволяют нам использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, чем без "Рассвета". Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Накануне украинские беспилотники нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу "Сургутнефтегаза" — "Киришинефтеоргсинтез".
— Юрий Альбертович, смог ли противник использовать передышку в связи с временным прекращением ударов по нашей нефтяной инфраструктуре для восполнения потенциала своих ударных дронов?
— Такое ощущение, что да. Более того, накануне были запущены четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"). Это упрощенная версия, для американцев стоимость такой ракеты составляет примерно 240–250 тысяч долларов. Европейцы их будут покупать для Украины по цене 450 тысяч долларов. Для ВСУ может быть приобретено более трех тысяч таких ракет.
Кроме того, судя по метеорологической карте, маршрут дронов идет ровно по границе непогоды. Или, наоборот, через тучи, то есть под прикрытием дождя и тумана беспилотники летят вглубь территории нашей страны.
Сейчас на всех дронах опять появились терминалы Starlink с видеонаведением для точного поражения объектов.
Хотя Маск и заявлял, что против использования Starlink, но его спутники используются. Считаю, что история с отключением спутников для Украины на несколько дней была связана с повышением цены на эти услуги. Вероятность этого очень большая. Миротворческие задачи здесь не стояли.
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 15:00
Дмитрий Выдрин: На переговорах в Абу-Даби наметились симптомы перелома по Украине, но Киеву не до радостиИзвестный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин проанализировал итоги переговоров в Абу-Даби, отметив первые признаки перелома по украинскому вопросу и смену тактики делегации из Киева. Он также оценил реакцию Москвы, позицию европейских столиц и влияние итогов выборов в США на дальнейшую поддержку Киева.
На сегодняшний день удары по НПЗ — это проблема № 1. Решать ее можно только за счет создания пассивной антидроновой защиты и мобильных огневых групп, вооруженных современным оружием. Только в этом случае мы сможем решить вопрос прикрытия крупных объектов, имеющих значение для всей экономики страны.
При этом надо учитывать, что по итогам переговоров в Абу-Даби Зеленский заявил, что Киев никогда не признает Донбасс территорией России, а этим все усилия американцев перечеркиваются. Украина запросила у Евросоюза финансирование 800-тысячной армии.
— Насколько эффективным станет использование для защиты стационарных объектов от атак БПЛА подвесных блоков для запуска ракет С-8ВЦ, которые устанавливаются на вертолеты Ка-52М, а в перспективе и на транспортно-боевые Ми-8АМТШ-В и Ка-29?
— Была информация и о том, что для борьбы с беспилотниками планируется использовать и Як-130М.
Применение же вертолётов для этих целей перспективно. Дело в том, что когда применяется истребитель, то после подрыва дрона в воздухе образуется облако осколков. Если самолёт влетает в это облако из-за большой скорости, то получает серьёзные повреждения. На Украине от взрыва наших "Гераней" в воздухе, по моим подсчетам, были уничтожены три F-16 вместе с пилотами. Летчики, поразив дрон, не успевали отвернуть и влетали в это облако осколков.
У вертолетов же скорости небольшие, маневренность достаточная, они могут отойти от цели. Но в этом случае надо исходить из стоимости летного часа, то есть стоимости эксплуатации.
То есть можно применять для уничтожения воздушных целей пушки, неуправляемые ракеты, переделанные в управляемые, которые наводятся на цель с помощью лазерной подсветки. Но если учесть стоимость летного часа и стоимость оружия, то выходит, что беспилотник обходится дешевле.
Поэтому наиболее выгодны чисто артиллерийские системы типа "Цитадели", которая способна в автоматическом режиме поражать цель и имеет снаряды с программируемым взрывателем.
Второй момент — это дроны-перехватчики. Сейчас все больше появляется дронов с элементами ИИ, которые самостоятельно ищут цель и поражают ее.
— Использование воздушных носителей для средств ПВО сейчас общий тренд? Это все равно дешевле, чем запуск дорогостоящих ракет из наземных комплексов ПВО.
— Да, ракеты любых наземных комплексов ПВО дорогие, за исключением боеприпасов ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Верба". Ракеты, которые запускаются с вертолета, относительно недорогие, но главную сложность составляет стоимость полетного часа, эксплуатация самой машины. Все это делает борьбу с беспилотниками при помощи вертолетов не очень дешевой.
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
Вчера, 07:00
Алексей Рамм: Украина провела амбициозную операцию, которая обернулась для нее стратегическим поражениемЕвропа накапливает вооружение и военную технику. Она реально готовится к прямому столкновению с Россией и от планов своих не отказывается. И каждый занятый украинский рубеж — это очень важный элемент для нашего противостояния новому походу Европы на Восток
— Тут можно и другую взаимосвязь проследить. Сам беспилотник дешевый, но ущерб, который он может нанести НПЗ, многократно превысит стоимость ПВО.
— Это понятно. Но, по последней информации, которая у меня есть, в хорошую погоду наиболее эффективным средством поражения БПЛА являются именно боевые лазеры. Лазеры у нас появились. Мы их используем для защиты наиболее важных объектов. Их эффективность достаточно высокая. Поэтому на форуме "Россия — Африка" были представлены два наших боевых лазера, и говорилось, что мы проводим испытание электромагнитной пушки.
— По поводу спутниковых систем управления. Пишут, что ВСУ нашли замену "Старлинку" для ударов вглубь России за счет израильских терминалов.
— Это правда. Украина пытается использовать британскую систему OneWeb. Ее главная проблема в том, что у нее терминалы корпоративные. Если терминал от "Старлинка" можно чуть ли не отдельному бойцу поставить, то OneWeb надо закупать на роту. Кроме того, европейцы разрабатывают более совершенную собственную систему и собираются к ней Украину подключить. Киевский режим пока четкий ответ не дал. Он ищет разные варианты, включая израильскую систему.
Но у израильтян нет широкополосного интернета. Это просто спутниковая связь, когда по договоренности можно использовать спутники, которые в зоне досягаемости. И качество связи там невысокое. Можно передавать только текстовую информацию и координаты. И самое главное, что нельзя передать видеоканал. А ведь это основное достижение "Старлинка", когда видеокамера передает с помощью терминала информацию на спутники, а потом к местонахождению оператора.
Повторюсь, в израильской системе этого нет. Там только обеспечивается передача каких-то сообщений: либо текстовых, либо координат.
— Мы тоже не стоим на месте. Украина и Запад опасаются, что спутниковая группировка "Рассвет" сделает наши дроны полностью автономными и они смогут самостоятельно выбирать цели.
— В этом году у нас было развернуто 30 спутников. Уже сейчас они несколько часов в день позволяют нам использовать системы оптического наведения на дронах. Благодаря этому их точность поражения станет в разы выше, чем без "Рассвета".
Всего мы должны были развернуть 290 спутников к 2030 году, но было принято решение ускорить их развертывание. Я не скажу, что это произойдет в следующем году. Но план будет перевыполнен с таким расчетом, чтобы мы уже в 2027 году могли использовать эту систему над всей зоной боевых действий.
При этом мы не просто выходим на уровень "Старлинка" по ряду параметров, но и обгоняем его.
Во-первых, у нас изначально есть лазерная связь между спутниками, а у Маска она появится только в следующем году на новых спутниках.
Александр Тиханский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
10 ноября, 18:00
Александр Тиханский: НАТО изучает опыт боев на Украине, но на Балтике может начаться совсем другая войнаСилы Союзного государства, проводя военные учения, отходят на расстояние в 50-100 километров от границы, а наши западные "партнеры" даже полигоны для стрельбы размещают на расстоянии в 10-15 километров.
Во-вторых, зона покрытия связи. Когда мы с вами разговариваем по телефону, сигнал с телефона идет на вышку сотовой связи. И на некоторых вышках сотовой связи будут стоять терминалы, с которых информация будет идти на спутники (с одного на другой), а потом со спутников снова на вышку и на телефон. То есть мы сможем разговаривать в любой точке без терминала, используя при этом видеосвязь. Эту систему Маск будет внедрять только в следующем году.
— Еще Франция всерьез опасается ядерного удара России на фоне сообщений о том, что Германия разрабатывает собственные ракеты с дальностью действия в 2000 километров в рамках европейской программы перевооружения. Немцы что-то пытаются создать на базе Taurus? Или это принципиально новый проект?
— Это абсолютно новая баллистическая ракета (Taurus — крылатая). Хотя возможно, что они будут делать и крылатую ракету с дальностью в 1000 километров. И в это вклинивается один интересный нюанс. Мерц во время последней поездки на Украину взял с собой представителей всех крупных военно-промышленных корпораций.
Скорее всего, там был и представитель компании MBDA (крупнейший разработчик ракет). И после этой поездки киевский режим вдруг заговорил, что у него появится баллистическая ракета с дальностью в 1000 километров. Хотя до этого они активно пиарили FP-9. "У нее дальность в 850 километров, она уже в сентябре полетит". Уже ноябрь, но данных о ее применении так и не появилось.
Таким образом, тут речь идет не только о создании баллистической ракеты для Германии, но и о доработке украинской FP-9 до дальности 1000 километров и установке на нее немецкой системы наведения и более совершенного немецкого двигателя. Американцы же разработали "Ржавый кинжал" (Rusty Dagger) для киевского режима. А теперь для Украины будут создавать баллистику. И на основе полученного опыта будут создавать свою баллистическую ракету большой дальности.
— А насколько этот "Ржавый кинжал" под силу нашей ПВО?
— Он практически по всем параметрам совпадает с ракетами Storm Shadow и SCALP. Мы их сбиваем. Разница в том, что дальность полета у них 950 километров. У Storm Shadow и SCALP — 300, у Taurus — 500. Это важную роль играет. И то, что США поспешно поставили их на Украину, заставляет задуматься.
С одной стороны, Трамп говорит о необходимости проведения переговоров. С другой стороны, наземная установка для запуска этих ракет была испытана только в октябре. Месяца еще не прошло, а мы уже сбили четыре таких "Ржавых кинжала". И вообще есть данные, что США собираются поставить киевскому режиму более 3300 ракет.
Проект Fire Point у них явно не пошел. Мы по этим ракетам эффективно работаем. Они большие, поэтому их можно сбивать даже из зенитно-артиллерийских установок. Поэтому противник сделал ставку на американские крылатые ракеты. Для нас это очень серьезная угроза.
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