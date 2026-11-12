Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле - 12.11.2026 Украина.ру
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Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле
Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле - 12.11.2026 Украина.ру
Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле
Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля
2026-11-12T15:22
2026-11-12T15:22
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Во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Владимир Мединский.Президент России попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Кроме того, Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алёшек."Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины", — цитирует пресс-служба Кремля.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня российский лидер, вероятно, проведёт оперативное совещание с Совбезом.Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, россия, владимир путин, совбез, украина.ру, стив уиткофф, джаред кушнер, сша
Новости, Кремль, Россия, Владимир Путин, Совбез, Украина.ру, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, США

Встреча Путина с американскими переговорщиками началась в Кремле

15:22 12.11.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин начал в Кремле встречу со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Кремля
Во встрече принимают участие помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента Владимир Мединский.
Президент России попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность президенту США Дональду Трампу за организацию контактов России и Украины. Кроме того, Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в решении гуманитарного вопроса вокруг Алёшек.
"Путин попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность Трампу за организацию контактов России и Украины", — цитирует пресс-служба Кремля.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сегодня российский лидер, вероятно, проведёт оперативное совещание с Совбезом.
Подробнее - в материале О чём договорились в Абу-Даби, грядущий визит Кушнера и Уиткоффа. Итоги 11 ноября на сайте Украина.ру.
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