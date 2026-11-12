https://ukraina.ru/20261112/razgrebay-sam-pashinyan-svoim-demarshem-ubereg-rossiyu-ot-konflikta-s-iranom-1084449655.html

Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном

Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном - 12.11.2026 Украина.ру

Разгребай сам: Пашинян своим демаршем уберег Россию от конфликта с Ираном

То, что 11 ноября 2026 года случилось в Москве на заседании Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), еще предстоит анализировать со всех сторон. Фактически членство Армении в организации было приостановлено.

2026-11-12T14:40

2026-11-12T14:40

2026-11-12T14:40

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Отныне она не имеет права голоса в ОДКБ и не может претендовать ни на какие руководящие должности в ней.И уже можно сказать, что проиграл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он опять заигрался в многовекторность, выбирая между старыми связями с Россией и постсоветским пространством (ЕАЭС, СНГ, ОДКБ) и евроатлантической интеграцией (НАТО, ЕС). Сначала говорил, что хочет прочь от России в Европу, с 2024 года перестал участвовать в работе ОДКБ, прекратив платить членские взносы и заморозив членство.Потом тормознул это евродело, понимая, какими экономическими потерями это может обернуться для армян, и поклялся в верности сотрудничеству с Россией. А вот накануне упомянутого заседания ОДКБ опять заявил, что его республика больше не заинтересована в организации: "У Армении больше нет заинтересованностей, связанных с ОДКБ".В Москве его попросили: в ОДКБ не предусмотрен механизм выхода, но если не участвуешь в работе, то и заставлять никто не собирается.Конечно, Пашинян опять хотел подтвердить свою верность евроинтеграционному курсу на Запад и, не исключено, даже получить что-то в клювик из долларов или евро. И от Евросоюза, и от США, и, может быть, даже от Турции.Все дело в том, что сделан еще один шаг к финишной прямой по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP). Бывшего Зангезурского коридора в Сюникской области, который должен связать "материковый" Азербайджан с его автономной частью — Нахичеванью и Турцией.Летом этого года, в начале июня, рамочное соглашение о TRIPP между армянами и американцами было подписано госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Совет директоров Международной финансовой корпорации развития США одобрил создание TRIPP Development Company для управления реализацией проекта.Сделано это было на основе совместной декларации, при посредничестве президента США Дональда Трампа подписанной премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 8 августа 2025 года. Она включила этот инфраструктурный проект в рамки мирного урегулирования конфликта между двумя кавказскими странами, много лет воевавшими друг с другом. "Дорога Трампа" как символ армяно-азербайджанского примирения: звучит круто, по-трамповски.Затем 13 января 2026 года госсекретарь США и глава МИД Армении подписали документ под названием "Рамки реализации TRIPP". В сентябре текущего года Конституционный суд Армении признал соглашение соответствующим Конституции страны. И понеслось: 28 октября 2026 года парламент Армении ратифицировал документ (за — 63 депутата, против — в два раза меньше). А 11 ноября 2026 года закон о ратификации подписал президент Армении Ваагн Хачатурян.42-километровый TRIPP, как задекларировано, должен связать основную часть Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванью — и стать звеном Транскаспийского торгового маршрута. Он же планирует строительство автомобильной и железной дорог, а также объектов нефтегазовой инфраструктуры и предполагает создание мультимодального транзитного коридора через территорию Армении.Пашинян, похоже, застыл в ожидании денежного потока из тех инвестиций, что были обещаны и за TRIPP в частности, и за отход из-под российского влияния вообще. Единой и точно утвержденной суммы общих инвестиций в TRIPP пока нет. Его планируют финансировать поэтапно, и на данный момент зафиксирован только один транш — в сентябре 2025 года США выделили 140–145 миллионов долларов на проработку концепции, согласование маршрутов и запуск организационных процессов.Известно, что есть еще 201 миллион — базовый капитал фонда TRIPP+ Enterprise Fund, созданного Госдепартаментом США для кредитов, инвестиций и грантов частному сектору на развитие транспортной и энергетической инфраструктуры Южного Кавказа и Центральной Азии.Кроме того, финансовые аналитики отмечают, что проект TRIPP уже вошел в пакет стратегических инвестиций USDFC объемом 2,5 миллиарда долларов, и это является серьезным сигналом того, что США видят в маршруте не только дипломатическую, но и инвестиционную, то есть денежную составляющую.И если эти деньги пойдут в Армению, то, как показывает опыт живущего на чужих вливаниях и подачках украинского неонацистского режима, выделенными средствами можно будет распорядиться по-разному. Можно будет и частично в дело пустить для отвода глаз и отчетности, и банально украсть, и канализировать суммы по серым схемам под откаты и в офшоры, чтобы и самому неслабо обогатиться, и руки дающие отблагодарить.Но, как говорят в Одессе, между "на тебе" и "я тебе дам" есть две большие разницы. Обещание что-либо дать подчас резко отличается от того, что конкретно дают. А то и вообще же могут ничего не дать, если изменятся финансовая конъюнктура или геополитические условия.Другими словами, Пашинян может оказаться в роли дурня, который думкой богатеет. Он (вместе с Арменией) может пролететь мимо американских денег, как фанера над любимым им Парижем, что однозначно приведет его и к политической, и к юридической ответственности за содеянное. Армянская оппозиция же не зря выступила против TRIPP, указывая на риски одностороннего открытия дороги из Азербайджана в Нахичевань, но без взаимного разблокирования коммуникаций и торговых путей для Армении.Однако возникла еще одна коллизия, крайне неприятная для Пашиняна. Он разрывом с ОДКБ, а через нее и с Россией хотел сделать очень хорошо для себя и для Запада — ЕС и США. Но может так статься, что сделал он хорошо именно России и всей ОДКБ. Он отвернул их от необходимости участвовать в возможном вооруженном конфликте, который потенциально может возникнуть на Южном Кавказе, на границе с Ираном.Все дело в том, что Иран увидел в TRIPP непосредственную угрозу себе, своей национальной безопасности и национальным интересам. А Иран с некоторых пор никому таких поганок не спускает — доказано США, которые напали на эту страну, а сейчас не знают, как отползти из ситуации без потери геополитического лица и престижа.Иранцы совершенно справедливо и оправданно опасаются появления американцев и вообще усиления США на своих северных границах. То есть на границе с Арменией. И вот как только стало известно, что Армения продвигается в реализации TRIPP и в регионе скоро появятся американцы, в начале ноября сего года в иранской газете Ettela'at появился материал под заглавием "Откровенно и искренне с господином премьер-министром Армении". В нем советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти сделал резкое и недвусмысленное заявление по поводу "маршрута Трампа": "Я прямо и недвусмысленно сказал послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту красную линию Ирана, мы переломаем им ноги".И вот ведь что интересно: это давняя линия Тегерана, о которой Пашинян отлично знал и которая согласована и с Россией. Еще в апреле этого года вице-премьер России Алексей Оверчук указывал, что проект TRIPP нарушает региональный баланс, существовавший с 1828 года, и что это ошибка Еревана. Потому что на северный берег реки Аракс, где были россияне, теперь пригласили американцев, а проект маршрута будет осуществляться без участия России, с которой Иран уже вел переговоры в рамках ЕАЭС о взаимном открытии рынков и их логистическом обеспечении.А уже 16 октября сего года глава МИД Ирана Аббас Арагчи посетил Ереван и предупредил, что Тегеран обеспокоен любым присутствием США рядом со своими границами.Но Пашинян пошел на "дорогу Трампа", а значит, если на ней появятся и его американские друзья, то Иран может и предпринять упреждающие шаги: любые, Вплоть до военного уничтожения американской угрозы на армянской земле.И куда тогда нужно будет бежать бедному Пашиняну за помощью? К США? Так они уже доказали, как умеют "побеждать" иранцев. К Турции? Так Анкара вряд ли захочет в чужих интересах таскать горячие каштаны из американо-иранского противостояния.А кто там есть еще? Ах, Россия и ОДКБ. Так Пашинян сам порвал с ними связи и обидел своим торопливым евроинтеграционным высокомерием. У него может и не получиться выпросить помощь, как получилось у руководства Казахстана с 6 по 19 января 2022 года, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. В связи с массовыми протестами, переросшими в Алма-Ате в вооруженные столкновения протестующих с правительственными силами.ОДКБ откликнулась. Ее операция, как известно, была заявлена как миротворческая миссия по охране наиболее важных государственных и стратегических объектов Казахстана. Вооруженные миротворческие силы стран — участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Таджикистана — (в общей сложности 2,5 тысячи военнослужащих, 250 единиц военной техники и 75 самолетов) очень быстро и надежно успокоили смутьянов, в бунте прожигающих западные, в том числе, скорее всего, и американские деньги.Пашинян мог бы так же сделать, но, увы, Теперь не получится. Он сам облегчил дело. Причем не только всей ОДКБ, но и России. Между Ираном и Россией, как известно, действует договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный 17 января 2025 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.Очень вовремя оформили партнерские соглашения эти опытные и предусмотрительные политики. А теперь России вообще не придется выбирать, на чью сторону ей становиться: Армении (по линии и обязательствам ОДКБ) или Ирана (как велит упомянутый договор, где предусмотрено, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощи агрессору).Так что если, не дай Бог, что случится на Южном Кавказе, в Армении, то выгребать придется одному Пашиняну. И просто интересно будет посмотреть, как ему придут на помощь европейские и американские политики.За что боролись, на то и напоролись, как говорится.Еще об армняской политике Никола Пашиняна читайте в статьях Владимира Скачко С Гитлером в башке. Руководство Армении ищет прокладки для членства в НАТО и ЕС, предавая Россию и Геополитический Кикос Армении: Пашинян опять спасается, но с помощью России

https://ukraina.ru/20261007/perekrestok-mira-po-armyanski-pashinyan-pytaetsya-druzhit-protiv-rossii--1083665274.html

https://ukraina.ru/20260930/geopoliticheskiy-kikos-armenii-pashinyan-opyat-spasaetsya-no-s-pomoschyu-rossii-1083523580.html

https://ukraina.ru/20260902/rossiya-bolshe-ne-strategicheskiy-partnr-i-putin-nas-pobedil-pashinyan-pytaetsya-usidet-na-dvukh-stulyakh-1082972289.html

https://ukraina.ru/20261103/karlson-tramp-i-konets-sveta-ssha-gotovyat-yadernyy-udar-po-iranu-1084235706.html

https://ukraina.ru/20260331/iranskiy-vopros-v-rossiyskom-kontekste-1077346000.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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